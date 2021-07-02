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Pfizer з'явиться в центрах масової вакцинації в кінці липня, - головний санлікар Кузін

Pfizer з'явиться в центрах масової вакцинації в кінці липня, - головний санлікар Кузін

Уже влітку вакциною Pfizer, імовірно, будуть прищеплювати і деяких дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

За словами головного санлікаря, поки що будуть пропонувати вакцинувати лише тих дітей, які мають супутні захворювання.

"Очікуємо його (Pfizer. - ред.) у кінці липня. Зараз у нас іде четвертий етап, тобто коли ми вакцинуємо людей із хронічними неінфекційними захворюваннями. У кінці липня і в серпні ми вже переходимо на п'ятий етап, коли вакцинація буде доступна для всіх. І в тому числі вакцина Pfizer буде перерозподілена на прищепні пункти", - зазначив Кузін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна законтрактувала близько 20 млн доз вакцини Pfizer до кінця року, вони приходитимуть щомісяця, - Кузін

вакцина (4419) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) Pfizer (202)


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бла-бла-бла. как обычно у квартальных рагулей только одни обещания. ведь через месяц никто не станет листать новости и выискивать их заявы, чтобы проверять реализацию обещаний поэтому сейчас можно наобещать что-угодно.
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02.07.2021 12:02 Відповісти
а в каком году ?
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02.07.2021 12:02 Відповісти
Год, Федя? Год какой?
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02.07.2021 12:07 Відповісти
"Ожидаем"! Но как будем колоть, как будем колоть... Ах Шура, как я колол при НЭПе, как я колол при НЭПе...
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02.07.2021 12:15 Відповісти
детей слуг?)
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02.07.2021 12:16 Відповісти
 
 