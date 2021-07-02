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Новини
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У мережі з'явився лист екс-"слуги" Шевченка до Лукашенка з проханням вакцинувати українців у Білорусі. ДОКУМЕНТ

У мережі з'явився лист екс-

Депутат Верховної Ради Євген Шевченко попросив "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, вакцинувати українців у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний лист від 4 травня оприлюднили в Telegram Пул Первого.

Депутат у листі подякував Лукашенку за прийом. Нардеп зазначив, що його візит "дав надію мільйонам українців на збереження дружніх відносин з Білоруссю".

"Я, як народний депутат України, свідчу вам свою повагу і подяку за наданий мені прийом. Мій візит викликав суттєвий резонанс в українському суспільстві, давши надію мільйонам українців на збереження дружніх відносин між Республікою Білорусь і Україною, а також отримав підтримку парламенту, хоч і кулуарну", - пише Шевченко.

Також Шевченко попросив Лукашенка посприяти вакцинації українців від коронавірусу в РБ.

"У рамках співпраці наших країн прошу Вас розглянути можливість вакцинації від коронавірусу громадян України, які тимчасово перебувають у Білорусі, що сприятиме збільшенню рівня колективного імунітету від пандемії. Ваше позитивне рішення буде сприйматися українським суспільством як жест доброї волі від братнього народу Республіки Білорусь і вас особисто, а також буде сприяти розвитку дружніх відносин між нашими країнами ", - додав Шевченко.

Також читайте: Поїздка Шевченка в Білорусь - вирок Лукашенку. Він зустрічається з якимось депутатом, якого ніхто не знає. По-людськи його шкода, - "слуга народу" Веніславський

У мережі зявився лист екс-слуги Шевченка до Лукашенка з проханням вакцинувати українців у Білорусі 01
Фото: Пул Первого/Telegram

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" виключила зі свого складу народного депутата Євгена Шевченка. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що особисті позиції Шевченка "йшли врозріз з позицією не просто партії, а й держави в цілому".

Нардеп Шевченко заявив, що радий виключенню з лав "слуг народу". Він пообіцяв "збирати навколо себе колишніх беркутівців і боротися з націоналістами".

Як повідомлялося, народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко 20 квітня провів у Мінську зустріч з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. 23 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було ухвалено рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата Євгена Шевченка в складі фракції.

У мережі зявився лист екс-слуги Шевченка до Лукашенка з проханням вакцинувати українців у Білорусі 02

Автор: 

Лукашенко Олександр (2655) Шевченко Євгеній Слуга народу (79)


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Топ коментарі
+9
Чому ця курва досі не висить?
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02.07.2021 11:15
+8
Просив чим вакцінувати? Касапським новічком?
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02.07.2021 11:10
+7
Там в этой фракции есть хоть кто-то адекватный, что сможет заткнуть эту мокшанскую "консерву".
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02.07.2021 11:14
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Просив чим вакцінувати? Касапським новічком?
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02.07.2021 11:10 Відповісти
Чипизатором
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02.07.2021 11:12 Відповісти
ДДТ наверно, против колорада помогает же, значит и ковид поборет.
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02.07.2021 11:20 Відповісти
не обращайте внимание на этого гандона !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.07.2021 12:09 Відповісти
та він сам на себе звертає...
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02.07.2021 12:11 Відповісти
Белорусы вроде делают сами по кацапской технологии.
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02.07.2021 12:37 Відповісти
Там в этой фракции есть хоть кто-то адекватный, что сможет заткнуть эту мокшанскую "консерву".
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02.07.2021 11:14 Відповісти
Чому ця курва досі не висить?
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02.07.2021 11:15 Відповісти
Воно через зашморг стікає.
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02.07.2021 11:50 Відповісти
Идиот
На украинской границе поставить пункт вакцинации и пусть не унижаются перед тираном
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02.07.2021 11:17 Відповісти
Почему бы нет.Зебилы,милости просим....вместе с нашими ужалят спутником и вместе в рай ....как куйло обещало.
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02.07.2021 11:20 Відповісти
хай першим вакцинується цим шмурдяком, а не файзером
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02.07.2021 11:28 Відповісти
А чем, кстати, вакцинируют в Беларуси?
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02.07.2021 11:29 Відповісти
гарэлкой)
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02.07.2021 11:38 Відповісти
Крахмальным клейстером.
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02.07.2021 13:10 Відповісти
зробіть йому укол багнетом в бошку, нехай ця потовра заспокоїться
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02.07.2021 11:50 Відповісти
Сцукр, ну как таких тварей понавыбирали в Раду, а?

Зебобики, чтоб вы повыздыхали вместе с вашими идиотами во власти!!!
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02.07.2021 12:10 Відповісти
Навіть серед клоунів СН - це непересічний комік!
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02.07.2021 12:48 Відповісти
Поддержку ему унитазную. Лбять,кто-нибудь,угомоните уже его. Кива,ФАС.
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02.07.2021 12:50 Відповісти
Ватный шизик.
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02.07.2021 15:05 Відповісти
так скоко этот выродок будет у нас портить воздух...!!!!!!!??????????
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03.07.2021 00:56 Відповісти
 
 