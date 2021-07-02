Голубовська про вакцинацію: Це краще зробити зараз, коли рівень захворюваності на COVID-19 пішов на спад
Заслужена лікарка, головна інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що вакцинуватися краще зараз, коли рівень захворюваності пішов на спад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі УНН.
"У нас зараз рівень вакцинації населення доволі низький, але тим не менш захворювання наближається до показників, яких не було з моменту появи у нас перших випадків захворювання. Тому що це циклічний процес. Зараз нас напружує дійсно, коли "Дельта"-штам цей прийде - я не бачу поки жодної причини, чому б він до нас не прийшов, якщо всі країни в цьому задіяні, - тому я і кажу, що зараз тим, хто не має імунітету, краще скористатися ситуацією і вакцинуватися, тому що, коли люди вакцинуються в період швидкого зростання і величезної кількості захворілих, - вони себе піддають додатковому ризику зараження", - пояснила медик.
Саме тому, за словами Голубовської, часто доводиться чути, як захворіла буквально днями вакцинована людина.
"Тому що навколо неї дуже багато людей, які інфіковані, і вона піддається більшому ризику зараження. До речі, вакциновані люди теж повинні розуміти, що вони щонайменше впродовж найближчого тижня повинні себе максимально захищати від зайвих контактів, надягати маски і все таке - бо вони уразливі. Людина після вакцинації входить в інфекційний процес певний", - пояснила інфекціоністка.
Голубовська наполягає на важливості вакцинації, адже вона дає не лише антитіла (питання про стійкість, яке ще відкрите), а формує Т-клітинний імунітет, який триває близько двох років.
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а те вакцины что закупили в китае - уже испортились:
Общее количество вакцин всех типов поступивших в Украину с начала 2021 года составляет 2.990 млн. доз. Это не считая неизвестного количества вакцины закупленного МВД во Франции, но партия там небольшая, около 70 тысяч.
По официальным данным всего вакцинаций: 1 599 348 (из которых повторно 204 038).
Крупная партия китайской вакцины, объемом 500 тысяч доз имеет срок годности до 01.07.2021 г.).
Через месяц в стране не будет фактически вакцин и общий уровень вакцинации составит 7-10% населения. Это полный провал.
Я одну причину точно вижу: любители солнца, песка и моря подвезут.
Сидить на відкатах з фармкомпаній, продукцію яких просуває для закупок за державні гроші.
Вакцинуватися треба взагалі, але для громадян України хіба китайською вакциною, а влада буде пфайзером.