"Не забуваймо, що парад буде влітку, в серпні. Давайте людей якось жаліти", - Разумков про марш жінок-військових на підборах
Спікер Дмитро Разумков закликає нормально вирішити питання про те, в чому повинні бути на параді жінки-військовослужбовці.
Про це він сказав на брифінгу у ВРУ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Спікер зізнався, що нормально ставиться, коли жінки ходять на підборах.
"Але якщо ми говоримо про армію, про парад, у нас передбачена форма, в якій це має відбуватися з точки зору логіки і зручності. Не забуваймо, що парад буде влітку, в серпні. Давайте людей якось жаліти", - підкреслив Разумков.
Раніше віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".
Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.
Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.
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