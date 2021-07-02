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Сподіваємося, що збірна України з футболу знову зможе зіграти в підконтрольному їй Донецьку і поїхати у відпустку до Криму, - посольство Великої Британії

Сподіваємося, що збірна України з футболу знову зможе зіграти в підконтрольному їй Донецьку і поїхати у відпустку до Криму, - посольство Великої Британії

Посольство Великої Британії нагадало, що востаннє збірні України та Англії зустрічалися на Євро-2012 у Донецьку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посольство повідомило у Twitter.

"Завтра Англія зіграє з Україною у чвертьфіналі Євро-2020. Востаннє обидві команди зустрічалися в межах європейських чемпіонатів під час Євро-2012 у Донецьку. Того дня після дуже напруженого поєдинку Англія вийшла переможцем завдяки голу Уейна Руні", - йдеться в повідомленні.

У посольстві висловили сподівання, що в найближчому майбутньому українська збірна знову зможе зіграти в підконтрольному Україні Донецьку, а потім поїхати в післясезонну відпустку до українського Криму.

"Велика Британія є партнером, другом і прихильником України у сферах безпеки, реформ і розвитку", - додали дипломати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дякуємо!" і "Слава Україні!": українська діаспора зустріла національну збірну з футболу в Римі. ВІДЕО

Автор: 

Велика Британія (5590) Донецьк (947) Крим (14153) футбол (1581)


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Топ коментарі
+5
Правь, Британия, морями!
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02.07.2021 10:28
+3
Последний раз был в Крыму 2012г. Если представить фантастический сценарий по которому в ближайшие 10-15 лет Крым перейдёт в Украину, то избавляться от "русского духа" придётся ещё не менее 10-15 лет.
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02.07.2021 10:26
+2
Пусть лучше англичане расскажут как их в 2012 году
спас судья незащитав забитый сборной Украины гол...
Сподіваємося, що збірна України з футболу знову зможе зіграти в підконтрольному їй Донецьку і поїхати у відпустку до Криму, - посольство Великої Британії - Цензор.НЕТ 2928
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02.07.2021 11:12
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Да победит сильнейший!
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02.07.2021 10:22 Відповісти
Пусть лучше англичане расскажут как их в 2012 году
спас судья незащитав забитый сборной Украины гол...
Сподіваємося, що збірна України з футболу знову зможе зіграти в підконтрольному їй Донецьку і поїхати у відпустку до Криму, - посольство Великої Британії - Цензор.НЕТ 2928
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02.07.2021 11:12 Відповісти
Та хіба що років через 50 і то, якщо англійці погодяться туди поїхати.
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02.07.2021 10:25 Відповісти
Последний раз был в Крыму 2012г. Если представить фантастический сценарий по которому в ближайшие 10-15 лет Крым перейдёт в Украину, то избавляться от "русского духа" придётся ещё не менее 10-15 лет.
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02.07.2021 10:26 Відповісти
Не волнуйтесь, скоро опять будут втюхивать назад в Украину Крым, как сейчас ордло. Так что чините свой галоускоритель.
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02.07.2021 10:54 Відповісти
Ну до этого далеко, возврат Крыма гораздо ближе.
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02.07.2021 11:43 Відповісти
Навпаки, ми зможемо нарешті провітрити Крим від рускава духа, бо ним там моцно смерділо і до 2014. А тепер після визволення за 2-3 роки він нарешті буде українізований. Спасіба, Пиня.
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02.07.2021 12:05 Відповісти
Правь, Британия, морями!
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02.07.2021 10:28 Відповісти
у тому числі внутришніми енд озерами, плз!
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02.07.2021 11:03 Відповісти
"в последний раз сборные Украины и Англии встречались на Евро 2012 в Донецке"

Останній раз збірні України та Англії зустрічалися 10.09.2013 у Києві у матчі відбору до ЧС-2014. Гра завершилась з рахунком 0:0
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02.07.2021 11:05 Відповісти
God Save the Queen!
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02.07.2021 11:38 Відповісти
а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.Источник: https://censor.net/ru/n3274682 Интересно если Крым вернется в Украину, много ли людей туда поедут? Я лично не поеду.
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02.07.2021 14:50 Відповісти
МЫ СДЕЛАЕМ ЭТО ВМЕСТЕ !!! ВСЕМ МИРОМ !!! РАЗМАЖЕМ МОРДЫ ПУТИНУ И ПИНУ !!!
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02.07.2021 16:05 Відповісти
 
 