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П'ятьом громадянам РФ заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба

П'ятьом громадянам РФ заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба

Прикордонники заборонили в'їзд в Україну п'ятьом громадянам Росії через відвідування ними окупованого Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Днями в одному з Миколаївських морських торговельних портів при оформленні іноземного судна прикордонники відділу "Миколаїв" виявили п'ятьох громадян РФ. Росіяни кілька місяців тому незаконно відвідували тимчасово окуповану територію України через закритий пункт пропуску "Керч".

За порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї прикордонники відмовили іноземцям у пропуску та заборонили їм в'їзд на територію України на три роки.

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Держприкордонслужба ДПСУ (5986) заборона (1452) Крим (14153)


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Топ коментарі
+8
П'ятьом громадянам РФ заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3083. Запрєщают - лохам .. Товаріщ , нє будь лохом , імєй нужниє связи с прєзідєнтом . .
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02.07.2021 11:34
+6
Невже педросовичу? О_О
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02.07.2021 11:26
+6
кіркорян - особливо цінний для зебілів кадр, під такі санкції не підпадає.
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02.07.2021 11:31
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Невже педросовичу? О_О
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02.07.2021 11:26 Відповісти
А какже судебные пряциденты??? Или можно только зелиному дружку...
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02.07.2021 11:27 Відповісти
а что по этому поводу думает Фан Клуб Киркова (СБУ) , может зря запретили
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02.07.2021 11:30 Відповісти
С такими темпами запоребрик пофиксят, когда все континенты опять собьются в один.
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02.07.2021 11:30 Відповісти
кіркорян - особливо цінний для зебілів кадр, під такі санкції не підпадає.
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02.07.2021 11:31 Відповісти
Так "Блазня" Філька налякав тим, що розкаже журнашлюхам, як він йому "глинку місив", "закумареному", після чергового корпоративу!!! У них - у "клоунів", це "хорошим тоном" вважається!!! Типу як "випить на брудершафт"!
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03.07.2021 14:52 Відповісти
П'ятьом громадянам РФ заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3083. Запрєщают - лохам .. Товаріщ , нє будь лохом , імєй нужниє связи с прєзідєнтом . .
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02.07.2021 11:34 Відповісти
Когда уже по умолчанию запретите въезд всем жителям фашистской *********?
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02.07.2021 12:52 Відповісти
Дебіли у руля, за незаконний перетин кордону України шраф 500-800 необл. мінімумів,збільшіть цю суму в 100 раз і заробляйте бабки, впустіть, затримайте, оштрафуйте по максі і ***** до слідуючого разу, і так усіх хто їздив в Крим кіркорові, басти і інше шобло, на бабло їх катайте
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02.07.2021 15:15 Відповісти
 
 