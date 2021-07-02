У вакцинованому Моршині за два місяці на коронавірус захворіли лише двоє людей: "Експеримент із масової вакцинації вдався"

У Моршині Львівської області, де проводили масову вакцинацію дорослих жителів проти коронавірусу з експериментального проєкту МОЗ, за два місяці зафіксували лише два випадки COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив мер Моршина Руслан Ільницький.

"У нас у Моршині зовсім немає хворих на коронавірус. 20 червня було зафіксовано лише один випадок, якийсь дуже дивний, тому що, по-перше, ця людина не проживає в Моршині, а тільки прописана, а по-друге, хоч ПЛР тест підтвердив (інфікування. - ред.), вона шість днів пробула в лікарні, і її виписали. У травні в нас теж був один випадок, а на сьогодні - нуль. Я вважаю, що наш експеримент із масової вакцинації вдався", - розповів мер.

За його словами, в місті через кілька днів чекають вакцину Pfizer, а після імунізації в місті буде 70% вакцинованих (зараз їх 65%).

Ільницький зазначив, що після масової вакцинації в Моршині повернулися до звичайного життя: провели святкування Дня міста, організовуються концерти, фан-зони для футбольних уболівальників, повернулися туристи та відвідувачі санаторно-лікувальних установ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 квітня в курортному місті Моршин Львівської області стартує пілотний проєкт із колективної вакцинації населення.

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