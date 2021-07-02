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Новини Коронавірус і карантин
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Україна посідає 23-тє місце у світі і третє в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна посідає 23-тє місце у світі і третє в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 2 липня у світі зареєстрували 432 029 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8314 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 183 427 884 випадки інфікування, з них 432 029 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 971 594 особи, з них 8314 за минулу добу.

Україна посідає 23-тє місце у світі і третє в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 167,9 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Натовпи людей на Євро-2020 сприяють поширенню COVID-19 у Європі. Можлива нова хвиля коронавірусу, - ВООЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.

Україна посідає 23-тє місце у світі і третє в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 64-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками - 23-тю і 3-тю позицію відповідно.

Україна посідає 23-тє місце у світі і третє в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Чому не перекритий кордон з кацапами та Лугандоном?
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02.07.2021 08:23
+5
Із Кримом! Знаходиться вата, яка попри епідемію і повені лізе в той Крим... Деякі упороті навіть відпочивати туди їдуть!
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02.07.2021 08:32
+3
не треба писати херню про авіакомпанії, якщо ти не в тємі. більшість авіакомпаній скоротили, як мінімум по 20% персонала. про спорт клуби - окрема тєма, особливо коли проходиш кожен день повз вже зачинений наймажорніший клуб міста.
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02.07.2021 09:33
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Чому не перекритий кордон з кацапами та Лугандоном?
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02.07.2021 08:23 Відповісти
Із Кримом! Знаходиться вата, яка попри епідемію і повені лізе в той Крим... Деякі упороті навіть відпочивати туди їдуть!
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02.07.2021 08:32 Відповісти
А на Кримі не кацапи?
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02.07.2021 08:34 Відповісти
Ну Крим-то український, кацапів і в Лугандонії вистачає ж...
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02.07.2021 08:36 Відповісти
А не перекритий кордон з москалями і лугандоном та Крисмом njve? щоб побільше провезли зарази українцям? бо прищепленим маланцям за бюджетні кошти України американською вакциною нічого не загрожую і вони спокійно, під приводом карантину могли проводити все, що заманеться. Чи хтось повірив, що Косоворотка переживає за життя і здоров'я українців?
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02.07.2021 09:52 Відповісти
Если бы не Порошенко и волонтёры, то были бы на первом! Барыга как всегда мешает быть лидером!
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02.07.2021 08:29 Відповісти
Только что писали, что 33 смерти в Украине, тут - 51?
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02.07.2021 08:59 Відповісти
На самом нижнес скрине четко указано "Yesterday". 51 украинец умер от ковида вчера, а сегодня 33.
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02.07.2021 11:27 Відповісти
не треба писати херню про авіакомпанії, якщо ти не в тємі. більшість авіакомпаній скоротили, як мінімум по 20% персонала. про спорт клуби - окрема тєма, особливо коли проходиш кожен день повз вже зачинений наймажорніший клуб міста.
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02.07.2021 09:33 Відповісти
Я вже надавав тобі цю інформацію
Перелік 34 збанкрутілих авіакомпаній за посиланням.
https://lowcost.ua/airlines-bankruptcy-2020/ 2020 рік видався складним для усього світу,а особливо для туристичної галузі та зокрема авіаперевізників. Так, зважаючи на значне падіння попиту на авіаперельоти у зв'язку із пандемією коронавірусу більше 30 авіакомпаній збанкрутували чи припинили свою діяльність.

№4 В наведеному списку
https://lowcost.ua/flybe-bankruptcy/ Найбільша регіональна авіакомпанія Європи, британська Flybe, сьогодні оголосила банкрутство. Понад 2000 працівників авіакомпанії втратили роботу після того, як всі рейси Flybe були скасовані, а флот з 60 літаків залишився стояти в аеропортах.

№3 В наведеному списку
https://lowcost.ua/air-italy-will-end-operations/ Друга за величиною авіакомпанія Італії Air Italy припиняє свою діяльність. Ліквідувати компанію вирішили після зборів акціонерів Alisarda та Qatar Airways. Про припинення діяльності авіакомпанія Air Italy оголосила 11 лютого, опублікувавши заяву на офіційному веб-сайті.

Ще не набридло тобі брехати?
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02.07.2021 10:03 Відповісти
Ти просто проплачений копіпастер, і ти навіть не маєш права редагувати ту брехню, якою ти засрав вже весь Цензор, навіть коли тебе натикали пикою в те, що ти розповсюджуєш брехню.
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02.07.2021 10:14 Відповісти
Ріалі?

Люфтганза опинилася на межі банкрутства і її рятував німецький уряд. Взагалі, на Заході влада (на відміну від наших зебілів) вливала величезні бабки в бізнес - у США от допомогу отримали навіть Форд і Дженерал Моторс!

Рено за 2020 продемонструвало падіння в 24% і якби не французький уряд (він має 19% акцій Рено), то обанкротилися б.

А корейський СсангЙонг - уже банкрут.

