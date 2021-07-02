Разумков про законопроєкт щодо підвищення податків: Давайте не створювати податкову державу
Спікер Дмитро Разумков звернувся до профільного комітету ВР щодо доопрацювання до другого читання законопроєкту про підвищення податків №5600, бо до нього лунало багато зауважень від народних депутатів, місцевої влади та бізнесу.
Про це він заявив на брифінгу у ВРУ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Давайте "не шити" один одному так званий зв'язок з олігархами. Якби там все було пов'язано виключно з олігархами, думаю, це набрало б доволі велику підтримку в стінах Верховної Ради. А розмови про те, що все скуповують олігархи - це маячня. А коли ми вводимо такі повноваження, які, м'яко кажучи, розширюють повноваження податкової служби, які створюють у непростих післяковідних, а насправді ще ковідних умовах тиск на бізнес, і збільшуємо податки, то я розумію, що податки треба платити, але щоб їх платити, потрібно заробляти. Коли ми, з одного боку, в умовах коронавірусу допомагаємо бізнесу, виділяючи по 8 тисяч гривень тощо, а потім намагаємося створити проблеми, - це неправильно", - підкреслив Разумков.
Спікер згоден з тим, що потрібно змінювати податкове законодавство, але потрібно це робити логічно.
Голова Верховної Ради звернув увагу, що вчора багато депутатів проголосували за цей законопроєкт за умови, що він буде якісно допрацьований до другого читання.
"Якщо цього не відбудеться, мені здається, результат на табло буде абсолютно іншим", - додав він.
Спікер упевнений, що великий бізнес і так виживе, а у малого і середнього завжди є проблеми.
"Допомагаймо тим, хто сьогодні справді потребує цієї підтримки з боку держави. Знаєте, хтось каже про поліцейську державу, так от, давайте не створювати податкову держава. Давайте поважати людей і не жити за принципом: щоб корова давала більше молока і менше їла, її потрібно менше годувати і більше доїти. Так не працює", - заявив Разумков.
Нагадаємо, 1 липня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення податків.
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Есть порядок работы ВР.
Он же не Парубий.
Тот одно не ставил, а другое ставил 11 раз.
Фискалам, крышующим обналичку, разрешили арестовывать счета без суда.
ДБР открыли доступ к банковской тайне.
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Viktoriya Ptaha
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Щодо заощаджених коштів монитизації субсидії.
Збережені та невикористані гроші,що перебувають на рахунку Ощаду, субсідіанти мали отримати до 01.06.
Потім термін змістили на місяць, тепер ще на 10 днів до 10.07.
Зрозуміло, бюджет порожній. Але як бути з виконанням закону? Де гроші?!
Втім, можливо ці кошти просто використовують/прокручують для отримання відсотків? Пам'ятаєте часи затримки ЗП, коли керівники на місяць два клали (крали) гроші із зарплатного фонду на депозит? ЗП врешті видавали, а відсотки - на власний прибуток.
Вкурвлюють ці нові ліца, котрі з успіхом та надхненням використовують схеми часів Кучми. Популізм, жадібність та зловживання службовим становищем! Пенсії збільшили на 85 грн. і то не всім, а заощаджені субсидії привласнили.