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Новини Агресія Росії проти України
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На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, - "слуга народу" Кравчук

На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, -

Парламент має зосередити свою увагу на забезпеченні жінок-військовослужбовців.

Про це в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, депутати-жінки вручили міністру оборони Андрію Тарану туфлі для того, щоб "на 15 хвилин потрапити в новини".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тарану в Раді подарували червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад". ФОТОрепортаж

"Це на забезпечення жінок-військовослужбовців не впливає. Давайте думати про те, що мають бути нормальні закупівлі для жінок, які служать у Збройних силах України", - наголосила Кравчук.

Нардепка вважає, що на параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки та штани, а взуті в берці.

Раніше віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.

Автор: 

ВР (14975) жінки (625) Міноборони (7371) парад (377) ЗСУ (7545) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+24
Но кварталу красивее туфли. Армию превращают в 95 квартал. Идиоты непуганные
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02.07.2021 11:39
+16
Где-то так
На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2167
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02.07.2021 12:06
+12
Министр Баран, - старое замшелое совковое дерьмо. К тому же тупой, как три Кивы, - он искренне думает, что МВФ финансирует ЗСУ.
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02.07.2021 11:40
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Но кварталу красивее туфли. Армию превращают в 95 квартал. Идиоты непуганные
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02.07.2021 11:39 Відповісти
квартальний наш вова сумує за часми гєй-гєйсалоковбасатанців на каблучках...
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02.07.2021 11:52 Відповісти
Где-то так
На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2167
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02.07.2021 12:06 Відповісти
А ты м сама в ВР одень, тогда скажешь что лучше.
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02.07.2021 11:39 Відповісти
бк На параде красивее выглядит, когда женщины-военнослужащие одеты в футболки и штаны, а обуты в берцы, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6516
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02.07.2021 11:39 Відповісти
Министр Баран, - старое замшелое совковое дерьмо. К тому же тупой, как три Кивы, - он искренне думает, что МВФ финансирует ЗСУ.
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02.07.2021 11:40 Відповісти
Специалист-практик по армии ,советник четыреждыуклониста: Парад хорош для России, у нас в армии все(!) нехорошо по отношению к людям,- Шефир.
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02.07.2021 11:43 Відповісти
Я даже не знал, что в уставной форме ВСУ есть туфли на каблуке.
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02.07.2021 11:46 Відповісти
у кожного свій смак.....зешобла запропонує дефіле у купальниках
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02.07.2021 11:46 Відповісти
Вот еще милитари вариант

На параде красивее выглядит, когда женщины-военнослужащие одеты в футболки и штаны, а обуты в берцы, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7081
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02.07.2021 11:46 Відповісти
Это для паркетных генералов, которые на отдыхе.
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02.07.2021 11:48 Відповісти
Ну ...в этом я начинал в 14м... )
Так что ты в точку ! )))
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02.07.2021 11:59 Відповісти
Это новая форма от квартала, а ниже от "барыг". Квартал бы в неё одеть

