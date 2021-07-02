ДФС спростувала заяву ДБР про притягнення до відповідальності невинної людини "для поліпшення статистики": Остаточне рішення за судом

У ДФС заявили, що встановили осіб, які на території Закарпатської області здійснювали реалізацію незаконно виготовлених пально-мастильних матеріалів. За результатами обшуків було виявлено понад 3000 літрів пального без необхідних документів.

Про це йдеться в офіційному роз'ясненні щодо "сфабрикованої" підозри заступником начальника одного з відділів СУ ФР ГУ ДФС Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в деяких ЗМІ та на сайті ДБР було розміщено інформацію про повідомлення про підозру заступнику начальника одного з відділів слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби на Закарпатті. Посадовця підозрюють у неправомірному повідомлені про підозру громадянину, який підозрювався в незаконному зберіганні та збуті підакцизних товарів. Як зазначено на сайті ДБР, підозрюваний слідчий своїми протиправними діями намагався покращити статистику роботи. ДФС повідомляє, що діяльність слідчого оцінюється виключно за кінцевим результатом, а саме: спрямуванням кримінальних проваджень до суду та сумами відшкодованих збитків", - йдеться в заяві.

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"Підозра особі у зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалі, була оголошена відповідно до вимог КПК України та погоджена процесуальним керівником прокуратури області. Відповідно до законодавства, повідомлення особі про підозру – це лише початкова стадія притягнення до кримінальної відповідальності. Кінцеве рішення у справі ухвалює виключно суд. Отже, як слідчий, якому повідомлено про підозру детективами ДБР, так і особа, яку підозрювали у незаконних діях із пальним – є лише підозрюваними, остаточне рішення щодо винності яких вирішуватиме виключно суд", - додали в ДФС.

"Раніше правоохоронці ДФС встановили деяких осіб, які на території Закарпатської області, за адресами, за якими не видавалися дозволи на виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію АЗС здійснювали реалізацію незаконно виготовлених пально-мастильних матеріалів. За результатами санкціонованих обшуків було виявлено понад 3000 літрів пального без документів, які підтверджують його походження. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного зберігання та продажу пально-мастильних матеріалів триває", - розповіли у відомстві.

У ДФС нагадали, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



