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Новини Ринок землі
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Година запитань до уряду про запуск ринку землі, відповідальність за порушення радіаційної безпеки та перейменування населених пунктів, - порядок денний Ради

Година запитань до уряду про запуск ринку землі, відповідальність за порушення радіаційної безпеки та перейменування населених пунктів, - порядок денний Ради

У Верховній Раді відбудеться година запитань до уряду про стан нормативно-правового та організаційного забезпечення впровадження ринку землі в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить порядок денний парламенту.

Також парламентарі у другому читанні розглянуть проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" щодо військового поховального ритуалу.

У першому читанні нардепи розглянуть законопроєкт №4156 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення", №2683 та альтернативні законопроєкти "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" та №4504 "Про територіальну оборону України".

Крім того, парламентарі планують ухвалити низку постанов про перейменування кількох населених пунктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада скасувала вільну економічну зону "Крим"

Автор: 

ВР (14975) перейменування (585)


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Шо буде? ЗЕбєня просто розгоне КС.
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02.07.2021 09:44 Відповісти
бред
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02.07.2021 09:52 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/a-vot-eto-uzhe-katastrofa-dlya-biznesa-i-mnogih-grazhdan---borislav-bereza/117491 Борислав Береза:

ВР отличилась. Фактически ликвидировала упрощённую систему для торговли. Скоро большинство из нас прочуствует это на себе. ФОПы, от вас теперь требуют в любом месте продажи вести пономенклатурный товарный учёт с инвентаризациями. Упрощенки больше нет. А ещё Рада дала больше полномочий фискалам и дала им зеленый свет для внеплановых проверок, так что готовьтесь к вымогательству. И еще ВР обложила налогами теперь малых фермеров. Заметно увеличила стоимость жилья. Забрала акциз у местных бюджетов. И все это и многое другое в законопроекте 5600. За него отдали голоса 264 нардепа. Это тот случай, когда власть забыла, что государство - это сервис и думает, что граждане - это их обслуга.
Такое ощущение, что эти идиоты голосуют за законы не понимая, что они и их заденут. Но у меня ощущение, что с этого закона начнётся прозревание многих сограждан. А пока продолжаем пробивать дно. В супер турбо-режиме.﻿
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02.07.2021 09:46 Відповісти
 
 