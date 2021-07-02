У Кремлі образилися через слова Зеленського про різницю народів: підготовка до зустрічі двох лідерів не ведеться
Ніякої підготовки зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не ведеться.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у п'ятницю прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
У бесіді з журналістами представник Кремля зазначив, що слова Зеленського про різницю народів двох країн "ніяк не вкладаються в процес підготовки зустрічі" лідерів.
"Та й, до речі, якщо абстрагуватися від таких невдалих із нашої точки зору заяв, субстантивно ніякої підготовки не ведеться і ніякі кроки в цьому плані не робляться", - наголосив Пєсков.
30 червня президент РФ Володимир Путін під час щорічної прямої лінії зазначив, що не вважає український народ недружнім. Він наголосив, що вважає росіян і українців одним народом.
Зеленський не погодився з таким підходом і у відповідь сказав, що якби українці й росіяни були б "одним народом", то в Москві всі користувалися б гривнею, а над Держдумою РФ майорів жовто-блакитний прапор
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***** путин может свою критику засунуть себе в очко
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» -
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля - слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся -
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями.