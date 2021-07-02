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УЄФА заблокував продаж квитків англійським уболівальникам на матч з Україною: це пов'язано з "дельта"-штамом коронавірусу

УЄФА заблокував продаж квитків англійським уболівальникам на матч з Україною: це пов'язано з

Збірні України та Англії 3 липня зіграють в 1/4 фіналу Євро-2020. Поєдинок відбудеться в Римі, але матч не зможуть відвідати українські та британські фанати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Спорт 24".

Асоціація вирішила заблокувати всі придбані квитки британців на чвертьфінальний поєдинок Євро-2020 Україна - Англія, який відбудеться в Римі.

Цей крок спрямований на те, щоб запобігти приїзду уболівальників із Великої Британії в Італію, які могли порушити карантинні правила.

Крім того, після звернення італійської влади в УЄФА призупинено продаж квитків на цей матч тим, хто був у Великій Британії протягом останніх 14 днів.

"Це пов'язано з тим, що в Італії діє п'ятиденний карантин для тих, хто в'їжджає в країну з Великої Британії через поширення там коронавірусу, а саме штаму "Дельта" і тепер уже неможливо дотримати цей термін, щоб потрапити на гру чвертьфіналу Євро-2020", - йдеться в повідомленні.

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 між Україною та Англією відбудеться в суботу, 3 липня. Початок зустрічі о 22:00.

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Італія (1573) УЄФА (151) футбол (1581)


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Топ коментарі
+13
Но песенку все равно споют , как бы уефа не плясало под Газпром
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02.07.2021 11:22
+5
И песенку тоже могу спеть « хутин **** лалалалалалала «😀
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02.07.2021 11:42
+3
одно другому не мешает, футбол- футболом, а то что ботоксная русская свинья х#йло - никто не отменял, не путай!
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02.07.2021 13:28
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Но песенку все равно споют , как бы уефа не плясало под Газпром
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02.07.2021 11:22 Відповісти
Англичан забанили. Хотя и не одобряю.
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02.07.2021 11:37 Відповісти
уж так как украинских болельщиков дискриминируют на этом ЕВРО ни с кем не сравнится. Спасибо что Румыния не стала упираться на вьезд наших
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02.07.2021 21:00 Відповісти
"Кому что, а лысому расчёска". (с)
Ты футбол смотришь с какой целью, если смотришь?
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02.07.2021 11:41 Відповісти
И песенку тоже могу спеть « хутин **** лалалалалалала «😀
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02.07.2021 11:42 Відповісти
Та пой, хоть целый день.
Я тебя про футбол спросил.
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02.07.2021 11:44 Відповісти
За Украину болела !!! Остальные матчи смотрела на кухне. Как поют на стадионе хутин **** слышала всегда 😀
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02.07.2021 11:46 Відповісти
одно другому не мешает, футбол- футболом, а то что ботоксная русская свинья х#йло - никто не отменял, не путай!
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02.07.2021 13:28 Відповісти
Неплохой дуэт.
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02.07.2021 13:31 Відповісти
смотрю не только ради игры, смотрю ради песни - путин- *****... - душу греет.
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02.07.2021 14:10 Відповісти
О! Уже трио.
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02.07.2021 14:13 Відповісти
"спортвнепалитики"?
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02.07.2021 20:58 Відповісти
Фанаты им этого не никому не простят.
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02.07.2021 11:42 Відповісти
Поединок состоится в Риме, но матч не смогут посетить украинские и британские фанаты. Источник: https://censor.net/ru/n3274699
І далі - чому британців не путять.
Але жодного слова про те, чому не пустять Українців!
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02.07.2021 14:33 Відповісти
дискриминация по нацоинальному признаку, об этом вслух не говорят
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02.07.2021 21:01 Відповісти
Вродь бы все справедливо.
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02.07.2021 14:35 Відповісти
 
 