УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11750 відвідувачів онлайн
Новини
1 214 10

Разумков про бійки в Раді: хотілося б вірити, що головною "зброєю" нардепів є переконання, а не фізкультура і спорт. ВIДЕО

Спікер Ради Дмитро Разумков сподівається, що в парламенті більше не буде бійок між народними депутатами.

Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Спікер зазначив, що в нинішньому скликанні була тільки одна бійка.

"Мені б хотілося вірити, що головною "зброєю" народних депутатів є переконання за допомогою своїх ораторських здібностей, а не фізична культура і спорт", - наголосив Разумков.

Відповідаючи на питання, чому бувають бійки, він заявив: "Наростає напруга, а аргументи закінчуються. Але коли в тебе закінчуються аргументи, це, в першу чергу, твоя проблема".

Говорячи про те, чи потрібно посилити покарання за бійки, спікер сказав: "Були різні ініціативи, зокрема щодо впровадження парламентських приставів. Але об'єктивно в цьому парламенті немає такої потреби".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков підписав закон про підвищення пенсій постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи

ВР (14975) бійка (739) Разумков Дмитро (1527)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
А еще конверты. Это самое мощное оружие служек.
показати весь коментар
02.07.2021 12:53
+1
Разумков про бійки в Раді: хотілося б вірити, що головною "зброєю" нардепів є переконання, а не фізкультура і спорт - Цензор.НЕТ 9658
показати весь коментар
02.07.2021 13:02
+1
В зеленом стаде все до единого идейные... идея одна...нацярувать столько...что бы и внукам хватило...
показати весь коментар
02.07.2021 13:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А еще конверты. Это самое мощное оружие служек.
показати весь коментар
02.07.2021 12:53 Відповісти
Разумков про бійки в Раді: хотілося б вірити, що головною "зброєю" нардепів є переконання, а не фізкультура і спорт - Цензор.НЕТ 9658
показати весь коментар
02.07.2021 13:02 Відповісти
В зеленом стаде все до единого идейные... идея одна...нацярувать столько...что бы и внукам хватило...
показати весь коментар
02.07.2021 13:03 Відповісти
Если Зедепутат не берет взятки...значит он умер...народная примета..😀
показати весь коментар
02.07.2021 13:06 Відповісти
Мне бы хотелось верить, что главным "оружием" народных депутатов являются убеждения с помощью своих ораторских способностей, а не физическая культура и спорт", реальность жестока,для мордобоя нужны кулаки да отборная рашистская матершина .но совсем не ораторские способности.Сие неподобие позорит в первую очередь Украину а уже опосля"зе" власть ибо драки указывают на то,что в ВР собрались люди не выполняющие законы Украины
показати весь коментар
02.07.2021 13:18 Відповісти
Ой ..головною зброєю нардепів є **** натура... а переконаня то бл дебільна демократія..
показати весь коментар
02.07.2021 13:25 Відповісти
без всяких словов мочите друг друга твари трускавецкие
показати весь коментар
02.07.2021 13:35 Відповісти
Ему бы кто то его комсомольско-монгольское ... набил
показати весь коментар
02.07.2021 21:34 Відповісти
 
 