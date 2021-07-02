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Рада ухвалила історичне рішення, підтримавши реформу містобудування, - "слуга народу" Шуляк

Рада ухвалила історичне рішення, підтримавши реформу містобудування, -

Верховна Рада ухвалила в першому читанні два законопроєкти, що лежать в основі реформи всієї галузі містобудування. Під час голосування 1 липня депутати віддали за них 309 і 325 голосів відповідно.

Ініціаторка проєктів, голова Координаційної ради з вирішення проблемних питань у містобудуванні Олена Шуляк заявила, що це історичне рішення, яке дозволить перевести галузь у цифровізовану, контрольовану, публічну і законну площину, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" є основним, а №5656 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності" прописує технічні механізми реалізації нових норм.

Мета цих документів – максимально очистити будівельний ринок від корупції. Зокрема, реєстрація права на виконання підготовчих і будівельних робіт відбуватиметься виключно через електронну систему. В цій системі замовник зможе самостійно зареєструвати своє право, якщо всі необхідні документи (такі як право на землю, дотримання містобудівних норм, позитивний висновок експертизи тощо) вже занесені до е-системи або відповідних реєстрів.

Також читайте: У Раді зареєстрували законопроєкти про запровадження електронної системи реєстрації прав на початок будівництва, - "слуга народу" Шуляк

Також нові норми дозволять нотаріусам та державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно реєструвати право на початок будівництва. Однак проєктну документацію на відповідальність ДБН та іншим нормам перевірятимуть виключно спеціалізовані експертні організації, які нестимуть підвищену відповідальність.

"Співавторами цих законопроєктів виступили 140 і 147 депутатів, що свідчить про велику підтримку реформи. Це й не дивно, адже законопроєкт №5655 дозволить перевести будівельний ринок на якісно новий рівень, а також пришвидшити реалізацію президентської програми "Велике будівництво", - каже Шуляк.

Вона додала, що наразі готується третій проєкт з реформаційного пакету, який стосуватиметься відповідальності учасників ринку. Його зареєструють у парламенті в липні цього року.

Також читайте: Разумков щодо продовження роботи Ради для ухвалення закону про деолігархізацію: "Це можливо"

Автор: 

ВР (14975) містобудування (58) Шуляк Олена (129)


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Историческое решение и зеленое стадо...это не совместимо..
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02.07.2021 12:59 Відповісти
Какие-то не убедительные, мелкие и сомнительные их "исторические решения".
Коррупцию, контрабанду, вырубку леса, вывоз янтаря давно "исторически пАбедили"...
"А воз и ныне там."
Коррупции, контрабанды, вырубки и вывоза только БОЛЬШЕ и БОЛЬШЕ.
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02.07.2021 13:02 Відповісти
да влады, за все 30 лет, куда не плюнь - обязательно попадешь в историческое решение, вот только от этих исторических решений улучшений никаких, одни ухудшения, в глобальном смысле!
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02.07.2021 13:05 Відповісти
Ви вже намалювали "історичний" великий герб України з левом, в якого обидві ногі ліві.

https://images.cnscdn.com/images/3/8/3/d/383dd34babcbd1166c62716163b0f1ae/original.jpg
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02.07.2021 13:06 Відповісти
корона сверху символична - зе-паяц желает уподобиться королю.. ну или, хотя бы, московскому сцарю.
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02.07.2021 13:53 Відповісти
Да, да. Просто коррупция теперь перетечёт на стадию заключения экспертиз и т.п.
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02.07.2021 13:43 Відповісти
Появилась петиция об увольнении Кличко!
https://petition.president.gov.ua/petition/118994
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02.07.2021 13:59 Відповісти
автор петиции - подоляк или ермак?
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02.07.2021 14:40 Відповісти
наконец-то зебилы в Киеве снесут старье типа золотых ворот, печерской лавры, андреевской церкви... и на их месте поставят нормальные 50-этажные гулливеры с казино и блек джеком. а все благодаря новому закону о градостроительстве.
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02.07.2021 14:39 Відповісти
 
 