За добу від COVID-19 у Києві помер один чоловік, виявлено 194 нових випадки, одужали 179 осіб, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 194 хворих на коронавірус. Помер один чоловік.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"194 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Помер один чоловік. Усього за період пандемії в місті 5 195 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні - 214 213", - повідомив Кличко.

Захворіли 117 жінок у віці від 21 до 83 років, 70 чоловіків у віці від 23 до 75 років. А також 4 дівчинки від 11 до 13 років і 3 хлопчики від одного до 9 років.

У лікарні столиці госпіталізували 14 хворих на коронавірус. А також 32 людини з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 179 осіб. У цілому коронавірус подолали 205 036 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому районі - 53, у Дніпровському - 37, в Солом'янському районі - 30 випадків", - зазначив Кличко.

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