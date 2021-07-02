Україна посідає 23-тє місце у світі і третє в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 2 липня у світі зареєстрували 432 029 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8314 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 183 427 884 випадки інфікування, з них 432 029 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 971 594 особи, з них 8314 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 167,9 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 64-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками - 23-тю і 3-тю позицію відповідно.
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Перелік 34 збанкрутілих авіакомпаній за посиланням.
https://lowcost.ua/airlines-bankruptcy-2020/ 2020 рік видався складним для усього світу,а особливо для туристичної галузі та зокрема авіаперевізників. Так, зважаючи на значне падіння попиту на авіаперельоти у зв'язку із пандемією коронавірусу більше 30 авіакомпаній збанкрутували чи припинили свою діяльність.
№4 В наведеному списку
https://lowcost.ua/flybe-bankruptcy/ Найбільша регіональна авіакомпанія Європи, британська Flybe, сьогодні оголосила банкрутство. Понад 2000 працівників авіакомпанії втратили роботу після того, як всі рейси Flybe були скасовані, а флот з 60 літаків залишився стояти в аеропортах.
№3 В наведеному списку
https://lowcost.ua/air-italy-will-end-operations/ Друга за величиною авіакомпанія Італії Air Italy припиняє свою діяльність. Ліквідувати компанію вирішили після зборів акціонерів Alisarda та Qatar Airways. Про припинення діяльності авіакомпанія Air Italy оголосила 11 лютого, опублікувавши заяву на офіційному веб-сайті.
Ще не набридло тобі брехати?
Люфтганза опинилася на межі банкрутства і її рятував німецький уряд. Взагалі, на Заході влада (на відміну від наших зебілів) вливала величезні бабки в бізнес - у США от допомогу отримали навіть Форд і Дженерал Моторс!
Рено за 2020 продемонструвало падіння в 24% і якби не французький уряд (він має 19% акцій Рено), то обанкротилися б.
А корейський СсангЙонг - уже банкрут.
Через коронавірус на межі банкрутства опинився один із найбільших концернів світу - Фіат-Крайслер. Врятувало його тільки злиття із Пежо-Сітроєн у новий концерн Стеллантіс в січні 2021.
Щодо спортивних клубів - президент Реала Флорентіно Перес пояснив бажання створити суперлігу тим, що без неї через коронавірус клуб обанкротиться у найближчі роки. А Реал - найбагатший футбольний клуб світу!
Продовжувати??
Правда, Ахметов і Бєня почали багатшати ще у другій половині 2019-го...
Ну і так, вчені-дослідники пишуть ГРАМОТНО, а в тебе помилка на помилці і помилкою поганяє! Насправді, бісить, коли неграмотні вдають із себе ікспердів!
От ще тупі неграмотні люмпени мене тут повчати будуть!
О количестве населения в государстве?
Может цифру лучше нормировать на 100 000 населения?