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Новини Коронавірус і карантин
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Голубовська про вакцинацію: Це краще зробити зараз, коли рівень захворюваності на COVID-19 пішов на спад

Голубовська про вакцинацію: Це краще зробити зараз, коли рівень захворюваності на COVID-19 пішов на спад

Заслужена лікарка, головна інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що вакцинуватися краще зараз, коли рівень захворюваності пішов на спад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі УНН.

"У нас зараз рівень вакцинації населення доволі низький, але тим не менш захворювання наближається до показників, яких не було з моменту появи у нас перших випадків захворювання. Тому що це циклічний процес. Зараз нас напружує дійсно, коли "Дельта"-штам цей прийде - я не бачу поки жодної причини, чому б він до нас не прийшов, якщо всі країни в цьому задіяні, - тому я і кажу, що зараз тим, хто не має імунітету, краще скористатися ситуацією і вакцинуватися, тому що, коли люди вакцинуються в період швидкого зростання і величезної кількості захворілих, - вони себе піддають додатковому ризику зараження", - пояснила медик.

Саме тому, за словами Голубовської, часто доводиться чути, як захворіла буквально днями вакцинована людина.

"Тому що навколо неї дуже багато людей, які інфіковані, і вона піддається більшому ризику зараження. До речі, вакциновані люди теж повинні розуміти, що вони щонайменше впродовж найближчого тижня повинні себе максимально захищати від зайвих контактів, надягати маски і все таке - бо вони уразливі. Людина після вакцинації входить в інфекційний процес певний", - пояснила інфекціоністка.

Голубовська наполягає на важливості вакцинації, адже вона дає не лише антитіла (питання про стійкість, яке ще відкрите), а формує Т-клітинний імунітет, який триває близько двох років.

Читайте: Накрити може за ніч, - лікарка-інфекціоністка Голубовська вважає, що вже зараз потрібно готувати клінічні бази через штам "Дельта"

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Голубовська Ольга (71)


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Топ коментарі
+4
Вакцинацию лучше реально делать летом , пока не началась осенняя волна
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02.07.2021 13:26
+3
Тим шмурдяком що вони завели в Україну? 95 квартал вакцинується Кайзером.
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02.07.2021 13:31
+2
а чем делать - когда зеленский и его друзья раздеребанили весь ковидный фонд на свои личные нужды?
а те вакцины что закупили в китае - уже испортились:

Общее количество вакцин всех типов поступивших в Украину с начала 2021 года составляет 2.990 млн. доз. Это не считая неизвестного количества вакцины закупленного МВД во Франции, но партия там небольшая, около 70 тысяч.
По официальным данным всего вакцинаций: 1 599 348 (из которых повторно 204 038).
Крупная партия китайской вакцины, объемом 500 тысяч доз имеет срок годности до 01.07.2021 г.).
Через месяц в стране не будет фактически вакцин и общий уровень вакцинации составит 7-10% населения. Это полный провал.
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02.07.2021 13:54
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Вакцинацию лучше реально делать летом , пока не началась осенняя волна
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02.07.2021 13:26 Відповісти
Тим шмурдяком що вони завели в Україну? 95 квартал вакцинується Кайзером.
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02.07.2021 13:31 Відповісти
а чем делать - когда зеленский и его друзья раздеребанили весь ковидный фонд на свои личные нужды?
а те вакцины что закупили в китае - уже испортились:

Общее количество вакцин всех типов поступивших в Украину с начала 2021 года составляет 2.990 млн. доз. Это не считая неизвестного количества вакцины закупленного МВД во Франции, но партия там небольшая, около 70 тысяч.
По официальным данным всего вакцинаций: 1 599 348 (из которых повторно 204 038).
Крупная партия китайской вакцины, объемом 500 тысяч доз имеет срок годности до 01.07.2021 г.).
Через месяц в стране не будет фактически вакцин и общий уровень вакцинации составит 7-10% населения. Это полный провал.
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02.07.2021 13:54 Відповісти
желающих куча а вакцины нету-что она мелет!!!
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02.07.2021 15:39 Відповісти
Сказала, что в первую неделю после вакцинации заболеешь даже быстрее, чем невакцинированный, а потом - как карта ляжет. Может да, может нет. Короче, преимущества вакцинации очевидны.
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02.07.2021 13:29 Відповісти
В Израиле за прошлый месяц умерло от ковида 20 человек, в Украине 2000. Вот так карта ложится.
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02.07.2021 13:47 Відповісти
Это если верить всему, что рассказывают по телевизору и украинской, капец какой непродажной статистике.
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02.07.2021 13:53 Відповісти
О, так Вы тоже считаете, что статистика по смертям от ковида в Украине занижена, чтобы активней антиковидные деньги пилить!
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02.07.2021 13:58 Відповісти
Вы снова напутали, Ватсон. Для того, чтобы получить больше денег на борьбу, нужно нагнать больше страху, т.е. завысить статистику и волать про всё пропало..
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02.07.2021 14:02 Відповісти
Вы пьяны, Холмс! Когда деньги в бюджет уже заложены, надо максимально успокоить по поводу ковида, чтобы пустить их по нецелевому назначению.
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02.07.2021 14:05 Відповісти
Т.е., выпросить на программу лимон, потом сказать, объявить, та ну нахер, у нас и так всё хорошо и положить его в карман? Тонкий план.
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02.07.2021 14:22 Відповісти
Схематически так, но суммы намного больше, ну и кладут не прямо в карман, а пускают на неотложные задачи типа "Велике крадивныцтво", где победители тендеров - фирмы нужных людей.
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02.07.2021 14:31 Відповісти
Сейчас нас напрягает действительно, когда "Дельта"-штамм этот придет - я не вижу пока ни одной причины, почему бы он к нам не пришел, если все страны в этом задействованы


Я одну причину точно вижу: любители солнца, песка и моря подвезут.
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02.07.2021 13:32 Відповісти
А чи знає пані Голубовська, що проти "Дельта"-штаму в Європі настійливо рекомендують після першої вакцини Астразенеки (причому європейського виробництва) обов'язково використовувати при другій вакцинації вакцину Біонтех? Ще раз передавайте гарячий привіт Клоуну і бидломасі, яка за нього голосувала - тепер вже точно можете хоча б "поржати", а те що буде гірше, можете навіть не сумніватися.
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02.07.2021 13:56 Відповісти
На спад? Везде он опять поднимается и только у нас идет на спад
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02.07.2021 13:57 Відповісти
Спасибо людям, что придумали нас - ботов. Мы тут спорим, посылаем, проклинает друг друга, а они давно уже окочурились.
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02.07.2021 14:13 Відповісти
Ще одна зелена бл..дь зі своїм "експертною" порадою.
Сидить на відкатах з фармкомпаній, продукцію яких просуває для закупок за державні гроші.
Вакцинуватися треба взагалі, але для громадян України хіба китайською вакциною, а влада буде пфайзером.
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02.07.2021 19:25 Відповісти
 
 