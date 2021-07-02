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Новини Окуповані території
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На казенному заводі в Донецьку маса хімікатів різного типу. У разі аварії місто злетить у повітря, - експерт ЦОЗ Оперчук

На казенному заводі в Донецьку маса хімікатів різного типу. У разі аварії місто злетить у повітря, - експерт ЦОЗ Оперчук

Донецький казенний завод з початку війни на Донбасі зазнавав артилерійських обстрілів, що викликало детонацію вибухових матеріалів на його складах. У разі аварії на цьому об'єкті Донецьк може злетіти в повітря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в коментарі РБК-Україна завідувач відділом факторів виробничого і навколишнього середовища Центру громадського здоров'я МОЗ Анатолій Оперчук.

За його словами, у резервуарах заводу багато хімікатів різного типу.

"У разі аварії тих хімікатів буде достатньо, щоб місто Донецьк злетіло у повітря", - заявив Оперчук.

Є ще один небезпечний об'єкт на Донбасі - горлівський "Стирол". Коли почались бойові дії на сході України, то завод припинив роботу та заявив про очистку цехів від аміаку.

Втім, якщо на заводі продовжують зберігати цю речовину, під час обстрілів можуть виникнути важкі екологічні наслідки. Від "Стиролу" до найближчого житлового будинку буквально 500 метрів.

"Якщо станеться аварія та викид аміаку, то будуть великі проблеми. Смертність може досягати 50-60%. Це безпосередньо у місці аварії", - повідомив експерт ЦГЗ.

Також читайте: Окуповані території Донбасу на межі екологічної катастрофи. Це питання кількох місяців, - Резніков

Нагадаємо, в Кабміні заявили про можливість екологічної катастрофи на Донбасі, а також назвали терміни.

Автор: 

Донецьк (947) завод (1019) екологія (1353)


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Топ коментарі
+10
Тоже мне проблема. Если лугандонам на это пофиг, то почему это должно беспокоить всю остальную Украину?
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02.07.2021 12:08
+8
Короче все поняли, перспективы у Донецка не очень...
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02.07.2021 11:47
+7
хватіт отета уже корміть Украіну і Європу
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02.07.2021 11:52
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Короче все поняли, перспективы у Донецка не очень...
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02.07.2021 11:47 Відповісти
Улетят прямо в "рай"- в Рашу ********!
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02.07.2021 11:52 Відповісти
хватіт отета уже корміть Украіну і Європу
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02.07.2021 11:52 Відповісти
"На все воля Божа!" (Але й Всевишньому подекуди потрібна допомога )
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02.07.2021 11:54 Відповісти
не пам'ятаю точно коли, але у 14, або у 15 туди вже залітала "Точка"..
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02.07.2021 11:55 Відповісти
14
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02.07.2021 12:04 Відповісти
дякую!
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02.07.2021 12:07 Відповісти
Воронеж с облегчением вздохнул.
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02.07.2021 11:56 Відповісти
И че? Не об этом нужно думать а о том что нет кровожадных бандеровцев и не нужно больше кормить бездельников из Евросоюза!
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02.07.2021 12:06 Відповісти
Тоже мне проблема. Если лугандонам на это пофиг, то почему это должно беспокоить всю остальную Украину?
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02.07.2021 12:08 Відповісти
Та й хр*н з ним. Після деокупації побудуємо нове місто - й назвемо Бандерівськ.
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02.07.2021 12:42 Відповісти
Саме так - оті стаканови, кіровскі, єнакієво донецьк луганськ треба зтерти в порохи.
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02.07.2021 12:54 Відповісти
территория ордила должна самоочиститься от быдломассы
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02.07.2021 12:49 Відповісти
координати відомі, хлопці навчені.
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02.07.2021 12:52 Відповісти
и скоро нью-йорк станет столицей турбизнеса. куча желающих со всего света захотят увидеть "донецкую воронку", расположенную рядом с ним ))
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02.07.2021 13:00 Відповісти
Весь Донецк конечно нет. Все таки его протяженность 55 км с запада на восток. Но Площадки, Октябрьская, ж/д, Путиловка, Ветка, Топаз прочувствуют ударную волну в несколько килотонн.
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02.07.2021 13:27 Відповісти
 
 