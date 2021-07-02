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Новини Окуповані території
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Закон про корінні народи є найпотужнішим інструментом із деокупації Криму, - адвокат Полозов

Закон про корінні народи є найпотужнішим інструментом із деокупації Криму, - адвокат Полозов

Президентський законопроєкт про корінні народи викликав бурхливу реакцію в Кремлі й особисто в президента РФ Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

"Мало хто в Росії читав прийнятий Верховною Радою України закон "Про корінні народи України". Більше орієнтуються на думку Путіна, який його розкритикував, оскільки там не вказані росіяни, що потенційно може порушити їхні права. Відкрию страшну таємницю - українці в цьому законі теж не вказані", - зазначив правозахисник.

За його словами, закон про корінні народи не охоплює права титульної нації і національних меншин, які мають власні державні утворення.

"Істерика в Кремлі перш за все обумовлена ​​тим, що закон надав права і можливості кримським татарам, більшість із яких проживає на окупованій території в Криму. Даний закон є прологом до подальшого створення національно-територіальної автономії у складі України. А ця обставина в сукупності з міжнародно-правовим принципом права нації на самовизначення є найпотужнішим інструментом із деокупації захопленої території. "Не твоя, от і скаженієш"", - підсумував адвокат.

Также читайте: Адвокат Полозов подал апелляцию на приговор "суда" оккупантов Чубарову

Крим (14153) росія (65191) кримські татари (2004) Полозов Микола (366) деокупація (950)


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Топ коментарі
+3
***** як прочитає що там написано, так і втече з Криму.
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02.07.2021 12:19
+3
Битва про яку на параші воліють не згадувати, а в радянський час було заборонено про неї писати. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Конотопська битва між військами гетьмана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Івана Виговського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Кримського ханату з одного боку і московським військом з іншого біля міста Конотоп.

Рано вранці 29 червня 1659 року невеликий загін Виговського атакував табір Пожарського і після короткої сутички почав відступати, вдаючи втечу. Війська Пожарського, відчуваючи легку здобич, залишили табір і почали його переслідувати. Коли московські війська вступили в село Соснівку, козаки трьома пострілами з гармати та трьома вогневими стрілами дали знак рушати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE орді та полякам, а самі всією армією розпочали контрнаступ на Пожарського. Побачивши пастку, Пожарський спробував відступити, але важка московська кіннота та артилерія загрузли у вогкому ґрунті біля річки. В цей час з флангу вдарили кримці - московська армія опинилася в оточенні; почалася різанина. Впродовж решти 29 червня були знищені майже всі 30 000 війська Пожарського, а сам він захоплений у полон разом з князями Львовим, Ляпуновим, Бутурліним, Скуратовим, Куракіним та іншими. Полонених за звичаєм віддали кримськими татарам, які майже всіх немилосердно вирізали. Поставши зв'язаним перед ханом, Пожарський, за переказами літописців, плюнув йому в обличчя та обматюкав. За це кримські татари миттєво відтяли йому голову і відіслали її з полоненим до табору Трубецького.
Сам Трубецькой, почувши про розгром Пожарського, відкликав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ромодановського з облоги Конотопа та пізно ввечері почав відступ з України. Побачивши розвиток подій, Григорій Гуляницький вийшов з Конотопа і вдарив по армії Трубецького, що відступала, захопивши багато артилерії; сам Трубецькой ледве не загинув, був двічі поранений і втратив окрім частини артилерії ще бойові знамена, скарбницю й майже увесь обоз. Покінчивши із залишками військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пожарського , козаки й кримці продовжували переслідувати ворога у його відступі ще протягом трьох днів аж до московського кордону.
Загиблих козаків з обох сторін поховали в одній братській могилі, а на її місці поставили церкву на честь 40-ка мучеників Севастійських. Сьогодні це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF) Конотопський Вознесенський кафедральний собор , який люди за традицією і досі називають Сорокосвятською церквою.
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02.07.2021 13:18
+1
Вау!
И каким калибром этот закон стреляет?
Сколько оккупантов уже убил?
Сколько метров украинской земли с его помощью освободили и сколько освободят в ближайшие три года?
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02.07.2021 12:21
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***** як прочитає що там написано, так і втече з Криму.
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02.07.2021 12:19 Відповісти
Такими темпами, как путин заселяет крым россиянами ...
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02.07.2021 12:22 Відповісти
А я и не говорю о насильственном переселении. Я говорю о ЗАселении русскими с территории РФ. Я прекрасно знаю этнический состав Крыма, т.к. в 2006-2008 гг там работал.

