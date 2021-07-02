Накрити може за ніч, - лікарка-інфекціоністка Голубовська вважає, що вже зараз потрібно готувати клінічні бази через штам "Дельта"

Потрібно готувати клінічні бази і вакцинуватися - немає підстав вважати, що "дельта"-штам коронавірусу не прийде в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНН розповіла заслужена лікарка, головна інфекціоністка Ольга Голубовська.

Лікарка зазначає, що впродовж останніх років в Україні експертну думку влада далеко не завжди враховує. А прогнози експертів у питанні поширення інфекцій вкрай важливі - адже накрити хвилею епідемії може за ніч.

"І я на це все дивлюся, як на королівство кривих дзеркал, тому що в інфекційній патології важливий прогноз. І має бути всеосяжним. Нехай він краще не збудеться, але розглядаються різні сценарії, як у протидії, так і в лікуванні в новому якомусь, якщо щось виникне. Я вам наведу такий приклад: усі штами коронавірусу - ви знаєте, CDC, американці, розділили на: штами, що викликають інтерес - це ті штами, які періодично виникають, їх багато циркулює, але вони не викликають ні важчі форми, ні поширюються швидше, ніж інші штами. Потім - штами, що викликають занепокоєння - так, 15 червня цього року CDC внесло "Дельта"-штам, за яким вони спостерігали півтора місяці, до списку штамів, що викликають занепокоєння. Це штами, які вислизають від імунітету, як вакцинального, так і природного, і набагато інтенсивніше передаються. Це означає, що потрібно готувати клінічні бази, тому що ви пам'ятаєте, як все швидко розвивається. З сьогодні на завтра - немає коли думати. Зараз все добре, а буквально за ніч, грубо кажучи, може накрити. Я, коли читаю лекції студентам, завжди кажу: при інфекційних захворюваннях можна заснути, а прокинутися вже в зовсім іншій життєвій парадигмі. І ці штами, які можуть вислизати від діагностичних тест-систем і трішки стійкіші до нашого лікування, гірше відповідають на терапію", - розповіла Голубовська.

Також лікарка додала, що не бачить жодної причини, чому б "дельта"-штамм не прийшов в Україну, якщо всі країни в цьому задіяні.

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