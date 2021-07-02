"Не забуваймо, що парад буде влітку, в серпні. Давайте людей якось жаліти", - Разумков про марш жінок-військових на підборах

Спікер Дмитро Разумков закликає нормально вирішити питання про те, в чому повинні бути на параді жінки-військовослужбовці.

Про це він сказав на брифінгу у ВРУ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Спікер зізнався, що нормально ставиться, коли жінки ходять на підборах.

"Але якщо ми говоримо про армію, про парад, у нас передбачена форма, в якій це має відбуватися з точки зору логіки і зручності. Не забуваймо, що парад буде влітку, в серпні. Давайте людей якось жаліти", - підкреслив Разумков.

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Раніше віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.