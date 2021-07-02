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Ухвалення податкового законопроєкту з нормою про акциз на "зелений" електричний струм руйнує інвестклімат України, - інвестори

Ухвалення податкового законопроєкту з нормою про акциз на

Підтримка парламентом податкового законопроєкту №5600 з нормою, яка передбачає запровадження акцизного збору на "зелену" енергетику в Україні, є незаконним зменшенням доходів іноземних інвесторів, що також руйнує інвестиційний клімат держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться в заяві Європейсько-Українського енергетичного агентства.

Організація нагадала, що вищезгаданий законопроєкт був ухвалений у парламенті 1 липня 2021 року.

"Зазначений законопрохєкт фактично знизить ще більше "зелений" тариф, що в подальшому загрожує неблагополучним інвестиційним кліматом, більшою кількістю арбітражних позовів та підвищенням ринкової ціни на чисту енергію", - говориться в заяві ЄУЕА.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується запровадити акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що запровадження акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.

Автор: 

законопроєкт (3591) податки (3838) інвестори (445) Зелений тариф (420)


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Топ коментарі
+9
Так всё же началось с хитрожопых регионалов братьев Клюевых. Это они придумали такую схему обдирания бюджета Украины. Потом, когда им пришлось смыться после Майдана, инициативу подхватил Ахметов. Короче, инвесторы ещё те. Производишь дорогую электроэнергию - сам и продавай, если сможешь. И нечего доить госбюджет.
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02.07.2021 15:31
+7
Хитрожопые инвесторы ищут лохов)) которые купят их супер дорогое никому не нужное электричество))
Среднемировая стоимость в мире мегаватт-час солнечной и ветряной электроэнергии составляет $38 и $41 соответственно
Это 1 кВт 0,038$, с каких херов нищая Украина платит инвесторам 0,12-17$))
Bloomberg: в половине стран мира выгоднее построить «зеленую» электростанцию, чем жечь уголь или газ
https://www.profinance.ru/news/2021/06/28/c2nm-bloomberg-v-polovine-stran-mira-vygodnee-postroit-zelenuyu-elektrostantsiyu-chem.html
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02.07.2021 15:25
+3
Только ЗеМародер смог во время пандемии своровать весь Ковидный фонд, а на вопрос о провале вакцинации, поднять тарифы и налоги. Вы сделали это вместе!
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02.07.2021 15:31
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Принятие налогового законопроекта с нормой об акцизе на "зеленый" ток разрушает инвестклимат Украины, - инвесторы - Цензор.НЕТ 9848
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02.07.2021 15:13 Відповісти
Слуга воровского кодлана Коломойского , говорит что прикажут - Шмыгаль: Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф" / В экономике энергетики понимающая, но тётка простая, говорит то что думает. Буславец : Кабмин хочет приостановить строительство новых солнечных и ветровых станций / И что? А вот что: Установленная мощность ВИЭ в Украине выросла более чем в три раза: с 2,12 ГВт в начале 2019 года до 7,48 ГВт в октябре 2020 года/А почему ? А потому что": Коломойский хочет разорить инвесторов для легкого рейдерства "зеленых" электростанций ". Эксплуатация скупленных по дешёвке ВИЭ чрезвычайно доходное дело. В себестоимости электроэнергии 70 % стоимость топлива. А на "зеленых" электростанциях топлива нет.
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02.07.2021 15:15 Відповісти
Ты немного попутал, Шмыгаль - слуга Ахметова, как и Буславец.
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02.07.2021 15:34 Відповісти
Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова - «энергетический гигант с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины». Ахметов владелец заводов- газет-пароходов. Но он не политик , не главный кадровик Украины как Коломойский. На самых главных постах, начиная с Зеленского, люди Коломойского. Они образуют правящий Украиной кодлан, сотрудничающий с Ахметовым, Пинчуком и прочими им подобными.
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02.07.2021 16:11 Відповісти
А чому ж тоді "зелена" електроенергія така дорога?
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03.07.2021 00:58 Відповісти
Дороже чем в США?
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03.07.2021 10:12 Відповісти
До чого тут США, коли мова йде про найвищий в Європі зелений тариф? Чи ти теж любитель засирать сайт тупими безглуздими висерами?
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03.07.2021 13:22 Відповісти
Чи ти теж любитель засирать сайт тупими безглуздими висерами?/ Ты космополит? Или просто дурак?
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03.07.2021 13:26 Відповісти
Я поставив просте питання: чому "зелена енергія" така дорога, якщо "паливо" для неї дармове? Ти замість прямо відповісти почав розводити срач. Для чого? Не маєш відповіді - краще промовч.
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03.07.2021 13:45 Відповісти
Ти замість прямо відповісти почав розводити срач. Для чого? Не маєш відповіді - краще промовч./ У Ивана Петровича Сидорова за все 15 лет сидения в украинских сайтах флажок один-украинский.У тебя два флажка-США и Украины. Мигранты делятся на политических и остальных. Политических мигрантов Иван Петрович Сидоров уважает. Остальные-за малым исключением- уверены что сбежав из Украины они совершили геройский подвиг и потому вправе вы…. ся и учить жизни украинцев воюющих на фронте и работающих в тылу. Таких мигрантов Иван Петрович Сидоров называет колбасными. Ты кто: политический мигрант, колбасный мигрант, гражданин Украины , мигрант, сохранивший украинский паспорт на всякий случай ?
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03.07.2021 14:08 Відповісти
Я живу в Україні і виїжджати поки що не збираюсь. Тому мігрант я віртуальний і, зрозуміло, політичний. Бо не завжди підтримую "генеральну лінію партії". І вчити життя нікого не збираюсь. Лише ставлю питання. Причому прості питання, але які чомусь дуже часто виявляються "незручними". Тому і доводиться "мігрувати"...
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03.07.2021 18:03 Відповісти
