УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13071 відвідувач онлайн
Новини
5 053 22

Разумков про законопроєкт щодо підвищення податків: Давайте не створювати податкову державу

Разумков про законопроєкт щодо підвищення податків: Давайте не створювати податкову державу

Спікер Дмитро Разумков звернувся до профільного комітету ВР щодо доопрацювання до другого читання законопроєкту про підвищення податків №5600, бо до нього лунало багато зауважень від народних депутатів, місцевої влади та бізнесу.

Про це він заявив на брифінгу у ВРУ, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Давайте "не шити" один одному так званий зв'язок з олігархами. Якби там все було пов'язано виключно з олігархами, думаю, це набрало б доволі велику підтримку в стінах Верховної Ради. А розмови про те, що все скуповують олігархи - це маячня. А коли ми вводимо такі повноваження, які, м'яко кажучи, розширюють повноваження податкової служби, які створюють у непростих післяковідних, а насправді ще ковідних умовах тиск на бізнес, і збільшуємо податки, то я розумію, що податки треба платити, але щоб їх платити, потрібно заробляти. Коли ми, з одного боку, в умовах коронавірусу допомагаємо бізнесу, виділяючи по 8 тисяч гривень тощо, а потім намагаємося створити проблеми, - це неправильно", - підкреслив Разумков.

Читайте також: "Зе-команда" відновлює технології режиму Януковича-Азарова: намагається фіскально-силовою дубиною зміцнити і захистити свою владу, - Турчинов

Спікер згоден з тим, що потрібно змінювати податкове законодавство, але потрібно це робити логічно.

Голова Верховної Ради звернув увагу, що вчора багато депутатів проголосували за цей законопроєкт за умови, що він буде якісно допрацьований до другого читання.

"Якщо цього не відбудеться, мені здається, результат на табло буде абсолютно іншим", - додав він.

Спікер упевнений, що великий бізнес і так виживе, а у малого і середнього завжди є проблеми.

Також читайте: Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення податків

"Допомагаймо тим, хто сьогодні справді потребує цієї підтримки з боку держави. Знаєте, хтось каже про поліцейську державу, так от, давайте не створювати податкову держава. Давайте поважати людей і не жити за принципом: щоб корова давала більше молока і менше їла, її потрібно менше годувати і більше доїти. Так не працює", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 1 липня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення податків.

Автор: 

ВР (14975) податки (3838) Разумков Дмитро (1527)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
https://twitter.com/dendnepro Денис Днепр https://twitter.com/dendnepro @dendnepro https://twitter.com/dendnepro/status/1410656567494688776 39 мин

Фискалам, крышующим обналичку, разрешили арестовывать счета без суда.
ДБР открыли доступ к банковской тайне.
У вас успешный бизнес с стабильным доходом?
Тогда к вам едет свадебный тамада!!!
Рейдернуть ваш бизнес можно в 2 клика.
показати весь коментар
02.07.2021 14:12
+6
какие же слуги - просто - сволочи, согласен с ним полностью
показати весь коментар
02.07.2021 14:09
+4
Шо, шо. З бубачки ****** лоха, а Разумков розумний. На наступних виборах кричатимуть Разумкова в президенти.
показати весь коментар
02.07.2021 14:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
его из слуг исключать завтра - попер против линии партии))
показати весь коментар
02.07.2021 14:09 Відповісти
рОзумнику, ти спочатку порахуй всі налоги, їх проценти а потім відкривай своє ХАЙЛО!!!!!!!
показати весь коментар
02.07.2021 14:09 Відповісти
какие же слуги - просто - сволочи, согласен с ним полностью
показати весь коментар
02.07.2021 14:09 Відповісти
т е полицейское государство это норм?) оговорочка)
показати весь коментар
02.07.2021 14:10 Відповісти
Что-то в Раде творится непонятное, их что, с потолка коксом притрушивают?
показати весь коментар
02.07.2021 14:11 Відповісти
Шо, шо. З бубачки ****** лоха, а Разумков розумний. На наступних виборах кричатимуть Разумкова в президенти.
показати весь коментар
02.07.2021 14:14 Відповісти
Разумков підсиджує Буратіну, а ще друх називається.
показати весь коментар
02.07.2021 14:11 Відповісти
Что значит не создавать? Закрой мангал, шашлык остынет. Еще как создавать)
показати весь коментар
02.07.2021 14:12 Відповісти
Нахєра ти тоді поставив його на голосування?
показати весь коментар
02.07.2021 14:12 Відповісти
Он его от себя поставил?
Есть порядок работы ВР.
Он же не Парубий.
Тот одно не ставил, а другое ставил 11 раз.
показати весь коментар
02.07.2021 14:18 Відповісти
https://twitter.com/dendnepro Денис Днепр https://twitter.com/dendnepro @dendnepro https://twitter.com/dendnepro/status/1410656567494688776 39 мин

