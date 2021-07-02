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Новини Окуповані території
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Окуповані території Донбасу на межі екологічної катастрофи. Це питання кількох місяців, - Резніков

Окуповані території Донбасу на межі екологічної катастрофи. Це питання кількох місяців, - Резніков

У Кабміні заявили про можливість екологічної катастрофи на Донбасі. Це може статися через кілька місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі РБК-Україна міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Крім того, голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований зазначив виданню, що об’єкти підвищеної небезпеки розташовуються у містах Новолуганське, Авдіївка, Маріуполь та Торецьк.

Однак поки що радіаційний фон там у межах норми, уточнив голова ДЕІ.

"За кілька місяців ми матимемо екологічну катастрофу на окупованих територіях Донбасу та у південних районах Ростовської області", - заявив Резніков.

Зокрема, закривши і затопивши десятки шахт, окупанти поставили під загрозу джерела питної води, якими користується майже 800 тисяч осіб.

Читайте також: Україні потрібна комплексна екологічна реформа, а не підвищення податків, - Європейська Бізнес Асоціація

Нагадаємо, Україна просила ООН провести експертизу шкоди екології Донбасу.

Ще в лютому Резніков попереджав, що ОРДЛО на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу.

Автор: 

екологія (1353) Донбас (22356) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+23
НЕ СПЕШИТЕ ВЫТАСКИВАТЬ ЛЮДЕЙ ИЗ ГОВНА, ВОЗМОЖНО ЭТО ИХ СРЕДА ОБИТАНИЯ!
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02.07.2021 09:22
+11
Закривайте всі КПВВ, довбодятли.
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02.07.2021 09:33
+10
Оккупированные территории Донбасса на грани экологической катастрофы. Это вопрос нескольких месяцев, - Резников - Цензор.НЕТ 9763
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02.07.2021 09:25
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Оккупированные территории Донбасса на грани экологической катастрофы. Это вопрос нескольких месяцев, - Резников - Цензор.НЕТ 871
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02.07.2021 09:19 Відповісти
оккупант должен озадачиться этот проблемой и пособники живущие и радующиеся приходу кацапской власти
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02.07.2021 09:20 Відповісти
А им это зачем? Они же временщики...
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02.07.2021 13:05 Відповісти
пособники остаются там
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02.07.2021 13:09 Відповісти
НЕ СПЕШИТЕ ВЫТАСКИВАТЬ ЛЮДЕЙ ИЗ ГОВНА, ВОЗМОЖНО ЭТО ИХ СРЕДА ОБИТАНИЯ!
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02.07.2021 09:22 Відповісти
они не люди
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02.07.2021 09:23 Відповісти
стопэ.. авдеевка мариуполь под управлением Украины! министр ты че? кого ты оккупантом назвал!?
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02.07.2021 09:23 Відповісти
Кроме того, глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный отметил изданию, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк.
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02.07.2021 09:26 Відповісти
Что ему написали то и прочитал,ведь в кабмине никто умом не блещет и они далеки от реальной дизни народа.А все что творится в Украине они оценивают по буфету Рады и по територии своих имений.
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02.07.2021 10:28 Відповісти
Оккупированные территории Донбасса на грани экологической катастрофы. Это вопрос нескольких месяцев, - Резников - Цензор.НЕТ 9763
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02.07.2021 09:25 Відповісти
Ні в якому разі не можна допустити масове переселення цих колаборантів в Україну.
Якщо це почнеться - біжіть оформляти дозвіл на зброю!
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02.07.2021 09:25 Відповісти
они все в подвале должны сидеть
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02.07.2021 09:32 Відповісти
и желательно в мусорных пакетах
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02.07.2021 15:24 Відповісти
Главную задачу по Донбассу Путлер выполнил...,устранил конкурентов на Мировом рынке металлоизделий в лице ДМЗ и Алчевского Меткомбината Хотя Курченко в Алчевске и ничего не может продать и без санкций...
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02.07.2021 09:26 Відповісти
цю мантру ви співаєте 7 років. шо бабло появилося треба дерибанить
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02.07.2021 09:30 Відповісти
