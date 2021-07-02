"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено в Україні

Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються 2 липня практично на всій території країни, крім південно-східної частини.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Укргідрометцентру.

"Удень 2 липня в Україні, крім південного сходу, місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - сказано в повідомленні.

Оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.

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Фахівці нагадують, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері.