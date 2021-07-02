Опікунська рада "Охматдиту" просить не перетворювати модернізацію лікарні на чергову піар-кампанію вищого держкерівництва

Члени опікунської ради НДСЛ "Охматдит" звернулися до керівництва країни із закликом перенести намічене до Дня Незалежності України відкриття нового лікувально-діагностичного комплексу лікарні з серпня на грудень, і не перетворювати модернізацію "Охматдиту" на чергову піар-кампанію вищого державного керівництва.

В іншому випадку це призведе до прийняття поспішних і непрозорих процедур закупівлі обладнання, необхідного для повноцінного функціонування лікарні, а також заміни виробників з моделями експертного класу на більш дешеві аналоги, що, в свою чергу, спричинить високі витрати на подальшу експлуатацію обладнання.

Про це йдеться в зверненні членів опікунської ради НДСЛ "Охматдит", що є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Звернення адресовано президенту України Володимиру Зеленському, керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку, прем'єр-міністру Денису Шмигалю, голові МОЗ Віктору Ляшку, голові Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайлу Радуцькому, директору НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовніру і народним депутатам України.

Далі наводимо текст звернення:

"Вельмишановні панове!

Як вам добре відомо, Опікунська рада НДСЛ "Охматдит" - одна з перших авторитетних опікунських рад в Україні. До її складу входить досить велика кількість фахівців, медиків, волонтерів, представників громадськості тощо.

Наш волонтерський проєкт за 10 років свого існування зміг організувати надання допомоги тяжкохворим дітям України на загальну суму, що перевищує мільярд гривень. А також, ми домоглися збільшення фінансування дитячої онкології в 10 разів, допомогли створити й обладнати, унікальну референс-лабораторію, яка, до слова, поки є єдиною в Україні; допомогли організувати і підтримувати повну перевірку всієї донорської крові методом ПЛР. Завдяки такій діяльності нам вдалося протягом восьми років уникати заражень маленьких пацієнтів гепатитом.

Нашими зусиллями в лікарні встановлено перші в Україні очисні вентиляційні системи повітря, перші сенсорні кімнати і перша інтерактивна школа.

Хотілося б окремо нагадати про особливий внесок багаторічного учасника опікунської ради МБФ "Пігулки". Наші благодійники придбали ліків і медичних засобів на сотні мільйонів гривень, відремонтували й оснастили десятки відділення. Ми організували навчання за кордоном сотень лікарів і медсестер. За десять років тисячі волонтерських проєктів успішно реалізовані опікунською радою НДСЛ "Охматдит". Тому нам є чим пишатися.

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Серед спільних державно-громадських ініціатив особливо виділяється відкриття нового корпусу в НДСЛ "Охматдит". Це, без перебільшення, подія державного значення. Вперше за 30 років з моменту відновлення незалежності нашої держави українські діти мають шанс отримати сучасну пацієнтоорієнтовану лікарню з належним обслуговуванням і висококваліфікованим медперсоналом.

Члени опікунської ради НДСЛ "Охматдит", які з моменту закладки фундаменту нового корпусу в НДСЛ "Охматдит" на волонтерських засадах докладали чимало зусиль для того, щоб це історична подія сталася, хотіли б проінформувати Вас, як колективно відповідальних за можливі наслідки ухвалення рішень щодо проведення поспішних і непрозорих процедур закупівлі обладнання, необхідного для повноцінного функціонування лікарні. Йдеться про те, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 583-p "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України" на 24 серпня 2021 року заплановано заходи (за участю Президента України) про відкриття нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит".

Тим часом, спроба відкриття нового лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "ОХМАТДИТ" 24 серпня 2021 року призведе до її наповнення за принципом "що є під відкриття на складах постачальників або на підході", без урахування кастомізації виробників і реальних потреб проєкту. Це буде супроводжуватися заміною виробників з моделями експертного класу на більш дешеві аналоги (здешевлення і спрощення комплектацій), збільшенням кількості виробників при заміні і контрактування з переговорної процедури, що спричинить високі витрати на подальшу експлуатацію обладнання. Матимуть місце і надвисокі ризики корупційності переговорної процедури закупівель обладнання, оскільки закупівлі зривали ті, хто пропонує зараз здійснити закупівлю у них за договором.

Разом з тим, констатується істотна невідповідність заявленої стратегії розвитку найкращої дитячої лікарні в країні рівню обладнання, яке буде поставлятися за переговорною процедурою (Китай, Туреччина та ін.). Розірвання головної концепції медичної програми створення медичної екосистеми зі складного медичного обладнання (складні багаторівневі системи для операційних, для палат інтенсивного лікування, моніторингу, інфузійної терапії, лабораторного комплексу та багато іншого). Внаслідок надмірного поспіху і неякісного обладнання сталася втрата державою вже вкладених коштів в розвиток зазначених систем, оскільки два пускові комплекси наповнювалися таким обладнанням за проєктом, щоб після третьої черги все запрацювало як єдиний механізм (було сумісно між собою).

Все перераховане може привести до девальвації головної ідеї проєкту - "Охматдит" - найкраща дитяча лікарня в Україні. А також, може зашкодити репутації держави, якщо виявиться, що держава не здатна побудувати сучасну (не просто нову, а на рівні європейських конкурентів), ефективну хоча б одну лікарню за останні роки.

Ми вважаємо неприпустимим перетворювати модернізацію НДСЛ "Охматдит" на чергову піар-кампанію вищого державного керівництва, а поспішну здачу в експлуатацію фактично неготової 3-ї черги реконструйованого корпусу до чергової ювілейної дати (як це було за часів СРСР) - на чергове "потьомкінське село" .

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Замість цього, ми вимагаємо прийняти рішення про перенесення урочистостей з відкриття 3-ї черги реконструйованого корпусу НДСЛ "Охматдит" мінімум на грудень 2021 року (з метою виконання всіх необхідних заходів із запуску всіх технологічних процесів у нових відділеннях лікарні, поставки та тестування нового обладнання, навчання медперсоналу і т.д.). А до того - невідкладно зібрати окреме засідання на найвищому державному рівні (бажано, під егідою президента України), за участю уповноважених представників усіх гілок державної влади, причетних за своїми посадовими обов'язками до публічних закупівель, а також - за участю представників опікунської ради, включаючи відомих експертів в галузі антикорупційної діяльності.

Вважаємо, що настав час відверто і безкомпромісно обговорити ситуацію із завершенням процесу укомплектування відділень лікарні якісним обладнанням, а також - вжити дієвих заходів з тим, щоб уникнути можливих зловживань і запобігти збагаченню тих осіб, для яких діти та їхнє здоров'я не є пріоритетом.

Мусимо заявити, що заради служіння маленьким українцям опікуни за останні 10 років адвокаційної діяльності зупинили не одну корупційну схему. Тому, просимо і цього разу зупинити приречений на проблеми для дітей підхід: заради піару, заради "галочки" до 30-річчя Незалежності України якомога швидше відкрити лікарню, щоб постачальники швидше позбулися обладнання зі своїх складів без тендерних процедур.

По правді кажучи, кожен з нас не є президентом, а тільки батьком або матір’ю дітей. Тому чужих дітей не буває. Тому, всі повинні поглянути в очі дитини і власної совісті, щоб подарувати дітям дійсно якісну лікарню, яка буде служити роками. З огляду на вищевикладену інформацію, закликаємо громадськість і журналістів ретельно розібратися в ситуації i не допустити зловживань у цьому дуже важливому для суспільства питанні.

Щиро сподіваємося на ваш державний підхід, розуміння ваги порушеної проблеми і беззастережне сприяння в її якнайшвидшому вирішенні".