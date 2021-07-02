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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали

В Україні зафіксовано 696 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 2 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 1 липня 2021 року в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 33).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали 01 госпіталізовано – 439 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали 01 летальних випадків – 33;

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали 01 одужало – 1197 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Натовпи людей на Євро-2020 сприяють поширенню COVID-19 у Європі. Можлива нова хвиля коронавірусу, - ВООЗ

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали 01 методом ПЛР – 19 756 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали 01 методом ІФА – 8 924 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали 01 експрес-тестами – 15 408 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали 01 захворіло – 2 236 497 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали 01 одужало – 2 169 584 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 391;

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 10 881 002.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали 14

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карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Почему в Днепре каждый день непропорционально много умерших?
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02.07.2021 09:02 Відповісти
потому что кто то просрал спор мэру
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02.07.2021 09:04 Відповісти
 
 