Голубовська про вакцинацію: Це краще зробити зараз, коли рівень захворюваності на COVID-19 пішов на спад

Заслужена лікарка, головна інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що вакцинуватися краще зараз, коли рівень захворюваності пішов на спад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі УНН.

"У нас зараз рівень вакцинації населення доволі низький, але тим не менш захворювання наближається до показників, яких не було з моменту появи у нас перших випадків захворювання. Тому що це циклічний процес. Зараз нас напружує дійсно, коли "Дельта"-штам цей прийде - я не бачу поки жодної причини, чому б він до нас не прийшов, якщо всі країни в цьому задіяні, - тому я і кажу, що зараз тим, хто не має імунітету, краще скористатися ситуацією і вакцинуватися, тому що, коли люди вакцинуються в період швидкого зростання і величезної кількості захворілих, - вони себе піддають додатковому ризику зараження", - пояснила медик.

Саме тому, за словами Голубовської, часто доводиться чути, як захворіла буквально днями вакцинована людина.

"Тому що навколо неї дуже багато людей, які інфіковані, і вона піддається більшому ризику зараження. До речі, вакциновані люди теж повинні розуміти, що вони щонайменше впродовж найближчого тижня повинні себе максимально захищати від зайвих контактів, надягати маски і все таке - бо вони уразливі. Людина після вакцинації входить в інфекційний процес певний", - пояснила інфекціоністка.

Голубовська наполягає на важливості вакцинації, адже вона дає не лише антитіла (питання про стійкість, яке ще відкрите), а формує Т-клітинний імунітет, який триває близько двох років.

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