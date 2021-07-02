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Рада схвалила в першому читанні посилення покарання за проникнення в Чорнобильську зону: планують карати штрафами до 42 тис. грн або до 3 років в'язниці

Рада схвалила в першому читанні посилення покарання за проникнення в Чорнобильську зону: планують карати штрафами до 42 тис. грн або до 3 років в'язниці

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що стосується посилення відповідальності за порушення вимог режиму перебування в Зоні відчуження.

Про це інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати проголосували за основу законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".

За таке рішення - 269 присутніх.

Перед голосуванням нардепка "Голосу" Олександра Устінова заявила, що законопроєкт потребує доопрацювання.

"Так, потрібно підвищувати штрафи. Але садити людей у ​​в'язницю за те, що вони перебували у Зоні відчуження, це ненормально", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський

Закон авторства Кабінету Міністрів передбачає, що проникнення в Зону відчуження або Зону безумовного відселення без дозволу, або самовільне поселення в них, або знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огородження зазначених зон каратимуть штрафами або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.

Розмір штрафу становитиме від 1 тисячі до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 17 тисяч - 42,5 тисячі гривень.

Крім того, переміщення будь-яким способом за межі Зони відчуження продуктів рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин або будь-яких інших об'єктів хочуть карати штрафом розмірі від 17 тисяч до 42 500 гривень.

Автор: 

ВР (14975) Чорнобиль (395) зона відчуження (325) Устінова Олександра (113)


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Топ коментарі
+4
Рада одобрила в первом чтении ужесточение наказания за проникновение в Чернобыльскую зону: планируют наказывать штрафами до 42 тыс. грн или до 3 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 4852
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02.07.2021 12:13
+3
ТЫПИЛЫ.
Отпугивает не размер штрафа, а неотвратимость наказания.
Вы хоть РАССТРЕЛОМ грозите, но если ловить будете 1 из 1000 - ни к чему это не приведет.
А штраф в 100 грн., но если попадаться будут 999 из 1000 - все порешает.
Но, конечно:
Увеличить штраф от вас же никаких лишних затрат и работы не требуется!
А вот наладить нормальные посты, патрули, обеспечить их техников, это же такие затраты и такое увеличение работы!....
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02.07.2021 12:17
+3
Зеленое стадо просто хочет стать монопольным владельцем этой зоны...и косить на этом бабло...
Это главная цель прихода к власти осла и его стада..
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02.07.2021 12:27
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Рада одобрила в первом чтении ужесточение наказания за проникновение в Чернобыльскую зону: планируют наказывать штрафами до 42 тыс. грн или до 3 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 4852
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02.07.2021 12:13 Відповісти
ТЫПИЛЫ.
Отпугивает не размер штрафа, а неотвратимость наказания.
Вы хоть РАССТРЕЛОМ грозите, но если ловить будете 1 из 1000 - ни к чему это не приведет.
А штраф в 100 грн., но если попадаться будут 999 из 1000 - все порешает.
Но, конечно:
Увеличить штраф от вас же никаких лишних затрат и работы не требуется!
А вот наладить нормальные посты, патрули, обеспечить их техников, это же такие затраты и такое увеличение работы!....
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02.07.2021 12:17 Відповісти
Ну при таких штрафах у наявних патрулів різко збільшиться мотивація ловити порушників, щоб на місці з ними "порешать".
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02.07.2021 12:23 Відповісти
Вариации на тему "как камеры автоматической фиксации влияют на кол-во ДТП?"
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02.07.2021 12:25 Відповісти
Увеличивают штрафы и наказания тогда, когда хотят добиться результата НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ - только за счет запугивания.
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02.07.2021 12:19 Відповісти
слуги хочуть грошей
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02.07.2021 12:21 Відповісти
только по билетам от шифера. все остальные - преступники.
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02.07.2021 12:24 Відповісти
Зеленое стадо просто хочет стать монопольным владельцем этой зоны...и косить на этом бабло...
Это главная цель прихода к власти осла и его стада..
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02.07.2021 12:27 Відповісти
В жилье проникают, мусора выродки крышуют преступников, все норм
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02.07.2021 12:28 Відповісти
Бывает всякое......Если в скрытой от глаз зоне затеять важное строительство,связанное с ядерной физикой, то посторонним там делать нечего! Можно и огонь на поражение открывать.
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02.07.2021 12:36 Відповісти
На эту зону нацелена масса спутников...о любом "важном" стрлительстве будет известно в момент..
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02.07.2021 12:40 Відповісти
Зачем же? Разве сверху увидишь, что именно строят.....центрифугу для обогащения урана или топливные сборки ? В мире давно научились пудрить мозги.
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02.07.2021 13:50 Відповісти
Вы думаете о чем пишите? Где ядерная физика а где нынешняя власть?! На фото Арахамии посмотрите!
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02.07.2021 12:43 Відповісти
Физика -это для примера. А ,зона простаивать не должна ! Там много чего можно ,ежели захотеть.
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02.07.2021 12:46 Відповісти
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02.07.2021 15:19 Відповісти
очень важное решение ..можно сказать решение века ..А как с другими штрафами ? Можно кучу уловок придумать
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02.07.2021 12:44 Відповісти
для начала диктатура Зели потренируется на чернобыльской зоне, а после, после анализа реакции лохтората, проведя коррекции в проектах, соорудит "зону" по всей Украине..
и одноклеточные "желудки с глазами", свидетели секты "квартала, сватов и святого Г+Г" поддержат, можно не сомневаться..
наголосувалЫ, зебилы, блин..
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02.07.2021 12:46 Відповісти
Я ще можу зрозуміти штрафи, посадки якщо звідти щось цуплять як сувенір. Але за те що змотався в "Зону" відправляти на посєленіє така собі ідея.
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02.07.2021 13:10 Відповісти
Вообще-то хорошо, но мало. В прошлом году рынки, переходы и подворотни были завалены грибами из под Чернобыля. Я бы вместо штрафов растяжки там в лесах ставила.
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02.07.2021 16:14 Відповісти
Наказывать нужно за хоз деятельность в зоне. И штрафы для это маловаты.
А сталкеры всякие пусть ходят. Сделать инструктаж, таксу за вход и контроль на выходе. И в бюджет копеечка будет. Или пусть селятся там, это их жизнь и их здоровье.
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02.07.2021 19:27 Відповісти
 
 