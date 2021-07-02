Український воїн зазнав осколкових поранень на Донбасі, стан бійця - середньої тяжкості. За добу - 26 порушень "тиші", з опівночі - вже 6

За минулу добу, 1 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, у напрямку населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили 8 обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120- та 82-мм калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Зайцевого російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів.

У районі Опитного ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Талаківки окупанти застосовували міномети 120-мм калібру.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали позиції Об’єднаних сил з мінометів 120- та 82-мм калібрів і автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російські найманці застосовували міномети 120-мм калібру.

Неподалік Побєди російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Поблизу Старогнатівки окупанти тричі застосували артилерійські системи калібру 122 мм і міномети 120- та 82-мм калібрів.

У районі Світлодарська збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського ворог вів вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Новоолександрівка російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-4 ворог застосовував безпілотний літальний апарат для скидання пострілів ВОГ-17.

Також окупанти здійснили обстріл об’єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120- та 82-мм калібрів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

"В результаті обстрілів один військовослужбовець зазнав осколкових поранень. Воїна доставлено до лікувального закладу. Стан пораненого середньої тяжкості.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 2 липня зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

У районі Золотого-4 ворог обстріляв позиції ЗСУ з мінометів 82-мм калібру.

Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти двічі відкрили вогонь із мінометів 120-мм калібру.

Неподалік Авдіївки противник тричі вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - повідомили у відомстві.

"Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на дії російсько-окупаційних військ через СММ ОБСЄ.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в Міноборони.