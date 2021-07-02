У Кремлі образилися через слова Зеленського про різницю народів: підготовка до зустрічі двох лідерів не ведеться

Ніякої підготовки зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не ведеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у п'ятницю прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

У бесіді з журналістами представник Кремля зазначив, що слова Зеленського про різницю народів двох країн "ніяк не вкладаються в процес підготовки зустрічі" лідерів.

"Та й, до речі, якщо абстрагуватися від таких невдалих із нашої точки зору заяв, субстантивно ніякої підготовки не ведеться і ніякі кроки в цьому плані не робляться", - наголосив Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія

30 червня президент РФ Володимир Путін під час щорічної прямої лінії зазначив, що не вважає український народ недружнім. Він наголосив, що вважає росіян і українців одним народом.

Зеленський не погодився з таким підходом і у відповідь сказав, що якби українці й росіяни були б "одним народом", то в Москві всі користувалися б гривнею, а над Держдумою РФ майорів жовто-блакитний прапор