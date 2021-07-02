Якубовський позбавив Мамедова доступу до держтаємниці: комусь дуже не подобається активність України у справі МН17, - Решетилова
Замгенпрокурора Максим Якубовський позбавив заступника Генпрокурора Гюндуза Мамедова доступу до державної таємниці.
Про це повідомила координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ви думаєте, що треш навколо Департаменту війни в Офісі Генерального прокурора закінчився тим, що Венедіктова спочатку передала Департамент Якубовскому, а потім забрала у Якубовського та віддала собі, то ні. Сьогодні (1 липня. - Ред.) Максим Якубовський підписав наказ про припинення доступу до державної таємниці Гюндуза Мамедова. Ще раз. Один заступник Венедіктової позбавляє іншого заступника доступу до державної таємниці. З цілком надуманих причин. Очевидно, що це цілком може бути підставою для звільнення Мамедова", - заявила вона.
"Що ж відбувається? Одна мудра людина порадила мені шукати причини всіх цих танців навколо Департаменту і намагання усунути Мамедова в датах, що наближаються. А що ж у нас в календарі? 17 липня річниця збиття боїнгу МН17. Гюндуз Мамедов очолює слідчу групу від України в Joint Investigation Team. І його роль в процесі розслідування по МН17, м‘яко кажучи, надзвичайно важлива. Моя дуже обґрунтована підозра в тому, що комусь дуже не подобається активність України навколо цього розслідування. Тому правдами і неправдами цю активність потрібно знизити. Чи свідомо це роблять Венедіктова і Якубовський - сумніваюсь. Швидше, сліпо виконують чиїсь вказівки. Як би там не було, ситуація надзвичайно загрозлива", - додала Решетилова.
Раніше Венедіктова призначила керувати "департаментом війни" Якубовського, який раніше працював на Медведчука. При цьому Якубовський раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів, що з 2012 по 2014 рік, звільнившись з прокуратури, працював в експертному центрі, який створили при "Українському виборі" Медведчука. Він каже, що ніколи не був членом цієї організації - просто допомагав їй в розробці концепції законопроєкту про боротьбу з корупцією. Також Якубовський фігурував у журналістських розслідуваннях: за даними "Слідство.Info", його статки не відповідають доходам.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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Навіщо Меркель викликала до себе Зеленського.
Зеленський терміново знадобився Меркель для справи. І вона в тому, що 15 липня у Вашингтоні повинні пройти переговори Меркель з президентом США Джо Байденом. Найбільш гарячі суперечки очікуються по темі «Північного потоку-2». І ось перед цими ключовими переговорами, для посилення своїх позицій, канцлеру Німеччини дуже потрібно схилити на свою сторону президента України.
Якби мова йшла тільки про «Північний потік-2», то це було б для України півбіди. Біда в тому, що, як офіційно визнала Банкова, Меркель викликала Зеленського в Берлін поговорити про Донбас. І це означає, що Меркель хоче схилити Зеленського на свою сторону (читай: на сторону Росії) не тільки з проблеми «Північного потоку-2», а й з проблеми війни на Донбасі теж.
Що криється в плані Мааса.
Зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ може відбутися в другій половині липня, після човникових переговорів Меркель із Зеленським і Байденом, але до візиту Зеленського у Вашингтон. Причому Верховна Рада якраз буде на канікулах.
Четвірка підпишеться під документом, в якому, як і анонсував Кулеба, буде чітка послідовність кроків. Причому кроки там будуть стосуватися не тільки Донбасу, але і «Північного потоку-2», і подачі води в Крим.
В інтернеті вже обговорюються пункти нібито з плану Мааса. Зокрема, Україна повинна отримати договірні гарантії обумовленого обсягу прокачування газу в Європу через свою газотранспортну систему. На знак подяки за це Київ повинен перестати виступати проти «Північного потоку-2», і в цьому головний інтерес Німеччини.
Інтерес Росії полягає, крім «Північного потоку-2», ще й у подачі води до Криму. Формулювання придумане таке: ОБСЄ приймає на себе договірні зобов'язання прийняти з боку України обумовлені обсяги води, оплата яких, за обумовленими цінами, гарантована Німеччиною і Францією, і поставити ці обсяги на Кримський півострів по Північно-Кримському каналу.
Але Росії цього мало. Вона хоче ще й радикальних поступок по Донбасу. Україна повинна законодавчо закріпити особливий статус ОРДЛО і їх фіксоване представництво в парламенті України. Особливий статус має включати власні органи правопорядку і власну систему оподаткування. Тобто це буде фактично держава в державі.
18 червня «слуги народу» Микола Стефанчук (брат першого віцеспікера Руслана Стефанчука) та Микола Калаур (глава профільного підкомітету в комітеті з питань правової політики) внесли законопроєкт №5672, яким пропонують дозволити президенту видавати укази «про прийняття політико-правового рішення» для забезпечення обміну полоненими. Ця виняткова процедура дозволить Зеленському терміново і одномоментно, без узгодження з прокуратурою, Нацполіцією, СБУ, звільнити з-під варти всіх осіб, за кого попросять Москва і її маріонетки в Донецьку і Луганську.
Якщо Банкова доб'ється ухвалення цього закону ще до парламентських канікул, значить, зовнішня політика у нас буде робитися в турборежимі. Меркель, Макрон і Зеленський будуть утрьох умиротворяти Путіна, і цей процес може стати незворотним буквально протягом місяця, ще до візиту Зеленського у Вашингтон.
Якщо Зеленський погодиться на план Мааса і Лаврова, то Байден умиє руки і займеться іншими проблемами, в тому числі і у відносинах з Україною.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/plan-maasa-po-donbassu-zachem-merkel-vyzvala-k-sebe-zelenskogo-24062021-429283
Фрагмент 1 - Журналист рассказывает Зеленскому о том, что дончане на "Жигулях" загоняли украинский танк под Донецком. Первая реакция Зе: "Красавцы!" Потому он уточнил: "А, они защищались? Молодцы!"
Фрагмент 2 - "Мы не можем быть против русского народа, в принципе. Потому что это - один и тот же народ"
Фрагмент 3 - На вопрос, не думал ли он пойти в президенты, Зе ответил: "Я не считаю, что я достоин этой чести. Я не считаю, что я настолько мудр, чтобы занимать такую должность. Я думаю, что эта страна заслуживает серьезную кандидатуру".