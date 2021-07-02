Якубовський позбавив Мамедова доступу до держтаємниці: комусь дуже не подобається активність України у справі МН17, - Решетилова

Замгенпрокурора Максим Якубовський позбавив заступника Генпрокурора Гюндуза Мамедова доступу до державної таємниці.

Про це повідомила координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ви думаєте, що треш навколо Департаменту війни в Офісі Генерального прокурора закінчився тим, що Венедіктова спочатку передала Департамент Якубовскому, а потім забрала у Якубовського та віддала собі, то ні. Сьогодні (1 липня. - Ред.) Максим Якубовський підписав наказ про припинення доступу до державної таємниці Гюндуза Мамедова. Ще раз. Один заступник Венедіктової позбавляє іншого заступника доступу до державної таємниці. З цілком надуманих причин. Очевидно, що це цілком може бути підставою для звільнення Мамедова", - заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова призначила керувати "департаментом війни" Якубовського, який раніше працював на Медведчука

"Що ж відбувається? Одна мудра людина порадила мені шукати причини всіх цих танців навколо Департаменту і намагання усунути Мамедова в датах, що наближаються. А що ж у нас в календарі? 17 липня річниця збиття боїнгу МН17. Гюндуз Мамедов очолює слідчу групу від України в Joint Investigation Team. І його роль в процесі розслідування по МН17, м‘яко кажучи, надзвичайно важлива. Моя дуже обґрунтована підозра в тому, що комусь дуже не подобається активність України навколо цього розслідування. Тому правдами і неправдами цю активність потрібно знизити. Чи свідомо це роблять Венедіктова і Якубовський - сумніваюсь. Швидше, сліпо виконують чиїсь вказівки. Як би там не було, ситуація надзвичайно загрозлива", - додала Решетилова.

Раніше Венедіктова призначила керувати "департаментом війни" Якубовського, який раніше працював на Медведчука. При цьому Якубовський раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів, що з 2012 по 2014 рік, звільнившись з прокуратури, працював в експертному центрі, який створили при "Українському виборі" Медведчука. Він каже, що ніколи не був членом цієї організації - просто допомагав їй в розробці концепції законопроєкту про боротьбу з корупцією. Також Якубовський фігурував у журналістських розслідуваннях: за даними "Слідство.Info", його статки не відповідають доходам.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.