На параде красивее выглядит, когда женщины-военнослужащие одеты в футболки и штаны, а обуты в берцы, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8390
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02.07.2021 11:46 Відповісти
Бирки с одной футболки или с разных?
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02.07.2021 12:22 Відповісти
Дивись склад: від кварталу 100% синтетика, а від бариг бавовна 87% + 13% полістер.
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02.07.2021 12:28 Відповісти
ясно...
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02.07.2021 15:55 Відповісти
Почти. Там 13% полипропилен. Он легче полиестра почти вдвое. Полипропиленовое волокно обладает также самым низким коэффициентом удерживания влаги. Именно этому материалу отдают предпочтение производители функционального нижнего белья. Способность максимально быстро транспортировать влагу препятствует намоканию ткани, она не прилипает к телу и не вызывает при понижении температуры окружающей среды неприятного озноба. Всегда чувствуешь себя комфортно.
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02.07.2021 16:50 Відповісти
Две разные рубашки "Поло" -- старая ниже. Я бы в новую одел бубочку и подогрел немного открытым огоньком, чтобы рубашка превратилась в напалм. Только враг может одевать свою армию в такое дерьмо.
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02.07.2021 12:46 Відповісти
100 процентный полиэстер ? Это в жару же кончиться можно! Хлтя бы льна добавили !
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02.07.2021 12:29 Відповісти
Молодцы женщины-депутаты! Девчата из ВС ЗСУ вам огромное спасибо скажут обязательно. Если командование воинских частей шло раньше навстречу женщинам-военнослужащим и разрешало носить форменные туфли при объявленной полевой форме одежды в такую жару, то теперь не нарушая форму одежды все будут носить берцы.
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02.07.2021 11:52 Відповісти
... Мова про парад , а не про носіння жінками - військовими , взуття взагалі ..
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02.07.2021 12:02 Відповісти
ИИИ?
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02.07.2021 12:07 Відповісти
. Я що , комент на китайькій мові написав .?? Що не зрозуміло ?
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02.07.2021 12:11 Відповісти
Что Вы имеете сказать за парад рассматривая фото тренировки к параду?
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02.07.2021 12:16 Відповісти
Ідіотизм , чистісінький .. На параді військовослужбовці мають йти за зброєю і в екіпіруванні , тобто - у польовій формі . Які ж тут , до біса - підбори . ?? Вони ж навіть не пасують сюди .

На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8941 .
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02.07.2021 12:27 Відповісти
На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5092

