На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, - "слуга народу" Кравчук
Парламент має зосередити свою увагу на забезпеченні жінок-військовослужбовців.
Про це в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За її словами, депутати-жінки вручили міністру оборони Андрію Тарану туфлі для того, щоб "на 15 хвилин потрапити в новини".
"Це на забезпечення жінок-військовослужбовців не впливає. Давайте думати про те, що мають бути нормальні закупівлі для жінок, які служать у Збройних силах України", - наголосила Кравчук.
Нардепка вважає, що на параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки та штани, а взуті в берці.
Раніше віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".
Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.
Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.
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Вот такая парадная форма женщин-военнослужащих ЗСУ
.... Ти ще почни мені розказувати - що таке стройовий огляд . Тому , в кого за плечима , майже два десятки років армійської вислуги , і хто сам їх проводив десятки разів .
Например когда служил, под камуфляжем тельник. Но если по жаре закатываешь рукава, то тельник надо снять.
Всё расписано в Уставах
Не было у нас такого !!!
Комдив тогда согласился, что бить кирпичи удобней с засученными рукавами, а без тельника и на десантника не похож
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А будуть ходити зайчики ********, Білик-Зеліник, Кіркорова-Зенкорова?