Фискалам, крышующим обналичку, разрешили арестовывать счета без суда.
ДБР открыли доступ к банковской тайне.
У вас успешный бизнес с стабильным доходом?
Тогда к вам едет свадебный тамада!!!
Рейдернуть ваш бизнес можно в 2 клика.
показати весь коментар
02.07.2021 14:12 Відповісти
Робить вид, що він тут не при чем? Ніче, шо ти, сраний гандон, друга особа, після сраного клоуна, в цій ********** владі і ти в повній мірі за усе відповідаєш?
показати весь коментар
02.07.2021 14:13 Відповісти
Што ФОП, не дысыс? А как дысал, как дысал...
показати весь коментар
02.07.2021 14:16 Відповісти
Уже два года клоуны из государства делают Шапито.
показати весь коментар
02.07.2021 14:17 Відповісти
Да что там создавать, нам бы это Государство сберечь от зельоных идиотов квартальных!
показати весь коментар
02.07.2021 14:19 Відповісти
разумков - новый клоун в обойме терпил ахметова. вместе с колесниковым, они будут торбить прорашисткий лохторат квартала95 на предстоящих выборах. поэтому левочкин-дерьмак так ненавидят разумкова.
показати весь коментар
02.07.2021 14:29 Відповісти
Прямо як Робін Гуд з кущів вискочив перед самим голосуванням про підвищення податків, так і хоче сказати: "Подивіться, я не такий як всі ЗЄбєнята, я хороший!".
показати весь коментар
02.07.2021 14:33 Відповісти
А давайте создадим без-налоговое государство!
показати весь коментар
02.07.2021 14:46 Відповісти
Кстати и не сильно всё подорожает. Суды и так платные, больнички - платные, осталось только ментам чаще на лапу давать и всё!
показати весь коментар
02.07.2021 14:55 Відповісти
https://twitter.com/viktoriya_ptaha
https://twitter.com/viktoriya_ptaha

Viktoriya Ptaha

@viktoriya_ptaha


Щодо заощаджених коштів монитизації субсидії.
Збережені та невикористані гроші,що перебувають на рахунку Ощаду, субсідіанти мали отримати до 01.06.
Потім термін змістили на місяць, тепер ще на 10 днів до 10.07.
Зрозуміло, бюджет порожній. Але як бути з виконанням закону? Де гроші?!

Втім, можливо ці кошти просто використовують/прокручують для отримання відсотків? Пам'ятаєте часи затримки ЗП, коли керівники на місяць два клали (крали) гроші із зарплатного фонду на депозит? ЗП врешті видавали, а відсотки - на власний прибуток.

Вкурвлюють ці нові ліца, котрі з успіхом та надхненням використовують схеми часів Кучми. Популізм, жадібність та зловживання службовим становищем! Пенсії збільшили на 85 грн. і то не всім, а заощаджені субсидії привласнили.
показати весь коментар
02.07.2021 14:55 Відповісти
То ж за що ці дурні в Верховній Раді голосували ? Довели країну до ручки з мудрим зеленим керівництвом , а потім будуть робити вигляд , що "они не причем".
показати весь коментар
02.07.2021 16:14 Відповісти
Позиция Разумкова понятная: я ни я и зад-ца не моя. А что же до голосования за этот антинародный закон он ничего не говорил о любви к бизнесу?
показати весь коментар
02.07.2021 17:49 Відповісти
 
 