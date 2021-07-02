За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 90 959 осіб, загалом - 2 001 132, - МОЗ
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 766 483 особи.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"За добу 1 липня 2021 року щеплено 90 959 людей. Одну дозу отримали 35 472 людини, повністю імунізовані - 55 487 людей.
Протягом доби працювали: 572 мобільні бригади, 1546 пунктів щеплення, 22 центри вакцинації.
Станом на 1 липня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 765 181 людина.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 001 132 людини, з них отримали 1 дозу – 2 001 130 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 766 483 особи (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 767 613 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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Нормальні люди питають в цієї сраної влади, коли, у нас будуть доступні нормальні вакцини, що визнаються на Заході?
Чому Польша вакцинує наших заробітчан 4-ма визнаними вакцинами на вибір?
Чому Польша вже вакцинує своїх безпритульних сертифікованими вакцинами?
Чому для наших громадян сраний клоун закупляє китайський фуфломіцин Coronavac, який не визнається за вакцину в жодній країні Европи (навіть там, де навіть Супутник V визнають)? При цьому Пфайзер, який Захід нам дав як благодійну допомогу, розподілили між депутатами і чиновниками?
Жріть, лошари.