А как там дела с николаевским глиноземным по экологии?
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02.07.2021 09:31 Відповісти
Закривайте всі КПВВ, довбодятли.
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02.07.2021 09:33 Відповісти
за 7 лет только пооткрывали.
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02.07.2021 09:35 Відповісти
Донбасс еще в ССре дохлом был самым грязным регионом по экологии...,Йося Сралин знал как засрать регион дерьмом еще до 22 июня 1941 года....,немецкие станки еще до сих пор работают на некоторых заводах построенных Гитлером в 30-е годы...
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02.07.2021 09:34 Відповісти
А Рєзнікова не цікавить уманітарно-соціальна катастрофа, яка насувається на незпхплені території, викликана діяльністю і водночас - бездіяльністю зеленої влади, д якої належить і сам Рєзніков?
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02.07.2021 09:36 Відповісти
Резниковы так же как и опзжо беспокоятся только за коллаборантов. Все законы и поправки от этих прокацапских партий направлены на защиту и оправдание предателей или помощь для них.
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02.07.2021 09:41 Відповісти
Город Сталино и Сралинская область называлась совсем не здря...все было продумано до ниточки... А Донецк то таке..шутка юмора... комуняцкая
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02.07.2021 09:39 Відповісти
Если кто-то переживает за дырявых, зацените их плакатик. так может ну его нахер, за них переживать?!
Окуповані території Донбасу на межі екологічної катастрофи. Це питання кількох місяців, - Резніков - Цензор.НЕТ 6030
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02.07.2021 09:41 Відповісти
Ошибочка, - российской агрессии! Но вор привык кричать "держи вора".
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02.07.2021 10:18 Відповісти
Донбасс до сих пор живет в парадигме дохлого Совка и товарисча Сралина... а паБЕДА над Гитлером 80 лет назад почему то засекречена Путлером до 2040 года Видать война была с Империалистической Японией,которая до 22 июня 1941 года захватила Весь Мир по факту...
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02.07.2021 09:45 Відповісти
Є вихід і не кіпішуйте, бо Дамбас порожняк не гоніт - виходити всім "кормільцям" із власовськими тряпками і горланити "путя введи" і "фошизд не пройдьоть" і зразу все налагодиться. Перевірено 2014 роком!
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02.07.2021 09:45 Відповісти
О войне с Японией после Перл-Харбора почему то все молчат...,а зря...там много чего такого что кровь стынет в жилах...особенно когда США освобождали всю Азию от японцев...включая даже маленькие острова.... а их там кишило...
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02.07.2021 09:50 Відповісти
відповідальність несе оккупант...Так що треба виносити це питання в ООН та дебати рашку
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02.07.2021 09:54 Відповісти
Пора тянуть водогон в Мариуполь..потому как сейчас идет через Горловку..и неизвестно что им придет в голову..и какой ,,новичек" они могут подмешать в воду..это русня.... от нее можно ждать чего угодно
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02.07.2021 09:57 Відповісти
Там уже произошло непоправимое - под воздействием кацапской пропаганды случилась мозговая катастрофа. А экология и экономика - вопросы решаемые.
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02.07.2021 09:59 Відповісти
Окуповані території Донбасу на межі екологічної катастрофи. Це питання кількох місяців, - Резніков - Цензор.НЕТ 5185
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02.07.2021 10:02 Відповісти
Получать все домбасцы от КГБиста РАБссиянскую ксиву и на Багамы с Пальма де Майорка,а то гляди рвануть отдыхать на Мальдивы...Мавзолейная Ксива это вам не пачпорт ЕС и НАТО.... типа из Эстонии задрыпаной
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02.07.2021 10:02 Відповісти
я своего мнения не поменял и не поменяю....к сожалению уже всё с донбасяо.... кранты!перечислять все напасти которые там есть нужно время...только дураки не понимают что ждёт УКРАИНУ в случае дэинтеграции этих районов.смотрите, там уже и духу украинского не осталось...все мы это понимаем и знаем(кроме естественно тех украинцев и проукраинских кто там к сожалению остался из за разных обстоятельств...(( но разве можно на весы ставить несколько сот оставшихся там таких граждан на противовес судьбы всей страны, членства в НАТО, В ЕВРОСОЮЗ! я же не разменял со своими даже родственниками и некоторыми друзьями так сказать их проросийские взгляды и прекратил с ними общаться давным давно! для меня скажу без пафоса, страна в целом дороже чем отношения с товарищами и даже с родственниками...