Від початку доби війська РФ уже 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи 122-мм артсистеми та заборонені міномети. Бойових втрат немає
Від початку поточної доби, 2 липня, станом на 12:00 зафіксовано десять випадків порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, у районі Золотого-4 та населеного пункту Піски ворог обстріляв наші позиції із мінометів 82-мм калібру.
Біля населеного пункту Гнутове окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-мм калібру.
Неподалік Авдіївки противник вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120- та 82-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України від початку поточної доби немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на дії російсько-окупаційних військ через спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в Міноборони.
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