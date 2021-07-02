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Новини Коронавірус і карантин
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Натовпи людей на Євро-2020 сприяють поширенню COVID-19 у Європі. Можлива нова хвиля коронавірусу, - ВООЗ

Натовпи людей на Євро-2020 сприяють поширенню COVID-19 у Європі. Можлива нова хвиля коронавірусу, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стурбована тим, що натовпи на футбольних стадіонах, у барах і пабах у країнах, що приймають Євро-2020, сприяють зростанню захворюваності на коронавірусну хворобу в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише Reuters.

За даними ВООЗ, минулого тижня кількість нових випадків захворювання вже зросла на 10% через натовпи у містах і послаблення соціальних обмежень.

"Нам потрібно подивитися, як люди добираються туди (на стадіони), чи їдуть вони у великих переповнених колонах автобусів? І коли вони залишають стадіони, чи заходять вони у переповнені бари та паби? Саме ці події викликають поширення вірусу", — заявила старша фахівчиня ВООЗ з надзвичайних ситуацій Кетрін Смоллвуд.

У ВООЗ наголосили, що через такі масові заходи нова хвиля інфекцій неминуча, якщо футбольні фани та інші люди не будуть обачними.

Глава МВС Німеччини Хорст Зеехофер назвав рішення керівного органу європейського футболу УЄФА дозволити великі натовпи на Євро-2020 "абсолютно безвідповідальним".

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Уряд Шотландії заявив у середу, що приблизно 2000 осіб, що проживають у країні, відвідали заходи Євро-2020, будучи інфікованими коронавірусом. Багато хто з них відвідав матч Англії проти Шотландії 18 червня.

У Фінляндії напередодні підтвердили коронавірус у третини футбольних фанатів, які їздили на матчі Євро-2020 у Санкт-Петербург.

Зростання кількості нових випадків COVID-19 відбувається, оскільки більш заразний варіант вірусу Delta швидко поширюється Європою, зокрема у Великій Британії.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на 1 липня у світі виявлено 182 981 857 випадків зараження коронавірусом, з них 3 962 879 – летальних, одужали – 167 568 193 особи.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Євро-2020 (99) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
не толпы а людей а принимающая страна кацапстан(лидеры по распространению индийского штамма) в Питере где финов уже заразили а сегодня с людьми на стадионе в том же Петербурге будет четверть финал на газпром арене- -Швейцария-Испания но Европа на это закрывает глаза не смотря на 23 500 за последние сутки и рекорд по сметрях
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02.07.2021 07:53
+4
если убрать ВОЗ и его информационную шумиху ,которая имеет целью "срубить монет побольше" и заниматся лечением болезней так же , как это делалось до поднятого ВОЗ "воя " о вирусе,то люди будут более здоровые, нежели сейчас "отравленные и зараженные "вирусным страхом и паникой"
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02.07.2021 08:33
+3
Все зрозуміло: треба сидіти по хатах і нікуди не виходити.
Тоді ковід щезне.
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02.07.2021 07:55
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Да не переживайте вы так...там еще Олимпиада на носу...
Вот после нее и поистерите..
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02.07.2021 07:53 Відповісти
не толпы а людей а принимающая страна кацапстан(лидеры по распространению индийского штамма) в Питере где финов уже заразили а сегодня с людьми на стадионе в том же Петербурге будет четверть финал на газпром арене- -Швейцария-Испания но Европа на это закрывает глаза не смотря на 23 500 за последние сутки и рекорд по сметрях
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02.07.2021 07:53 Відповісти
Финнов завозили на стадион под дулами автоматов?
Или до финнов ещё не дошло?
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02.07.2021 07:56 Відповісти
не под дулами но запрет если бы он был учитывая число заражений в росии не позволил бы распространению на стадионах с вашей логикой дай свободу и выбор в метро или супермаркетах одевать или нет на свое усмотрение маски как думаете сколько бы в масках было бы? также можно сказать а что в супермаркет их загоняли по дулом автомата что пришли почти все без масок на свое усмотрение коль известно что вирус не прошел и в итоге например большинство заразилось?
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02.07.2021 08:07 Відповісти
Для чего человеку голова?
Для того, чтобы ртом есть, носом дышать, глазами смотреть, а ушами слышать запреты?
Всё не запретишь.
Голова нужна, чтобы ещё и думать!
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02.07.2021 08:10 Відповісти
200%, они бы ещё в Индию поехали и потом удивлялись)))
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02.07.2021 08:35 Відповісти
Это их выбор.
Насильно никто никого на стадионы и в бары не загоняет.
Человек - самое умное животное.
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02.07.2021 07:54 Відповісти
Все зрозуміло: треба сидіти по хатах і нікуди не виходити.
Тоді ковід щезне.
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02.07.2021 07:55 Відповісти
Он уже не исчезнет, но правила жизни изменились.
Нужно сначала подумать, что для тебя важнее - футбол или здоровье, а потом принимать решение.
Я смотрю футбол на экране и не страдаю от этого.
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02.07.2021 07:59 Відповісти
Так я про це і написала.
Хокей дивитись вдома, футбол - вдома, екскурсії по музею - віртуальні, з друзями і рідними теж не бачитись.
Закритися і в чотирьох стінах скніти.
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02.07.2021 08:11 Відповісти
Я в четырёх стенах не сижу.
Я перестал посещать места, где много орущего, прыгающего и топающего народа.
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02.07.2021 08:13 Відповісти
Канада відмінний приклад боротьби з ковідом. Всі дома сідять? Навіщо бред писати.
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02.07.2021 09:07 Відповісти
Карательному медоргану свобода не даёт спать спокойно. Ждите скоро мутации "Дельта Евро 2020". А тем временем англичане, тысячами, протестуют возле дома " британского" Фауччи.
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02.07.2021 07:58 Відповісти
«В Финляндии накануне подтвердили коронавирус у трети футбольных фанатов, которые ездили на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербург»

