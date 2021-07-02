На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, - "слуга народу" Кравчук

Парламент має зосередити свою увагу на забезпеченні жінок-військовослужбовців.

Про це в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, депутати-жінки вручили міністру оборони Андрію Тарану туфлі для того, щоб "на 15 хвилин потрапити в новини".

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"Це на забезпечення жінок-військовослужбовців не впливає. Давайте думати про те, що мають бути нормальні закупівлі для жінок, які служать у Збройних силах України", - наголосила Кравчук.

Нардепка вважає, що на параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки та штани, а взуті в берці.

Раніше віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.