Крым возвращать надо, т.к. аннексия Крыма - это чистейший бандитизм, воровство и подлость со стороны путина. Но возвращать его будет очень сложно. И эта сложность вызвана в т.ч. тем что 90% жителей Крыма этого не желают. И совершенно очевидно, что никакие "законы о коренных народах" на это не повлияют.
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02.07.2021 13:14 Відповісти
Вау!
И каким калибром этот закон стреляет?
Сколько оккупантов уже убил?
Сколько метров украинской земли с его помощью освободили и сколько освободят в ближайшие три года?
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02.07.2021 12:21 Відповісти
Русские свиньи по поводу закона собрались обратиться в ПАСЕ.
Повторяю: помойка, законодательно отменившая действие международных законов на территории своей мусорки, обращается в международные инстанции по вопросу устройства совершенно иной страны, учредительницы ООН.
У меня всё.
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02.07.2021 12:33 Відповісти
Учредительницей ООН является Украинская Советская Социалистическая Республика.Учи матчасть ботоферма.
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02.07.2021 12:46 Відповісти
Украина и сейчас советская республика: орган власти в стране - совет. Учи матчасть, русская свинья.
Название "Украина" было равносильно "Украинская ССР". Учи матчасть, русская свинья.
По Конституции СССР республики были суверенными государствами. Учи матчасть, русская свинья.
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02.07.2021 12:56 Відповісти
мащнейший инструмент!)
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02.07.2021 12:37 Відповісти
Если крымские татары этот закон поддержали, то в чем проблема.
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02.07.2021 12:45 Відповісти
"Закон о коренных народах является мощнейшим инструментом по деоккупации Крыма, - адвокат Полозов"
_Мощнейшее словоблудие от Полозова...
" Открою страшную тайну. Украинцы в этом законе тоже не указаны" - А вот это - враждебное Украине действие!
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02.07.2021 12:45 Відповісти
Этот адвокат свой диплом купил где-то в переходе.
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02.07.2021 12:47 Відповісти
Вообще-то этот адвокат защищает крымских татар в Крыму. Полина видимо против этого?
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02.07.2021 12:55 Відповісти
Ну и как этот закон будет действовать не на территории Украины? Теперь у татар в Крыму будет больше прав, Тюркский каганат построят?

Открою страшную тайну, их права ещё больше урежут.
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02.07.2021 12:49 Відповісти
теперь будут урезать права коренных народов
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02.07.2021 12:51 Відповісти
А с каких это пор Крым - "не на территории Украины"?
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02.07.2021 12:57 Відповісти
Ну на территории Украины, так лучше? Съезди покачай там свои украинские права.
Болтологией занимаетесь, товарищ!
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02.07.2021 13:04 Відповісти
Гитлер тоже считал Германией пространство от Атлантики до Волги.
А потом в канаве валялся...
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02.07.2021 13:09 Відповісти
Битва про яку на параші воліють не згадувати, а в радянський час було заборонено про неї писати. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Конотопська битва між військами гетьмана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Івана Виговського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Кримського ханату з одного боку і московським військом з іншого біля міста Конотоп.

