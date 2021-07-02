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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 90 959 осіб, загалом - 2 001 132, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 90 959 осіб, загалом - 2 001 132, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 766 483 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"За добу 1 липня 2021 року щеплено 90 959 людей. Одну дозу отримали 35 472 людини, повністю імунізовані - 55 487 людей.

Протягом доби працювали: 572 мобільні бригади, 1546 пунктів щеплення, 22 центри вакцинації.

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Станом на 1 липня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 765 181 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 001 132 людини, з них отримали 1 дозу – 2 001 130 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 766 483 особи (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 767 613 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 90 959 осіб, загалом - 2 001 132, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 90 959 осіб, загалом - 2 001 132, - МОЗ 02

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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Вакциновано 5%, а оманський брехун обіцяв до 24 серпня вакцинувати більшість населення.
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02.07.2021 09:11
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Вакциновано 5%, а оманський брехун обіцяв до 24 серпня вакцинувати більшість населення.
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02.07.2021 09:11 Відповісти
потерпевшему вiслюку некогда - он миллиард деревьев садит.
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02.07.2021 10:17 Відповісти
для вакцинації у мвц в Києві, потрібно окрім реєстрації на хелсі.мі, встановити додаток "дія". а якщо у людини кнопочний телефон - додаток встановити неможливо, то виходить, що вакцинація взагалі буде надоступна!
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02.07.2021 09:37 Відповісти
Тебе через прокси, конечно, виднее, кацапчик
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02.07.2021 10:18 Відповісти
Потрібний лише паспорт. Бажано, щоб була заключена декларація х сімейним лікарем (тоді дані про щеплення водяться швидко). Без декларації теж щеплення одержиш, але введення всіх даних в систему займає багато часу і це сильно затримує чергу бажаючих вакцинуватися.
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02.07.2021 10:32 Відповісти
Вакцинація доступна усім. Зелена нікчема не винна, що люди не йдуть вакцинуватись, а розказують дурниці про те, що невідомо що то за вакцина. Особисто я вакцинувався ще в травні
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02.07.2021 10:08 Відповісти
Іванов, ти можеш в своїй ветлікарні хоч СупутникомV вакцинуватись, нормальним людям це не цікаво.
Нормальні люди питають в цієї сраної влади, коли, у нас будуть доступні нормальні вакцини, що визнаються на Заході?
Чому Польша вакцинує наших заробітчан 4-ма визнаними вакцинами на вибір?
Чому Польша вже вакцинує своїх безпритульних сертифікованими вакцинами?
Чому для наших громадян сраний клоун закупляє китайський фуфломіцин Coronavac, який не визнається за вакцину в жодній країні Европи (навіть там, де навіть Супутник V визнають)? При цьому Пфайзер, який Захід нам дав як благодійну допомогу, розподілили між депутатами і чиновниками?
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02.07.2021 10:37 Відповісти
Я вакцинувався Астра Зенекою корейського виробництва, яку поставляють в Україну по міжнародній програмі Covax.
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02.07.2021 10:55 Відповісти
Повезло чи депутат? На всю Україну виділено 350 тис доз АстроЗенеки, для 35 млн населення це нічого. Тому всіх вакцинують Coronavac-ом, який не визнають ніде, але його продовжуть закупляти і колоти.
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02.07.2021 11:03 Відповісти
Уточнюйте, що вакцинують китайським гівном Coronovac, який жодна країна Европа не визнає за вакцину взагалі і вас туди з цим фуфломіцином не впустять. А сертифікований Пфайзер, який нам Захід дав як благодійну допомогу, викоростовують тільки для депутатів і чиновників.

Жріть, лошари.
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02.07.2021 10:28 Відповісти
 
 