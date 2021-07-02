УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11274 відвідувача онлайн
Новини
1 500 0

На Севастопольській площі в Києві частково обмежать рух транспорту до 8 липня. КАРТА

До 22:00 8 липня на Севастопольській площі буде частково обмежено рух транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це попереджає КК "Київавтодор".

На шляхопроводі на Севастопольській площі почався новий етап ремонту споруди. Зокрема, в рамках робіт замінять гідроізоляцію та асфальтове покриття.

"Як і під час першого етапу, значну частину робіт виконають на вихідних, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено.

КК "Київавтодор" просить вибачення за незручності", - сказано в повідомленні.

Звертаємо увагу, що дізнаватися першими про обмеження руху і ремонти столичних доріг можна в телеграм-каналі "Київ Трафік": https://t.me/kyiv_traffic 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 53 км траси "Перечин-Свалява" на Закарпатті відновлять до кінця року, - ОДА. ФОТОрепортаж

На Севастопольській площі в Києві частково обмежать рух транспорту до 8 липня 01

дороги (3061) Київ (19469) Київавтодор (277)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 