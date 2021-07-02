УЄФА заблокував продаж квитків англійським уболівальникам на матч з Україною: це пов'язано з "дельта"-штамом коронавірусу

Збірні України та Англії 3 липня зіграють в 1/4 фіналу Євро-2020. Поєдинок відбудеться в Римі, але матч не зможуть відвідати українські та британські фанати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Спорт 24".

Асоціація вирішила заблокувати всі придбані квитки британців на чвертьфінальний поєдинок Євро-2020 Україна - Англія, який відбудеться в Римі.

Цей крок спрямований на те, щоб запобігти приїзду уболівальників із Великої Британії в Італію, які могли порушити карантинні правила.

Крім того, після звернення італійської влади в УЄФА призупинено продаж квитків на цей матч тим, хто був у Великій Британії протягом останніх 14 днів.

"Це пов'язано з тим, що в Італії діє п'ятиденний карантин для тих, хто в'їжджає в країну з Великої Британії через поширення там коронавірусу, а саме штаму "Дельта" і тепер уже неможливо дотримати цей термін, щоб потрапити на гру чвертьфіналу Євро-2020", - йдеться в повідомленні.

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Україною та Англією відбудеться в суботу, 3 липня. Початок зустрічі о 22:00.

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