Окуповані території Донбасу на межі екологічної катастрофи. Це питання кількох місяців, - Резніков
У Кабміні заявили про можливість екологічної катастрофи на Донбасі. Це може статися через кілька місяців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у коментарі РБК-Україна міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
Крім того, голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований зазначив виданню, що об’єкти підвищеної небезпеки розташовуються у містах Новолуганське, Авдіївка, Маріуполь та Торецьк.
Однак поки що радіаційний фон там у межах норми, уточнив голова ДЕІ.
"За кілька місяців ми матимемо екологічну катастрофу на окупованих територіях Донбасу та у південних районах Ростовської області", - заявив Резніков.
Зокрема, закривши і затопивши десятки шахт, окупанти поставили під загрозу джерела питної води, якими користується майже 800 тисяч осіб.
Нагадаємо, Україна просила ООН провести експертизу шкоди екології Донбасу.
Ще в лютому Резніков попереджав, що ОРДЛО на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу.
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Якщо це почнеться - біжіть оформляти дозвіл на зброю!
Низка країн втрачали території - і тимчасово, і - поки що - назавжди.
Японія прекрасно розвинулася без Куріл. Західна Німеччина без Східної. Південна Корея без Північної, тощо
Звісно, є й зворотні приклади.
Але головне, що ми бачимо - хто пішов під рашку - живе у лайні.
І, як не крути - це частково вибір людей, які там мешкають.
Зараз Донбас - прірва. І у цю прірву Україну утягне, якщо піддамося.
У світі, який поступово відмовляється від вуглеводнів - вони не потрібні. Україні, яка прагне в Європу і буде змушена під тиском Європейських екологів шахти ці, й так виснажені й занедбані, закривати - вони потрібні рівно до моменту проходження можливої ейфорії з приводу повернення регіону. А потім нам усе це розгрібати.
Я прошу у вас щирого вибачення, шановні переселенці з Донбасу, що обрали Україну. Мені дійсно шкода, що ви втратили свою Батьківщину. Ми її обов'язково повернемо, але ТІЛЬКИ на наших умовах. Тільки після безумовної капітуляції ворога.
Крим має відійти татарам/караїмам/кримчакам/переселеним після "Вісли" українцям з широкою автономією під безумовним протекторатом України, скажимо так - як назавжди єдина конституційно закріплена федеративна одиниця в складі України.
А шо теперь кукарекают даунбассеры? Капец уже пришел, а где-же бандеровцы?
сірководень може вибухнути