Через коронавірус на межі банкрутства опинився один із найбільших концернів світу - Фіат-Крайслер. Врятувало його тільки злиття із Пежо-Сітроєн у новий концерн Стеллантіс в січні 2021.

Щодо спортивних клубів - президент Реала Флорентіно Перес пояснив бажання створити суперлігу тим, що без неї через коронавірус клуб обанкротиться у найближчі роки. А Реал - найбагатший футбольний клуб світу!

Продовжувати??
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02.07.2021 09:39 Відповісти
Багатії - це Ахметов і Бєня? Згоден на 100%! Бо на Заході Баффет, наприклад, дуже збіднів, як і Білл Гейтс - вони чомусь випали зі списку найбагатших людей у світі... Та й Річард Бренсон чи лоуренс Стролл втратили мільярди.

Правда, Ахметов і Бєня почали багатшати ще у другій половині 2019-го...
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02.07.2021 10:03 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3262092/mau_kolomoyiskogo_smenila_pribyl_ubytkom_na_45_milliarda
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02.07.2021 10:07 Відповісти
Ну от ВізЕйр уже різко скоротив персонал і кількість рейсів в Україні... У наших МАУ не так давно мітинг був, що їм Бєня гроші недовиплачує.
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02.07.2021 10:04 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3262092/mau_kolomoyiskogo_smenila_pribyl_ubytkom_na_45_milliarda
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02.07.2021 10:07 Відповісти
То ти примат хвостатий чи ти на чотирьох кінцівках пересуваєшся?
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02.07.2021 10:16 Відповісти
Який ти в хріна дослідник, якщо ти відсутність власного хвоста дослідити не зміг?
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02.07.2021 10:24 Відповісти
Дивно, вчені-дослідники оперують ТОЧНИМИ ЦИФРАМИ і ФАКТАМИ , а ти жодного не навів - лише порожні слова!

Ну і так, вчені-дослідники пишуть ГРАМОТНО, а в тебе помилка на помилці і помилкою поганяє! Насправді, бісить, коли неграмотні вдають із себе ікспердів!
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02.07.2021 10:26 Відповісти
Після "дурачок" має бути кома, як і перед "що"...
От ще тупі неграмотні люмпени мене тут повчати будуть!
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02.07.2021 10:35 Відповісти
Поки не було інтернету, то лише твої родичі знали, що ти тюхтій!
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02.07.2021 11:03 Відповісти
Брехня на брехне.
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02.07.2021 09:28 Відповісти
Не брехня.2 недели назад помер дядька мужа моей дочки.50 лет было-просто задохнулся в больнице,поражение легких-85%,и это при довольно неплохой белорусской медицине.В Москве полный ****** творится,люди лежат в коридорах больниц,через 3-4 недели это будет в Украине и Беларуси,миграцию никто не отменял)Я поэтому и вколол Спутник белорусского разлива.Был на выбор-китайская вакцина,или российская)
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02.07.2021 09:47 Відповісти
Мне престарелую мать еще надо навещать иногда.Она колоться отказывается напрочь(
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02.07.2021 10:42 Відповісти
Щось у вас з причинно-наслідковими зв'язками трабли... Якщо у рашці вакцинували поголовно спутніком мільйони людей і епідемія лютує, а в Китаї все тихо, то який смисл вибирати спутнік, а не китайську вакцину?))
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02.07.2021 10:18 Відповісти
Не ну логика всё же есть. Учитывая, что вирус пошел по миру из лаборатории Вектор под Новосибирском, а вакцина тоже не хухры-мухры, а спутник-вектор, то он надеется, что типа они знают, что делают. Так и на Чернобыльской АЭС они вроде как знали...
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02.07.2021 10:23 Відповісти
Але це не відміняє рукожопості у випадку і з вектором, і з ЧАЕС... І тому, як ми бачимо, супутнік неефективний - просто його склепали криворукі!
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02.07.2021 10:24 Відповісти
Так а я про шо!
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02.07.2021 10:26 Відповісти
Разработчик Спутника-спец в бактериологическом оружии.Они все понимают в вирусах и вакцинах
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02.07.2021 10:45 Відповісти
Так чому тоді вакцина не діє? Купа вакционваних перехворіє, темпи епідемії в рашці зараз БІЛЬШІ, ніж були взимку до початку вакцинації масової!
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02.07.2021 10:47 Відповісти
В РФ,как и в Украине привито менее 15% населения.Поэтому,вакцина пока и не работает.То же самое в Беларуси.
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02.07.2021 11:07 Відповісти
Ще раз - купа вакцинованих ПЕРЕХВОРІЛИ!
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02.07.2021 11:55 Відповісти
И о чём говорит эта статистика?
О количестве населения в государстве?
Может цифру лучше нормировать на 100 000 населения?
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02.07.2021 10:27 Відповісти
Ця статистика говорить про дебілізм наших статистів...Ясна річ,що де більше населення то більше і хворих...А щодо Китаю то він плюнув на все і тупо статистику не оприлюднює,розуміючи що має рильше в пушку...
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02.07.2021 11:53 Відповісти
 
 