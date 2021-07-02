На Севастопольській площі в Києві частково обмежать рух транспорту до 8 липня. КАРТА

До 22:00 8 липня на Севастопольській площі буде частково обмежено рух транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це попереджає КК "Київавтодор".

На шляхопроводі на Севастопольській площі почався новий етап ремонту споруди. Зокрема, в рамках робіт замінять гідроізоляцію та асфальтове покриття.

"Як і під час першого етапу, значну частину робіт виконають на вихідних, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено.

КК "Київавтодор" просить вибачення за незручності", - сказано в повідомленні.

Звертаємо увагу, що дізнаватися першими про обмеження руху і ремонти столичних доріг можна в телеграм-каналі "Київ Трафік": https://t.me/kyiv_traffic

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