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Pfizer з'явиться в центрах масової вакцинації в кінці липня, - головний санлікар Кузін
Уже влітку вакциною Pfizer, імовірно, будуть прищеплювати і деяких дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.
За словами головного санлікаря, поки що будуть пропонувати вакцинувати лише тих дітей, які мають супутні захворювання.
"Очікуємо його (Pfizer. - ред.) у кінці липня. Зараз у нас іде четвертий етап, тобто коли ми вакцинуємо людей із хронічними неінфекційними захворюваннями. У кінці липня і в серпні ми вже переходимо на п'ятий етап, коли вакцинація буде доступна для всіх. І в тому числі вакцина Pfizer буде перерозподілена на прищепні пункти", - зазначив Кузін.
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Igor V #453603
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Sopko Tom
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Gozzalik salonu
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Nikos KGB
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