В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали
В Україні зафіксовано 696 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 2 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 1 липня 2021 року в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 33).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 439 осіб;
летальних випадків – 33;
одужало – 1197 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 19 756 осіб,
методом ІФА – 8 924 особи,
експрес-тестами – 15 408 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 236 497 осіб;
одужало – 2 169 584 особи;
летальних випадків – 52 391;
проведено ПЛР-тестувань – 10 881 002.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях", - розповіли в МОЗ.
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