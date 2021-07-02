Разумков щодо продовження роботи Ради для ухвалення закону про деолігархізацію: "Це можливо"

Спікер Дмитро Разумков допускає, що пленарна робота Верховної Ради може бути продовжена для ухвалення законопроєкту про деолігархізацію.

Про це він сказав на брифінгу у ВРУ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Теоретично це можливо. Для цього можуть бути внесені зміни в календарний план Верховної Ради. Станом на сьогодні таких пропозицій у форматі ухвал не зареєстровано, наскільки мені відомо", - відповів спікер.

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Разумков зізнався, що не обговорював це питання з лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

Напередодні Арахамія заявив: Рада може продовжити свою роботу в липні на тиждень, щоб ухвалити закон про деолігархізацію.