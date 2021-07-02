На фестивалі Atlas Weekend із 5 по 11 липня працюватиме центр масової вакцинації, - МОЗ

Протягом фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ працюватиме центр масової вакцинації. Із 5 по 11 липня охочі зможуть зробити щеплення проти COVID-19 у павільйоні №9 за попереднім записом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Наша мета — щепити якомога більше українців від COVID-19, щоб досягти колективного імунітету. Протягом наступного тижня на Atlas Weekend у Києві працюватиме ще один центр масової вакцинації. Це дасть можливість не тільки захистити більше людей від коронавірусної хвороби, але й популяризувати щеплення серед молоді", – зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Центр вакцинації працюватиме з 5 по 11 липня з 10:00 до 16:00. Вакцинуватись там можуть всі охочі за попереднім записом, який доступний за посиланням (квиток на сам фестиваль для процедури імунізації мати не треба). У центрі щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Щеплення робитимуть вісім мобільних бригад з імунізації. Також на території центру чергуватиме команда з надання екстреної медичної допомоги.

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