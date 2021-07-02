Рада схвалила в першому читанні посилення покарання за проникнення в Чорнобильську зону: планують карати штрафами до 42 тис. грн або до 3 років в'язниці

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що стосується посилення відповідальності за порушення вимог режиму перебування в Зоні відчуження.

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати проголосували за основу законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".

За таке рішення - 269 присутніх.

Перед голосуванням нардепка "Голосу" Олександра Устінова заявила, що законопроєкт потребує доопрацювання.

"Так, потрібно підвищувати штрафи. Але садити людей у ​​в'язницю за те, що вони перебували у Зоні відчуження, це ненормально", - наголосила вона.

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Закон авторства Кабінету Міністрів передбачає, що проникнення в Зону відчуження або Зону безумовного відселення без дозволу, або самовільне поселення в них, або знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огородження зазначених зон каратимуть штрафами або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.

Розмір штрафу становитиме від 1 тисячі до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 17 тисяч - 42,5 тисячі гривень.

Крім того, переміщення будь-яким способом за межі Зони відчуження продуктів рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів хочуть карати штрафом розмірі від 17 тисяч до 42 500 гривень.