У вакцинованому Моршині за два місяці на коронавірус захворіли лише двоє людей: "Експеримент із масової вакцинації вдався"
У Моршині Львівської області, де проводили масову вакцинацію дорослих жителів проти коронавірусу з експериментального проєкту МОЗ, за два місяці зафіксували лише два випадки COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив мер Моршина Руслан Ільницький.
"У нас у Моршині зовсім немає хворих на коронавірус. 20 червня було зафіксовано лише один випадок, якийсь дуже дивний, тому що, по-перше, ця людина не проживає в Моршині, а тільки прописана, а по-друге, хоч ПЛР тест підтвердив (інфікування. - ред.), вона шість днів пробула в лікарні, і її виписали. У травні в нас теж був один випадок, а на сьогодні - нуль. Я вважаю, що наш експеримент із масової вакцинації вдався", - розповів мер.
За його словами, в місті через кілька днів чекають вакцину Pfizer, а після імунізації в місті буде 70% вакцинованих (зараз їх 65%).
Ільницький зазначив, що після масової вакцинації в Моршині повернулися до звичайного життя: провели святкування Дня міста, організовуються концерти, фан-зони для футбольних уболівальників, повернулися туристи та відвідувачі санаторно-лікувальних установ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 квітня в курортному місті Моршин Львівської області стартує пілотний проєкт із колективної вакцинації населення.
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Хотелось бы для сравнения знать.
Яремче, населення 8044, померлих від ковіду 18.
1. Ждешь когда выделят вирус и пришлют тебе.
2. Культивируешь на разных культурах клеток и проверяешь на патогенность и иммуногенность.
3. Находишь нужный штамм, выделяешь, очищаешь.
4. Культивируешь на человеческих клетках и проверяешь на патогенность.
5. Проверяешь на животных.
6. Проверяешь на стабильность
7. Доклиника на людях.
Уже на этапе 1 серьезная пробуксовка. А для м-РНК вакцин сам вирус не нужен - достаточно публикации последовательности вируса. Так что м-РНК вакцины начали разрабатывать в январе 2020, а чистые культуры вируса выделили уже где-то летом. Да и культивировать для утраты патогенности их не надо. Так что выиграш по времени колоссальный.
Тисмениця, населення 9175, померлих від ковіду 23.
Яремче, населення 8044, померлих від ковіду 18.