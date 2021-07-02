Сподіваємося, що збірна України з футболу знову зможе зіграти в підконтрольному їй Донецьку і поїхати у відпустку до Криму, - посольство Великої Британії

Посольство Великої Британії нагадало, що востаннє збірні України та Англії зустрічалися на Євро-2012 у Донецьку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посольство повідомило у Twitter.

"Завтра Англія зіграє з Україною у чвертьфіналі Євро-2020. Востаннє обидві команди зустрічалися в межах європейських чемпіонатів під час Євро-2012 у Донецьку. Того дня після дуже напруженого поєдинку Англія вийшла переможцем завдяки голу Уейна Руні", - йдеться в повідомленні.

У посольстві висловили сподівання, що в найближчому майбутньому українська збірна знову зможе зіграти в підконтрольному Україні Донецьку, а потім поїхати в післясезонну відпустку до українського Криму.

"Велика Британія є партнером, другом і прихильником України у сферах безпеки, реформ і розвитку", - додали дипломати.

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