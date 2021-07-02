Антитерористичні навчання в Києві: станція метро "Палац спорту" не працюватиме на вхід і вихід 4 липня з 8:30 до 13:30

У зв'язку з проведенням антитерористичних навчань за участі правоохоронних органів станція "Палац спорту" не працюватиме на вхід і вихід 4 липня з 8: 30 до 13:30.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

Водночас зазначимо, що пересадочний вузол "Палац спорту" - "Площа Льва Толстого" працюватиме в звичайному режимі.

У метрополітені принесли свої вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, за повідомленням СБУ, в центрі столиці 4 липня відбудуться планові антитерористичні навчання на об'єкті масового перебування людей.

Навчання проведе Антитерористичний центр при ГУ Служби безпеки України в м.Києві та Київській області спільно з Посольством Держави Ізраїль в Україні за організаційної підтримки Штабу АТЦ СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 4 липня СБУ проведе антитерористичні навчання на об'єкті масового перебування людей у Печерському районі Києва

Як зазначають у повідомленні, тренування пройдуть у Печерському районі на базі Хоральної синагоги Бродського за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу.

СБУ закликає гостей та мешканців столиці зберігати спокій, із розумінням ставитися до можливих обмежень і незручностей, а також належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.