Рада ухвалила історичне рішення, підтримавши реформу містобудування, - "слуга народу" Шуляк

Верховна Рада ухвалила в першому читанні два законопроєкти, що лежать в основі реформи всієї галузі містобудування. Під час голосування 1 липня депутати віддали за них 309 і 325 голосів відповідно.

Ініціаторка проєктів, голова Координаційної ради з вирішення проблемних питань у містобудуванні Олена Шуляк заявила, що це історичне рішення, яке дозволить перевести галузь у цифровізовану, контрольовану, публічну і законну площину, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" є основним, а №5656 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності" прописує технічні механізми реалізації нових норм.

Мета цих документів – максимально очистити будівельний ринок від корупції. Зокрема, реєстрація права на виконання підготовчих і будівельних робіт відбуватиметься виключно через електронну систему. В цій системі замовник зможе самостійно зареєструвати своє право, якщо всі необхідні документи (такі як право на землю, дотримання містобудівних норм, позитивний висновок експертизи тощо) вже занесені до е-системи або відповідних реєстрів.

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Також нові норми дозволять нотаріусам та державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно реєструвати право на початок будівництва. Однак проєктну документацію на відповідальність ДБН та іншим нормам перевірятимуть виключно спеціалізовані експертні організації, які нестимуть підвищену відповідальність.

"Співавторами цих законопроєктів виступили 140 і 147 депутатів, що свідчить про велику підтримку реформи. Це й не дивно, адже законопроєкт №5655 дозволить перевести будівельний ринок на якісно новий рівень, а також пришвидшити реалізацію президентської програми "Велике будівництво", - каже Шуляк.

Вона додала, що наразі готується третій проєкт з реформаційного пакету, який стосуватиметься відповідальності учасників ринку. Його зареєструють у парламенті в липні цього року.

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