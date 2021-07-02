Година запитань до уряду про запуск ринку землі, відповідальність за порушення радіаційної безпеки та перейменування населених пунктів, - порядок денний Ради

У Верховній Раді відбудеться година запитань до уряду про стан нормативно-правового та організаційного забезпечення впровадження ринку землі в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить порядок денний парламенту.

Також парламентарі у другому читанні розглянуть проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" щодо військового поховального ритуалу.

У першому читанні нардепи розглянуть законопроєкт №4156 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення", №2683 та альтернативні законопроєкти "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" та №4504 "Про територіальну оборону України".

Крім того, парламентарі планують ухвалити низку постанов про перейменування кількох населених пунктів.

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