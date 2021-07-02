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Новини
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"Слуга народу" Кравчук про інцидент між Крат та Потураєвим: Вона не журналістка. Сьогодні комітет розгляне позбавлення її акредитації в Раді

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді прокоментувала вчорашній інцидент між блогеркою Ірмою Крат і нардепом "СН" Микитою Потураєвим.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Називаймо речі своїми іменами. Вона не журналістка. Ось ви журналісти. Ви представляєтеся, називаєте видання, а вона представляє саму себе. Може, так спекотна погода впливає на людей", - підкреслила Кравчук.

За її словами, сьогодні має відбутися засідання комітету ВР з питань свободи слова щодо цього інциденту, де буде порушено питання про позбавлення Крат акредитації у Верховній Раді.

"Вибачте, Верховна Рада не може бути прохідним двором. Є ж зрозумілі правила. Ось ви тут працюєте роками. Я знаю людей, які по 18 років працюють парламентськими кореспондентами. Мені здається, їм передовсім неприємно, що таке відбувається", - заявила заступниця голови фракції СН.

Також дивіться: На "слугу народу" Потураєва в парламенті напала блогерка Ірма Крат. ВІДЕО

Нардепка вважає, що Потураєв вчора повівся гідно.

"Він ухилився і продовжив брифінг. Такий у нього був енергійний спокій", - додала Кравчук.

Нагадаємо, 1 липня 2021 року на "слугу народу" Микиту Потураєва в парламенті напала блогерка Ірма Крат.

Автор: 

ВР (14975) Потураєв Микита (146) Кравчук Євгенія (374) Ірма Крат (3)


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Топ коментарі
+7
слуги народа унылое говно
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02.07.2021 11:33
+5
Ну, дык подобных "журналистов" у нас пруд пруди.
Больница Павлова уже несколько лет не выдавала справок идиотам. Только через судмедэкспертов.
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02.07.2021 11:32
+1
Не погано було б ще почути реакцію правоохоронців (іншим "журналістам" на згадку)!
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02.07.2021 11:51
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Ну, дык подобных "журналистов" у нас пруд пруди.
Больница Павлова уже несколько лет не выдавала справок идиотам. Только через судмедэкспертов.
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02.07.2021 11:32 Відповісти
слуги народа унылое говно
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02.07.2021 11:33 Відповісти
дріб'язкова мстивість - характерна риса Бзде-команди
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02.07.2021 11:50 Відповісти
Не погано було б ще почути реакцію правоохоронців (іншим "журналістам" на згадку)!
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02.07.2021 11:51 Відповісти
О сколько зедебилов на болотах рады вонь и крики подняли вэй вэй ихнего мойшу побили так смотрите скоро в подворотнях мочить начнут и не просто кулаком а ногами также и даже до состояния- только у морг ......ой служивое лайно как бесится и боится а что же вы плесень болотная загадили Украину вместе со своим уродом Вовочкой когда его кортеж то хлопушками бах бах хотя бы для енервного срыва Вавки... чтобы нарокша не шатался абы где а сидел под шконкой у Ленки под сисей.... *********** уродливое ...
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02.07.2021 12:02 Відповісти
"Слуга народу" Кравчук про інцидент між Крат та Потураєвим: Вона не журналістка. Сьогодні комітет розгляне позбавлення її акредитації в Раді - Цензор.НЕТ 2977
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02.07.2021 13:32 Відповісти
всё правильно - п.здить их надо! Берите пример - поднимайте свои фесбучные диванные ж.пы и вперёд. Каждый слуга должен получить свою п.здюлину. С этого начнём а дальше будем судить.
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02.07.2021 15:24 Відповісти
Делай как Крат, делай стоКрат!
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02.07.2021 15:25 Відповісти
Никому не разрешается нарушать форму одежды военнослужаих!!Тем более этому дебилному Разумкову!!
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02.07.2021 16:21 Відповісти
 
 