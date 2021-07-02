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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби війська РФ уже 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи 122-мм артсистеми та заборонені міномети. Бойових втрат немає

Від початку доби війська РФ уже 10 разів порушили режим

Від початку поточної доби, 2 липня, станом на 12:00 зафіксовано десять випадків порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, у районі Золотого-4 та населеного пункту Піски ворог обстріляв наші позиції із мінометів 82-мм калібру.

Біля населеного пункту Гнутове окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-мм калібру.

Неподалік Авдіївки противник вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120- та 82-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів.

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"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України від початку поточної доби немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на дії російсько-окупаційних військ через спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - додали в Міноборони.

Автор: 

Міноборони (7371) обстріл (28486) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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ВСУ-парадом,заняты( на пидборах).
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02.07.2021 14:07 Відповісти
В країні війна, а говнокомандуюче готує шоу-парад.
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02.07.2021 14:08 Відповісти
Та ХВАТИТ уже дрочить этот "режим тишины"!!!!
Его никогда НЕ БЫЛО и НЕТ.
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02.07.2021 14:14 Відповісти
Кожен день Золоте 4 , то не лох вже повернув війська на позиції ??
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02.07.2021 14:20 Відповісти
 
 