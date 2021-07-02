"Слуга народу" Кравчук про інцидент між Крат та Потураєвим: Вона не журналістка. Сьогодні комітет розгляне позбавлення її акредитації в Раді

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді прокоментувала вчорашній інцидент між блогеркою Ірмою Крат і нардепом "СН" Микитою Потураєвим.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Називаймо речі своїми іменами. Вона не журналістка. Ось ви журналісти. Ви представляєтеся, називаєте видання, а вона представляє саму себе. Може, так спекотна погода впливає на людей", - підкреслила Кравчук.

За її словами, сьогодні має відбутися засідання комітету ВР з питань свободи слова щодо цього інциденту, де буде порушено питання про позбавлення Крат акредитації у Верховній Раді.

"Вибачте, Верховна Рада не може бути прохідним двором. Є ж зрозумілі правила. Ось ви тут працюєте роками. Я знаю людей, які по 18 років працюють парламентськими кореспондентами. Мені здається, їм передовсім неприємно, що таке відбувається", - заявила заступниця голови фракції СН.

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Нардепка вважає, що Потураєв вчора повівся гідно.

"Він ухилився і продовжив брифінг. Такий у нього був енергійний спокій", - додала Кравчук.

Нагадаємо, 1 липня 2021 року на "слугу народу" Микиту Потураєва в парламенті напала блогерка Ірма Крат.