это не сравнимо(( пишут все что там заминирован каждый метр...что до 30 лет нужно только времени разминировать всё. и на это нужно миллиарды долларов . а востановить земли все усыпаны гильзами и трупами и воронками. искалечена природа, экология,затоплены шахты, вывезено имущество и всё на металлолом распиляно. и имущество и инфрастуктуру, всем оплатить погромы и разгромы... от куда такие деньжища . да и для кого там отстраивать эту санэпидемическую катастрофу? а ведь если будут строить по новому то естественно уже как бы с новых материалов и добротно и по евростандартам! за что им такие блага ? будут с иголочки всё в новом жить сепары и их семьи.в кремле даже говорят что поезд уже ушел для возврата в украину, так как только на их условиях. то зачем вылазить стране из трусов открывая им блок посты кпп, платить им пенсии, кормить..давать энергоресурся за которые они не платят. обучать их детёнышей бесплатно в вузах за наши налоги, а их студентики ломают доски почёта и памятники и топчатся по флагам сорванным на кладбищах и всё выставляют в интернет твари.запустив их они камне на камне не оставят от памятных досок героев,памятников им и другого.. зачем тратится на это всё когда ничего хорошего не будет... не отдаст рашка эту раковую опухоль на наших условиях. там всё русское уже давно...7 лет, поколение украинофобов там уже .деньги и паспорта и дух русский .ничего там нет украинского!!!зачем это болото с ними нам.... так бывает.....лучше потерять территорию с бандюками и украинофобами .чем ими засрать всю страну и заморозить с ними продвижение страны в европейское сообщество! как то так....*только закрытие граници с рашкой и вывоз биомассы проросийской за поребрик на скотовозах самосвалах не иначе...((
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02.07.2021 10:03 Відповісти
Украинцы оттуда действительно выехали. А вот территорию жалко - не царское это дело волостями кидаться. У нас их и так не много.
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02.07.2021 10:19 Відповісти
так я там и так разжевал своё мнение и это ещё не всё.... я про земли только и писал...а так как есть и если так будет, то не нужна такая земля...хорошее сравнение есть про раковую опухоль на человеке тоже самое касается и земель и другого..... если что то заразно и неприемлемо и опасно..от него избавляются ради жизни человека, страны, и оставшегося имущества и так далее....(( так устроен мир и жизнь.... чтобы сохранить что и остаться в живых или с тем что есть...приходится отказываться или прощаться с чем то...
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02.07.2021 10:25 Відповісти
немного
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02.07.2021 13:15 Відповісти
говно, что там осталось, уплывет в рашу, как обычно..., есть просто тупая бесхребетная середина - какая разница, где жить, эти размножаются в любых условиях..., и есть малая прослойка более-менее украинских, их мизер...., если бы Украина на свободной территории показала реальные успехи, а не дерибан всего, что осталось от прошлых дерибанов и, если бы во власти не было засилья долбодятлов, тогда был бы шанс интегрировать даже эти территории..., а так, я тоже не знаю..., хотя не готова отдавать и такие территории....
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02.07.2021 10:34 Відповісти
легко говорить не хочется отдавать территории когда мы домам или как то.а не на передовой.... ведь каждый день через день гибнут живые люди(( если бы не гибли и не страдали они...то можно чего то ждать и думать...а так нет времени...нет конца всему этому от туда.а заманить такие болота назад как вы пишите..это болтология... их уже ничем не заманишь....а если и заманишь так они здесь начнут вонять вова прийди вова защити! осетия и абхазия, и приднестровье ведь не вернулось обратно в ГРУЗИЮ И МОЛДОВУ....потому что они под даВлением кремля, и просто такие есть...а северная корея в рай южнокорейский тоже не привлекла и другое .так что всё это болтовня мол сами прибегут..никто никуда не прибежит, а прибегут только за благами,паспортами,да пожрать да образование получить а душой будут прокленать украину и любить рассею(( и вернутся снова в своё болото, они уже неисправимы эти люди ..
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02.07.2021 10:44 Відповісти
+++++++++++++++++
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02.07.2021 13:21 Відповісти
Думка непопулярна, звісно. А на тлі чергової президентськьої референдумної "ініціативи" так взагалі вам скажуть, що ви зелебобік, пліснява, 73% тощо. Але думка така насправді час від часу є у голові майже кожного українця, і брехати про це - себе не поважати.
Низка країн втрачали території - і тимчасово, і - поки що - назавжди.

