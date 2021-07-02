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У вакцинованому Моршині за два місяці на коронавірус захворіли лише двоє людей: "Експеримент із масової вакцинації вдався"

У вакцинованому Моршині за два місяці на коронавірус захворіли лише двоє людей:

У Моршині Львівської області, де проводили масову вакцинацію дорослих жителів проти коронавірусу з експериментального проєкту МОЗ, за два місяці зафіксували лише два випадки COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив мер Моршина Руслан Ільницький.

"У нас у Моршині зовсім немає хворих на коронавірус. 20 червня було зафіксовано лише один випадок, якийсь дуже дивний, тому що, по-перше, ця людина не проживає в Моршині, а тільки прописана, а по-друге, хоч ПЛР тест підтвердив (інфікування. - ред.), вона шість днів пробула в лікарні, і її виписали. У травні в нас теж був один випадок, а на сьогодні - нуль. Я вважаю, що наш експеримент із масової вакцинації вдався", - розповів мер.

За його словами, в місті через кілька днів чекають вакцину Pfizer, а після імунізації в місті буде 70% вакцинованих (зараз їх 65%).

Ільницький зазначив, що після масової вакцинації в Моршині повернулися до звичайного життя: провели святкування Дня міста, організовуються концерти, фан-зони для футбольних уболівальників, повернулися туристи та відвідувачі санаторно-лікувальних установ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 квітня в курортному місті Моршин Львівської області стартує пілотний проєкт із колективної вакцинації населення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голубовська про вакцинацію: Це краще зробити зараз, коли рівень захворюваності на COVID-19 пішов на спад

вакцина (4419) COVID-19 (19765) Львівська область (2428)


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Топ коментарі
+3
Так и запишем...наступило счастье..😀
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02.07.2021 14:51
+3
Осталась самая малость - распространить опыт Моршина на всю Украину . Только вот незадача, население Моршина всего 5 754 человек . В иных областях села больше
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02.07.2021 14:54
+2
А в это время антипрививочная военщина аж из штанов выпрыгивает, чтобы в следующие полтора года от ковида умерло еще 50 тысяч украинцев...
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02.07.2021 15:32
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Так и запишем...наступило счастье..😀
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02.07.2021 14:51 Відповісти
Містер очевидність…
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02.07.2021 14:53 Відповісти
Осталась самая малость - распространить опыт Моршина на всю Украину . Только вот незадача, население Моршина всего 5 754 человек . В иных областях села больше
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02.07.2021 14:54 Відповісти
Але там досить відомий курорт з купою готелів. Так що контактів у місцевих з приїджими більше, ніж в багатьох містах.
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02.07.2021 15:30 Відповісти
Знаю жепе очень курорт, там приезжих наверно в пять раз больше жителей щас, а как там дела?