Рано вранці 29 червня 1659 року невеликий загін Виговського атакував табір Пожарського і після короткої сутички почав відступати, вдаючи втечу. Війська Пожарського, відчуваючи легку здобич, залишили табір і почали його переслідувати. Коли московські війська вступили в село Соснівку, козаки трьома пострілами з гармати та трьома вогневими стрілами дали знак рушати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE орді та полякам, а самі всією армією розпочали контрнаступ на Пожарського. Побачивши пастку, Пожарський спробував відступити, але важка московська кіннота та артилерія загрузли у вогкому ґрунті біля річки. В цей час з флангу вдарили кримці - московська армія опинилася в оточенні; почалася різанина. Впродовж решти 29 червня були знищені майже всі 30 000 війська Пожарського, а сам він захоплений у полон разом з князями Львовим, Ляпуновим, Бутурліним, Скуратовим, Куракіним та іншими. Полонених за звичаєм віддали кримськими татарам, які майже всіх немилосердно вирізали. Поставши зв'язаним перед ханом, Пожарський, за переказами літописців, плюнув йому в обличчя та обматюкав. За це кримські татари миттєво відтяли йому голову і відіслали її з полоненим до табору Трубецького.
Сам Трубецькой, почувши про розгром Пожарського, відкликав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ромодановського з облоги Конотопа та пізно ввечері почав відступ з України. Побачивши розвиток подій, Григорій Гуляницький вийшов з Конотопа і вдарив по армії Трубецького, що відступала, захопивши багато артилерії; сам Трубецькой ледве не загинув, був двічі поранений і втратив окрім частини артилерії ще бойові знамена, скарбницю й майже увесь обоз. Покінчивши із залишками військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пожарського , козаки й кримці продовжували переслідувати ворога у його відступі ще протягом трьох днів аж до московського кордону.
Загиблих козаків з обох сторін поховали в одній братській могилі, а на її місці поставили церкву на честь 40-ка мучеників Севастійських. Сьогодні це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF) Конотопський Вознесенський кафедральний собор , який люди за традицією і досі називають Сорокосвятською церквою.
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02.07.2021 13:18 Відповісти
Данный закон является прологом к дальнейшему созданию национально-территориальной автономии в составе Украины.
Источник: https://censor.net/ru/n3274715

Наконец крымские татары получат автономию.
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02.07.2021 15:13 Відповісти
кримські татари мають право на автономію. але на весь Крим - не мають. Бо Крим без дніпровської води - пустеля. А ми, придніпровці, постаждали від затоплення з переселенням при будівництві дніпровських гес і дамб.
Усього дніпровськими водосховищами затоплено 709 900 га земель. З них 197 600 га - піщані землі та землі, не придатні для використання, 261 500- ліси та дрібнолісся, 177 600 - сіножаті та пасовища і 73 200 - орні землі, сади та садиби[3]. Також по всьому каскаду водосховищ затоплено і знищено понад 6 тисяч населених пунктів, понад 10 тисяч цвинтарів, переселено понад 3 млн людей[4].
З усього розкладу видно, що ту шкоду не компенсувати ніякими коштами.
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02.07.2021 16:26 Відповісти
до речі: аби напоїти кримські землі водою, аби там жили два з половиною мільйона населення, нас переселили аж три мільйона. Оце все, що треба знати про ефективність совєтської влади.
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05.07.2021 14:01 Відповісти
Закон про корінні народи є найпотужнішим інструментом із деокупації Криму, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 5960 https://censor.net/ru/user/489588 не фига , у меня , есть товарищ , так у него в Крыму бабушка жила , и говорила по Украински , и там таких в 80-х было много , как только канал построили народ туда потянулся
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02.07.2021 17:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/407315 , я извиняюсь , но нет земли не пригодной для земледелия .Приезжай к нам в Негев , сам увидишь
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02.07.2021 17:36 Відповісти
ага, розігнався везти гірко зароблені гроші, аби побачити те, що можна побачити в ютубі.
Рослини ростуть і на космічних станціях. Якої якості і якою ціною - ось питання.
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05.07.2021 14:05 Відповісти
 
 