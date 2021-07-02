В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 696 нових випадків зараження, 1197 осіб одужали

В Україні зафіксовано 696 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 2 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 1 липня 2021 року в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 33).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 439 осіб;

летальних випадків – 33;

одужало – 1197 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 19 756 осіб,

методом ІФА – 8 924 особи,

експрес-тестами – 15 408 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 236 497 осіб;

одужало – 2 169 584 особи;

летальних випадків – 52 391;

проведено ПЛР-тестувань – 10 881 002.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях", - розповіли в МОЗ.