Хотелось бы для сравнения знать.
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02.07.2021 15:32 Відповісти
Ость тобі статистика по курорту.
Яремче, населення 8044, померлих від ковіду 18.
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02.07.2021 15:44 Відповісти
С мая по июнь бутте любезны
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02.07.2021 15:45 Відповісти
Руки-ноги есть? Или паралич разбил? Так что это уже сами.
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02.07.2021 15:47 Відповісти
Ну я так и знал, что данных нет и потому пойдёт слив.
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02.07.2021 15:48 Відповісти
Я так и знал, что Вас паралич разбил.
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02.07.2021 16:05 Відповісти
А при чем тут курорт. Статистика по жителям города.
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02.07.2021 15:45 Відповісти
На курортах контактов с приезжими намного больше (а значит, риск заболеть гораздо выше), чем в таком же н.п. но не курорте.
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02.07.2021 15:46 Відповісти
А в Буковелі?
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02.07.2021 14:55 Відповісти
Похоже на совковую пропаганду: мы намолотили 65%, доведем до 70, а в это время антипрививочная военщина ...
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02.07.2021 14:59 Відповісти
А в это время антипрививочная военщина аж из штанов выпрыгивает, чтобы в следующие полтора года от ковида умерло еще 50 тысяч украинцев...
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02.07.2021 15:32 Відповісти
Антипрививочники не против - ширяйтесь в своё удовольствие.
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02.07.2021 15:33 Відповісти
Да я в курсе, что Вы не против десятков тысяч дополнительных смертей украинцев...
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02.07.2021 15:43 Відповісти
Зачем свой бред выдавать за чьето мнение? Колитесь в своё удовольствие. Не лезьте к тем кто не хочет.
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02.07.2021 15:50 Відповісти
Ну почему сразу не хочет. Я вот может быть и хочу, но! Хотелось бы не непроверенным шмурдяком раз, не под влиянием пропаганды два ну и чтобы смысл какойто был а не сейчас, когда вероятность заболеть околонулевая.
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02.07.2021 15:56 Відповісти
Да ради Бога. Я не хочу. Вакцин наклепали, к новому году, вагон и телгу, а в начале хаоса говорили что нужно 1,5-2 года на разработку. Если Вы считаете что нужно то делайте.
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02.07.2021 16:05 Відповісти
А ведь недавно говорили, что на постройку дома несколько месяцев пойдет. А сейчас за день-два на 3D принтнтере распечатывают. Прогресс - он посложнее апельсина.
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02.07.2021 16:14 Відповісти
Одни и те же люди говорили что нужно усилия многих компаний, учёных по всему миру, провести множество исследований и испытаний т.д. и т.п. А потом - Ура! Получилось! Сразу и у всех. Вранье апельсином не закусишь.
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02.07.2021 16:22 Відповісти
Одни и те же люди говорили о классических способах приготовления вакцин.
1. Ждешь когда выделят вирус и пришлют тебе.
2. Культивируешь на разных культурах клеток и проверяешь на патогенность и иммуногенность.
3. Находишь нужный штамм, выделяешь, очищаешь.
4. Культивируешь на человеческих клетках и проверяешь на патогенность.
5. Проверяешь на животных.
6. Проверяешь на стабильность
7. Доклиника на людях.
Уже на этапе 1 серьезная пробуксовка. А для м-РНК вакцин сам вирус не нужен - достаточно публикации последовательности вируса. Так что м-РНК вакцины начали разрабатывать в январе 2020, а чистые культуры вируса выделили уже где-то летом. Да и культивировать для утраты патогенности их не надо. Так что выиграш по времени колоссальный.
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02.07.2021 16:38 Відповісти
А по поводу прогресса - в 60-х годах была публикация о пределе возможностей ЭВМ. Там серьезный авторитет рассчитал предел вычислительной мощности ЭВМ, при котором каждую секунду перегорает одна лампа и на охлаждение надо Ниагарский водопад. А потом появились транзисторы и интегральные микросхемы и все те солидные расчетыи мнения выкинули в мусор.
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02.07.2021 16:44 Відповісти
але то вже буде одна вода...
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02.07.2021 19:55 Відповісти
Офигеть, да неужеле, надаже! А что там нащщёт окрестных сёл для сравнения?
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02.07.2021 15:30 Відповісти
Ходорів, населення 9255, померлих від ковіду 24.
Тисмениця, населення 9175, померлих від ковіду 23.
Яремче, населення 8044, померлих від ковіду 18.
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02.07.2021 15:40 Відповісти
Львовская обл, население 2.5 миллиона, умерших от ковида (можетбыть) за июнь меньше 100 итого в вышеописанных трёх населённых пунктах скорее всего ни одного.
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02.07.2021 15:50 Відповісти
В начале марта 2020 там вообще отличная статистика по ковиду была... Сильно им это помогло впоследствии?
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02.07.2021 16:06 Відповісти
По уму в первую очередь это нужно для туристических и курортных центров, куда народ летом ломанётся...
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02.07.2021 16:17 Відповісти
тому ломануться мають право теж лише вакциновані.
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02.07.2021 16:32 Відповісти
И откуда это следует?
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02.07.2021 20:40 Відповісти
От чогось "Меня терзают смутные сомнения".
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02.07.2021 18:30 Відповісти
 
 