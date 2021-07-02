Україна посідає 23-тє місце у світі і третє в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 2 липня у світі зареєстрували 432 029 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8314 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 183 427 884 випадки інфікування, з них 432 029 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 971 594 особи, з них 8314 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 167,9 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Натовпи людей на Євро-2020 сприяють поширенню COVID-19 у Європі. Можлива нова хвиля коронавірусу, - ВООЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 64-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками - 23-тю і 3-тю позицію відповідно.