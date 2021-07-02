На казенному заводі в Донецьку маса хімікатів різного типу. У разі аварії місто злетить у повітря, - експерт ЦОЗ Оперчук

Донецький казенний завод з початку війни на Донбасі зазнавав артилерійських обстрілів, що викликало детонацію вибухових матеріалів на його складах. У разі аварії на цьому об'єкті Донецьк може злетіти в повітря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в коментарі РБК-Україна завідувач відділом факторів виробничого і навколишнього середовища Центру громадського здоров'я МОЗ Анатолій Оперчук.

За його словами, у резервуарах заводу багато хімікатів різного типу.

"У разі аварії тих хімікатів буде достатньо, щоб місто Донецьк злетіло у повітря", - заявив Оперчук.

Є ще один небезпечний об'єкт на Донбасі - горлівський "Стирол". Коли почались бойові дії на сході України, то завод припинив роботу та заявив про очистку цехів від аміаку.

Втім, якщо на заводі продовжують зберігати цю речовину, під час обстрілів можуть виникнути важкі екологічні наслідки. Від "Стиролу" до найближчого житлового будинку буквально 500 метрів.

"Якщо станеться аварія та викид аміаку, то будуть великі проблеми. Смертність може досягати 50-60%. Це безпосередньо у місці аварії", - повідомив експерт ЦГЗ.

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Нагадаємо, в Кабміні заявили про можливість екологічної катастрофи на Донбасі, а також назвали терміни.