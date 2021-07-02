Натовпи людей на Євро-2020 сприяють поширенню COVID-19 у Європі. Можлива нова хвиля коронавірусу, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стурбована тим, що натовпи на футбольних стадіонах, у барах і пабах у країнах, що приймають Євро-2020, сприяють зростанню захворюваності на коронавірусну хворобу в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише Reuters.

За даними ВООЗ, минулого тижня кількість нових випадків захворювання вже зросла на 10% через натовпи у містах і послаблення соціальних обмежень.

"Нам потрібно подивитися, як люди добираються туди (на стадіони), чи їдуть вони у великих переповнених колонах автобусів? І коли вони залишають стадіони, чи заходять вони у переповнені бари та паби? Саме ці події викликають поширення вірусу", — заявила старша фахівчиня ВООЗ з надзвичайних ситуацій Кетрін Смоллвуд.

У ВООЗ наголосили, що через такі масові заходи нова хвиля інфекцій неминуча, якщо футбольні фани та інші люди не будуть обачними.

Глава МВС Німеччини Хорст Зеехофер назвав рішення керівного органу європейського футболу УЄФА дозволити великі натовпи на Євро-2020 "абсолютно безвідповідальним".

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Уряд Шотландії заявив у середу, що приблизно 2000 осіб, що проживають у країні, відвідали заходи Євро-2020, будучи інфікованими коронавірусом. Багато хто з них відвідав матч Англії проти Шотландії 18 червня.

У Фінляндії напередодні підтвердили коронавірус у третини футбольних фанатів, які їздили на матчі Євро-2020 у Санкт-Петербург.

Зростання кількості нових випадків COVID-19 відбувається, оскільки більш заразний варіант вірусу Delta швидко поширюється Європою, зокрема у Великій Британії.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на 1 липня у світі виявлено 182 981 857 випадків зараження коронавірусом, з них 3 962 879 – летальних, одужали – 167 568 193 особи.