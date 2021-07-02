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Голова Мінагрополітики Лещенко закликає українців не поспішати з продажем землі: "Її вартість буде зростати щонайменше на 7-10% щороку"
Міністерство аграрної політики закликає українців не поспішати продавати землю.
Про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр агрополітики Роман Лещенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Крім того, Міністерство агрополітики зазначає, що українська земля безцінна. Її вартість буде зростати щонайменше на 7-10 відсотків щороку", - наголосив він.
За словами Лещенка, мета міністерства - не продаж землі, а наведення порядку в земельних відносинах.
Міністр заявив, що сьогодні українці мають "навести порядок в своїй земельній документації".
Топ коментарі
+3 NonCFist
показати весь коментар02.07.2021 11:11
+1 5 копійок
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+1 Maksim Perepelitca
показати весь коментар02.07.2021 11:26
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Дето я это уже слышал
Сейчас вполне возможно опять всё поменяют и снова будут вымогать деньги.
В соседнем колхозе примерно половина участков не оформлены и числятся в основном на покойниках.
Украинская земля выглядит лучшим вариантом для сохранения и преумножения награбленного.
Я не думаю что иностранцев сразу допустят. 30 млрд долларов в заначках есть и у наших (примерно такова оценка украинской земли на данный момент). Иностранцы появятся позже, когда прихватизированную землю наши денежные мешки захотят перепродать оптом, тем самым завершив цикл отмывки денег.
В чому наводити порядок? Скільки українців не мають землі взагалі!