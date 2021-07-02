Голова Мінагрополітики Лещенко закликає українців не поспішати з продажем землі: "Її вартість буде зростати щонайменше на 7-10% щороку"

Міністерство аграрної політики закликає українців не поспішати продавати землю.

Про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр агрополітики Роман Лещенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Крім того, Міністерство агрополітики зазначає, що українська земля безцінна. Її вартість буде зростати щонайменше на 7-10 відсотків щороку", - наголосив він.

За словами Лещенка, мета міністерства - не продаж землі, а наведення порядку в земельних відносинах.

Міністр заявив, що сьогодні українці мають "навести порядок в своїй земельній документації".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр Лещенко оприлюднив список документів, необхідних для продажу землі. ІНФОГРАФІКА