«Глава МВД Германии Хорст Зеехофер назвал решение руководящего органа европейского футбола УЕФА разрешить большие толпы на Евро-2020 "абсолютно безответственным»
Функционеры пытаются урвать денег . И убежать , то есть людей сидят как кошельки.
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02.07.2021 07:58 Відповісти
Видят
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02.07.2021 08:00 Відповісти
Тут уточнение главная ошибка Уефа разрешить толпы именно в Кацапстане,одном из мировых лидеров по ковиду, который при этом вообще не вакцинируется, потму что Спутник 5 , это неизвестно что, а не вакцина. И самые большие толпы на стадионе имено у кацапов при этом.
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02.07.2021 10:15 Відповісти
"то есть людей сидят как кошельки."
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02.07.2021 08:00 Відповісти
если убрать ВОЗ и его информационную шумиху ,которая имеет целью "срубить монет побольше" и заниматся лечением болезней так же , как это делалось до поднятого ВОЗ "воя " о вирусе,то люди будут более здоровые, нежели сейчас "отравленные и зараженные "вирусным страхом и паникой"
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02.07.2021 08:33 Відповісти
Когда то все международные институции создавались с благородной целью, но сейчас они превратились в коррумпированные клоаки , которые деребанят мировые гроши . И раша там заводила
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02.07.2021 08:38 Відповісти
Смішно спостерігати за цим обміном стурбованостями. Хабарники з ВООЗ заважають чинушам з УЄФА підсмоктувати гроші "ґрязьпрома"
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02.07.2021 08:08 Відповісти
не надо учить нас как лечиться от орви. Помогите лучше материально.
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02.07.2021 09:01 Відповісти
Евро уже заканчивается, обезьяна китайская.
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02.07.2021 09:03 Відповісти
Рептилоиди. Людям не могущим вибрать нормальное правительство и обеспечить себе безбедную жизнь, вредно размишлять об єпидемиях и судьбах мира.
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02.07.2021 09:12 Відповісти
2020 было в прошлом году.
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02.07.2021 09:29 Відповісти
Тобі збрехали
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02.07.2021 09:49 Відповісти
в мене теж якийсь диссонанс викликає Евро-2020... неначе один рік з життя випав
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02.07.2021 10:39 Відповісти
Був на матчах цього Євро в Угорщині та Іспанії (15.06, 19.06, 23.06) , перед кожним матчем здавав тест, інакше б не впустили на стадіон.
В Угорщині була дозволена 100% заповнюваність стадіону. Також згідно законів Угорщини в масках потрібно тільки в приміщеннях та транспорті, на вулиця і у відкритих кафе всі без масок.
Євро в Будапешті закінчилось, нового спалаху в Угорщині нема
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02.07.2021 10:51 Відповісти
 
 