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Чиновник ДФС намагався притягти до відповідальності невинну людину "для поліпшення статистики", - ДБР

Чиновник ДФС намагався притягти до відповідальності невинну людину

Слідчі Територіального управління ДБР Львова повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби в Закарпатті, який для поліпшення статистики намагався притягти до відповідальності невинну людину.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

"Чиновник вручив громадянину письмове повідомлення про підозру в незаконному зберіганні та збуті підакцизних товарів без будь-яких доказів злочину. Встановлено, що він знав про невинуватість особи, а своїми протиправними діями намагався поліпшити статистику роботи", - сказано в повідомленні.

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Чиновника підозрюють у притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 1 ст. 372 КК України). Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Закарпатська обласна прокуратура, оперативний супровід - Нацполіція України.

корупція (4683) ДФС (4044) ДБР (3494) Закарпатська область (2049)


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гребаный совок со своей "плановой системой"
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02.07.2021 10:37 Відповісти
Полиция крышует преступников и преследует свидетелей, все нормально
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02.07.2021 12:29 Відповісти
 
 