УЄФА заблокував продаж квитків англійським уболівальникам на матч з Україною: це пов'язано з "дельта"-штамом коронавірусу
Збірні України та Англії 3 липня зіграють в 1/4 фіналу Євро-2020. Поєдинок відбудеться в Римі, але матч не зможуть відвідати українські та британські фанати.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Спорт 24".
Асоціація вирішила заблокувати всі придбані квитки британців на чвертьфінальний поєдинок Євро-2020 Україна - Англія, який відбудеться в Римі.
Цей крок спрямований на те, щоб запобігти приїзду уболівальників із Великої Британії в Італію, які могли порушити карантинні правила.
Крім того, після звернення італійської влади в УЄФА призупинено продаж квитків на цей матч тим, хто був у Великій Британії протягом останніх 14 днів.
"Це пов'язано з тим, що в Італії діє п'ятиденний карантин для тих, хто в'їжджає в країну з Великої Британії через поширення там коронавірусу, а саме штаму "Дельта" і тепер уже неможливо дотримати цей термін, щоб потрапити на гру чвертьфіналу Євро-2020", - йдеться в повідомленні.
Матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Україною та Англією відбудеться в суботу, 3 липня. Початок зустрічі о 22:00.
Будь ласка, зачекайте...
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Ты футбол смотришь с какой целью, если смотришь?
Я тебя про футбол спросил.
І далі - чому британців не путять.
Але жодного слова про те, чому не пустять Українців!