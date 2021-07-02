П'ятьом громадянам РФ заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба
Прикордонники заборонили в'їзд в Україну п'ятьом громадянам Росії через відвідування ними окупованого Криму.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Днями в одному з Миколаївських морських торговельних портів при оформленні іноземного судна прикордонники відділу "Миколаїв" виявили п'ятьох громадян РФ. Росіяни кілька місяців тому незаконно відвідували тимчасово окуповану територію України через закритий пункт пропуску "Керч".
За порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та виїзду з неї прикордонники відмовили іноземцям у пропуску та заборонили їм в'їзд на територію України на три роки.
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