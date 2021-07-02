У мережі з'явився лист екс-"слуги" Шевченка до Лукашенка з проханням вакцинувати українців у Білорусі. ДОКУМЕНТ
Депутат Верховної Ради Євген Шевченко попросив "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, вакцинувати українців у Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний лист від 4 травня оприлюднили в Telegram Пул Первого.
Депутат у листі подякував Лукашенку за прийом. Нардеп зазначив, що його візит "дав надію мільйонам українців на збереження дружніх відносин з Білоруссю".
"Я, як народний депутат України, свідчу вам свою повагу і подяку за наданий мені прийом. Мій візит викликав суттєвий резонанс в українському суспільстві, давши надію мільйонам українців на збереження дружніх відносин між Республікою Білорусь і Україною, а також отримав підтримку парламенту, хоч і кулуарну", - пише Шевченко.
Також Шевченко попросив Лукашенка посприяти вакцинації українців від коронавірусу в РБ.
"У рамках співпраці наших країн прошу Вас розглянути можливість вакцинації від коронавірусу громадян України, які тимчасово перебувають у Білорусі, що сприятиме збільшенню рівня колективного імунітету від пандемії. Ваше позитивне рішення буде сприйматися українським суспільством як жест доброї волі від братнього народу Республіки Білорусь і вас особисто, а також буде сприяти розвитку дружніх відносин між нашими країнами ", - додав Шевченко.
Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що особисті позиції Шевченка "йшли врозріз з позицією не просто партії, а й держави в цілому".
Нардеп Шевченко заявив, що радий виключенню з лав "слуг народу". Він пообіцяв "збирати навколо себе колишніх беркутівців і боротися з націоналістами".
Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.
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На украинской границе поставить пункт вакцинации и пусть не унижаются перед тираном
Зебобики, чтоб вы повыздыхали вместе с вашими идиотами во власти!!!