Японія прекрасно розвинулася без Куріл. Західна Німеччина без Східної. Південна Корея без Північної, тощо
Звісно, є й зворотні приклади.

Але головне, що ми бачимо - хто пішов під рашку - живе у лайні.

І, як не крути - це частково вибір людей, які там мешкають.
Зараз Донбас - прірва. І у цю прірву Україну утягне, якщо піддамося.
У світі, який поступово відмовляється від вуглеводнів - вони не потрібні. Україні, яка прагне в Європу і буде змушена під тиском Європейських екологів шахти ці, й так виснажені й занедбані, закривати - вони потрібні рівно до моменту проходження можливої ейфорії з приводу повернення регіону. А потім нам усе це розгрібати.

Я прошу у вас щирого вибачення, шановні переселенці з Донбасу, що обрали Україну. Мені дійсно шкода, що ви втратили свою Батьківщину. Ми її обов'язково повернемо, але ТІЛЬКИ на наших умовах. Тільки після безумовної капітуляції ворога.

Крим має відійти татарам/караїмам/кримчакам/переселеним після "Вісли" українцям з широкою автономією під безумовним протекторатом України, скажимо так - як назавжди єдина конституційно закріплена федеративна одиниця в складі України.
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02.07.2021 12:07 Відповісти
А, ось що забув. Путні-Х@уйло!
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02.07.2021 12:12 Відповісти
Я ВАС ПІДТРИМУЮ...ВСЕ ТЕ ЩО Я ТЕЖ ПИСАВ І ДУМАЮ. писати можно багато .....шкода земель...але як кажуть так вийшло тоді нажаль.... регіонали все зробили щоб таке трапилося...армії не було... революція,шпигуні і всюду у владі росіяни. передача влади..цінувати треба те що так все вийшло..а могло бути зовсім інакше ... треба думати про майбутне. і йти в перед.бо так так зависнемо на місці з цим донбасом...а це і потрібно ПУ! треба бути реалістами....
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02.07.2021 12:51 Відповісти
А шо там кукарекали пропогандоны? Вот прийдут бандеровцы, и всем будет капец.
А шо теперь кукарекают даунбассеры? Капец уже пришел, а где-же бандеровцы?
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02.07.2021 10:07 Відповісти
Покойный Батя Сенатор еще в ССре дохлом мне говорил,кажись в 1988 году...,союза которому ты недавно служил в армии скоро не будет,пройдись по магазинам, везде пусто...мы накануне очередного витка по поеданию тушонки Рузвельта из Омерики...,ошибся Батя тогда ...,то были Ножки Буша...,типа окорочка...
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02.07.2021 10:09 Відповісти
яка там екологія?
сірководень може вибухнути
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02.07.2021 10:13 Відповісти
Чего им беспокоиться, питьевую воду бесплатно от Украины получают.
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02.07.2021 10:22 Відповісти
ви будете сміятися, але Ізраїль поставляє в Палестину і Сектор Газа воду й електрику.
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02.07.2021 12:11 Відповісти
И поделом
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02.07.2021 10:24 Відповісти
Як казав Боже колись,кожному дам те,що накоїв Бісова Душа...,це мабуть не про чмо Мавзолєйное...
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02.07.2021 10:33 Відповісти
 
 