Закон про корінні народи є найпотужнішим інструментом із деокупації Криму, - адвокат Полозов

Президентський законопроєкт про корінні народи викликав бурхливу реакцію в Кремлі й особисто в президента РФ Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

"Мало хто в Росії читав прийнятий Верховною Радою України закон "Про корінні народи України". Більше орієнтуються на думку Путіна, який його розкритикував, оскільки там не вказані росіяни, що потенційно може порушити їхні права. Відкрию страшну таємницю - українці в цьому законі теж не вказані", - зазначив правозахисник.

За його словами, закон про корінні народи не охоплює права титульної нації і національних меншин, які мають власні державні утворення.

"Істерика в Кремлі перш за все обумовлена ​​тим, що закон надав права і можливості кримським татарам, більшість із яких проживає на окупованій території в Криму. Даний закон є прологом до подальшого створення національно-територіальної автономії у складі України. А ця обставина в сукупності з міжнародно-правовим принципом права нації на самовизначення є найпотужнішим інструментом із деокупації захопленої території. "Не твоя, от і скаженієш"", - підсумував адвокат.

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