Вот такая парадная форма женщин-военнослужащих ЗСУ
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02.07.2021 12:34 Відповісти
Парадно-вихідна .!! А не виключно - для параду .
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02.07.2021 12:45 Відповісти
Любитель лезть в бутылку?
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02.07.2021 12:49 Відповісти
...По суті є що сказати ?
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02.07.2021 13:12 Відповісти
Для парада есть именно парадная форма одежды.
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02.07.2021 12:35 Відповісти
Ты где такого начитался,дурачок?
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02.07.2021 12:57 Відповісти
В Строевом Статуте ЗСУ, академик.
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02.07.2021 12:59 Відповісти
Не путай строевой смотр с парадом.
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02.07.2021 13:05 Відповісти
Так от і - не путай !
.... Ти ще почни мені розказувати - що таке стройовий огляд . Тому , в кого за плечима , майже два десятки років армійської вислуги , і хто сам їх проводив десятки разів .
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02.07.2021 14:33 Відповісти
Спорный вопрос. Есть летние ботинки. Они лнгкие и с вентиляцией. И в полях в туфлях не побегаешь. А нога должна быть привычной к ботинкам. Вообще - воюем. И не на паркете.
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02.07.2021 12:32 Відповісти
Вы так и не поняли о чем я хочу сказать. Полевая форма одежды не предусматривает туфли, только берцы. Парадная предусматривает шерстяные китель и юбку с туфлями. Девочкам дали поблажку не носить берцы к полевой форме. А курицы в ВР вместо того чтобы заниматься законодательством занимаются какой-то хренью.
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02.07.2021 12:39 Відповісти
дебил ты- по маршируй в берцах или в туфлях на каблуке
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02.07.2021 12:40 Відповісти
Девочки в чем пришли на занятия, в том и пошли на тренировку. Трудно понять? А с "дебилом" поосторожней. Если не хватает доводов, то так и скажи.
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02.07.2021 12:44 Відповісти
серёжа скажи спасибо что парадку не заставили напялить и прусским шагом столь милым глазу генерала седлоголового не начали гонять
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02.07.2021 12:47 Відповісти
Дебильное руководство так и поступило бы, если утром и вечером (когда не так жарко) предусматривались тренировки, а девчата весь день ходили бы из-за этого в шерстяной форме одежды.
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02.07.2021 12:52 Відповісти
ещё раз им на параде идти в парадно выходной
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02.07.2021 12:56 Відповісти
Да, не в полевой
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02.07.2021 13:01 Відповісти
по жаре браво в ней сварится можно особенно в новой от хомы и тарана где синтетики 90 процентов
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02.07.2021 13:06 Відповісти
Это уже совсем другая тема. Речь о том, что после этого дурацкого перфоманса куриц в ВР девчата при объявленной полевой форме будут парится в берцах.
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02.07.2021 13:11 Відповісти
Они в Черниговской области. Универ в Киеве. Там по ходу занятий нет вообще
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02.07.2021 12:57 Відповісти
В черниговской тренировки с техникой, а про девчат в ХНУПС
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02.07.2021 13:03 Відповісти
Сорри, в Киеве, просмотрел.
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02.07.2021 13:08 Відповісти
в кожній руці - по шаурмі!
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02.07.2021 11:54 Відповісти
Уже воинский устав не работает, сейчас все решают выпускники 95 квартала ?
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02.07.2021 11:54 Відповісти
На параде красивее всего,когда пенсионеры имеют достойную пенсию. Дебильные игры пропоровавшихся зеленых ослов никому не интересны.
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02.07.2021 11:56 Відповісти
Я думаю, что эти туфли по Уставу должны с другой формой одежды одеваться, а с камуфляжем берцы.
Например когда служил, под камуфляжем тельник. Но если по жаре закатываешь рукава, то тельник надо снять.
Всё расписано в Уставах
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02.07.2021 11:56 Відповісти
С какого хера - тельник снять ?
Не было у нас такого !!!
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02.07.2021 12:01 Відповісти
Під закатаний рукав тільник не знімають, а вже без кітеля тоді тільки футболка. В самому тільнику не можна
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02.07.2021 12:12 Відповісти
Но автор написал - снимать тельник, если РУКАВА ЗАКАТАНЫ
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02.07.2021 12:26 Відповісти
Да, в совковые годы по Уставу рукава можно было закатывать только без тельника. Исключение сделали на показухах к 60 летию ВДВ, и юбилею Гайжюная.
Комдив тогда согласился, что бить кирпичи удобней с засученными рукавами, а без тельника и на десантника не похож
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02.07.2021 12:34 Відповісти
Насколько я помню, при Порохе тестировали очень классные летние полуботинки-кроссовки для ВСУ. Очень странно что их не приняли как форменную одежду. Может этот случай заставит Бубочку таки заняться армией.
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02.07.2021 11:58 Відповісти
бубачка может только заставить армию перестать стрелять. на большее оно не способно - умишком не вышел.
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02.07.2021 12:05 Відповісти
та зачєм еті полубатінкі-крассовкі...єсьть же нармальниє клоунскіє туфлі с бубєнчікамі...
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02.07.2021 12:07 Відповісти
На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7298
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02.07.2021 12:13 Відповісти
Їх ще наказом Полторака запровадили , але не ввели до цих пір ..
На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9984 .
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02.07.2021 12:09 Відповісти
Это ж дорого. А идут по пути экономии на всем. Поэтому выше этикетка с футболки , которая полностью синтетика и на солнцепеке в таеой сорочке наверное можно врагов пытать, быстро расколятся.
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02.07.2021 12:35 Відповісти
В уставе украинской армии есть обувь на каблуках или как всегда на законы был положен большой и толстый?
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02.07.2021 12:08 Відповісти
Во вьетнамках может и сподручней ,но на шпильках красивее.....Еще хорошо бы блузки с глубоким декольте, мокрых, без погон и шевронов.... юбки мини и канотье на голове! И зачем им маршировать?Посадить девчонок на платформу для перевозки танков и пусть вышивают крестиком!
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02.07.2021 12:17 Відповісти
Жінки у війську це особливий стрій!!!!!!!!!!! Їм лямки від парашюта фабурже на тиснуть, а от броніка для них немає ?????????!!!!!!!!!
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02.07.2021 12:57 Відповісти
Броник наверное есть. А парашюты то ДШВ. Их универ не той специфики. А вообще, в ВРУ закон лежит, где дефачек и мальчикоф полностью уравняют, кроме беременности.
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02.07.2021 13:00 Відповісти
А будуть від 95 кварталу зелені сосни?
А будуть ходити зайчики ********, Білик-Зеліник, Кіркорова-Зенкорова?
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02.07.2021 15:12 Відповісти
именно таким путем зеленое ****ще и разваливает армию.....
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02.07.2021 19:29 Відповісти
 
 