А чому ж тоді "зелена" електроенергія така дорога?/ Витрати умовного палива на вироблення електроенергії на ТЕС на сьогодні ( 2020р.) при роботі в базовому (!) режимі складають 400-550 г у.п./кВт•год/ 400грамм это не просто много. Это 40-50- е годы прошлого века. Это ЭЦВМ "Урал-4", на которой рассчитывались ТЭС и АЭС. "Урал-4": 5000 операций в секунду, занимала площадь 250 кв. м. и потребляла из сети мощность 60 кВА, обслуга 2 человека в три смены. Это верный признак что ТЭС вот-вот рассыпятся. Надо строить новые. Установленная мощность ВИЭ в Украине выросла с 2,12 ГВт в начале 2019 г. до 7,48 ГВт в октябре 2020 г. Т.е. на 5 360 МВт. Это примерно ТЭС 1800 МВт. Построить ТЭС 1800 МВт (6 блоков по 300 МВт) это: 5 лет, 3000 строителей, большая река или озеро рядом , это пожар в сумасшедшем доме во время наводнения-котлы и ПВД из Таганрога, турбины с электрогенератором -Харьков, ПНД-Саратов, КИП со всего мира и т.д. Это газ, мазут, уголь. 5 360 МВт ВИЭ построены за год ,страну не трясло, топлива не надо. Это плюс. Минус: в странах Европы "зеленый" тариф 6-7 евроцентов, в Украине 11 - 12 евроцентов. Почему так. Заставить капиталистов строить в Украине за 6-7 евроцентов ВИЭ невозможно. Деньги любят тишину а в Украине война. Вкладывать деньги в Украину-большой риск. Процентные ставки банков Украины и Германии отличаются в 10 раз. Украина. Процентная ставка 18 - 40%. Германия. Размер процентной ставки по кредиту в Германии составил 1.9 % в апреле 2021. Максимальная ставка 6.5 %, а минимальная 1.8 %. Капиталисты были согласны на 11 - 12 евроцентов. Иван Петрович Сидоров стоимость своих страданий.от зелёной энергетики не знает. Платит он за электроэнергию округленно 200*1,68 = 336 грн. Но сколько в 336 грн платы за зелёную энергетику ему не ведомо. А денежная неизвестность для Ивана Петровича Сидорова , счетовода -бухгалтера по призванию, хуже всего. Так что он от зелёной энергетики страдает вдвойне.
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03.07.2021 20:23 Відповісти
Все одно не зрозуміло. Спорудити вітряки чи сонячні панелі набагато швидше і легше, ніж ТЕС чи АЕС, і, підозрюю, дешевше. Ескплуатувати теж дешевше, палива, знову ж, не треба. А собіватість електроенергії виходить вища. Парадокс...
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04.07.2021 00:34 Відповісти
А собівартість електроенергії виходить вища. Парадокс/ В Европе желающий стать владельцем ВИЭ берёт кредит на 12 лет и в первый год тратит кредит на строительство ВИЭ .Н а втором году он получает выручку от продажи электроэнергии .Эту выручку он отдаёт кредитору и так 10 лет. На 11 году эксплуатации владелец рассчитывается с кредитором и оставляет выручку себе.Выручка- разница между зелёным тарифом ( 7 евроцентов) и себестоимостью электроэнергии, очень маленькой. В Украине то же самое но срок окупаемости 5- 7 лет потому что зелёный тариф 12 евроцентов-4 гривны. Всю возобновляемую энергию в Украине покупает государственное предприятие Гарантированный покупатель (Гарпок). Покупает за выручку от продажи электроэнергии электростанций, населению продаёт по 1,68 грн. Включая налог на "зеленых" , который в 2019 г. составил 19,8 млрд грн. В 2020 г. образовался долг Гарпока перед "зелёными" в 9 млрд грн. Шмыгаль долг объясняет слишком большой мощностью ветровых и солнечных электростанций. Из-за чего убыток от зеленой энергии 4 -1, 68 = 2, 32 грн на кВт*часе съел всю выручку от продажи электроэнергии электростанций . В апреле 2020г. мощности ВЕС и СЕС были 1037 и 4368 МВт, выработка ими электроэнергии составила 3,6 % от всей выработки. При папиредниках энергетика приносила миллиарды дохода. 3,6% обвалить энергетику не могли. Дело не в слишком большой мощности ветровых и солнечных электростанций. А в падении выручки от продажи электроэнергии электростанций.Почему она упала.Заголовки статей на эту тему. Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому / Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского/ Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнерги из России / Организованная "слугой народа " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/ "Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского./ понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах Пинчука и экономит ему $ 12-15 млн ежегодно /"Енергоатом" на знижках Ахметову та Коломойському втратив 65 мільйонів лише за один тиждень./ Причина кризиса (долгов) в энергетике не зелёная энергетика. Причина кризиса грабёж и мародерство Украины Коломойским, Пинчуком, Ахметовым.
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04.07.2021 12:11 Відповісти
Тобто, наскільки я зрозумів, хитрожопі "інвестори" хочуть швиденько відбити затрати на будівництво, закладаючи кредит в тариф максимально наскільки можливо.
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04.07.2021 12:43 Відповісти
С энергетикой беда. А это уже катастрофа: Зеленский подписал закон о продаже земли. Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли/ всё.... продадут всю страну, ничего не останется, даже у нас в Казахстане бизнес собирается покупать у вас землю чтоб китайцем перепродать позже, походу заканчивается такая страна как Украина, у нас даже совместным тоо нельзя даже Сдавать з4млю в аренду, а у вас распродажу открывают, у власти предатели вашего народа https://censor.net/ru/comments/locate/3268429/0192144f-5e46-73e1-af5e-3d4c4589a734
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04.07.2021 13:27 Відповісти
как можно разрушить то чего нет?
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02.07.2021 15:19 Відповісти
Ну да, а когда эти все инвесторы заходили не видели же положительного инвестклимата который появился , им бы у тебя проконсультироваться, что у нас его не было, а то дураки вливали бабки свои в экономику Украины в 2015-19 гг.
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02.07.2021 15:24 Відповісти
1. если их аналитики хорошо поработали то теперешнее положение инвесторов отличное
2. если рассчитывали на "на-на технологии" то чо скулят про инвестклимат
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02.07.2021 15:55 Відповісти
Их аналитики не просчитали что 73% в Украине зебилов которые выберут тех кто похерит все начинания. Так что тут ты прав просчитали не все.
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02.07.2021 15:59 Відповісти
авось прокатит
тогда ясно, казларыло-аналитико облико морале
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02.07.2021 16:04 Відповісти
Не всегда можно предугадать человеческую тупость, это не повод не инвестировать.
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02.07.2021 16:08 Відповісти
пусть не скулят и списывают убытки на тупых аналитиков
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02.07.2021 16:15 Відповісти
Они то спишут только больше никогда не зайдут, логика пипец: Ааа, они хотели вложить деньги в нашу экономику, дать рабочие места и платить налоги, но пришедшая власть все похерила, так сами козлы и виноваты. 👍
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02.07.2021 16:22 Відповісти
какой навар?
сколько налогов?
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02.07.2021 16:28 Відповісти
Понял, вопросов больше не имею. С Трускавейцкой школой экономики мне не тягаться
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02.07.2021 16:30 Відповісти
а шо такее, навар для олигархических шестерок это интимное?

мо налоґы?
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02.07.2021 16:37 Відповісти
это про таких инвесторов?

https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/31/666805/
Без "зеленого тарифу": китайська та українська компанія підписали контракт на будівництво вітрової електростанції

"Вартість проекту становить що найменше 1 млрд дол, що робить його найбільшим вітроенергетичним проектом в Україні"

У компанія повідомили, що продаж виробленої електроенергії на ринку електричної енергії буде без "зеленого" тарифу.

"Проект ВІНД ФАРМ 800 МВт у Донецькій області - найбільший наземний вітропарк у Європі", - зазначили у компанії.
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02.07.2021 16:52 Відповісти
Як раз є. І доволі багато. А зараз дощі, хмарно. Інвестори, і де ваша електрика, маму вашу!
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03.07.2021 08:00 Відповісти
В Украине разрушают все
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02.07.2021 15:20 Відповісти
Не шарят эти ваши инвесторы ничего в инвестнянях
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02.07.2021 15:20 Відповісти
Хитрожопые инвесторы ищут лохов)) которые купят их супер дорогое никому не нужное электричество))
Среднемировая стоимость в мире мегаватт-час солнечной и ветряной электроэнергии составляет $38 и $41 соответственно
Это 1 кВт 0,038$, с каких херов нищая Украина платит инвесторам 0,12-17$))
Bloomberg: в половине стран мира выгоднее построить «зеленую» электростанцию, чем жечь уголь или газ
https://www.profinance.ru/news/2021/06/28/c2nm-bloomberg-v-polovine-stran-mira-vygodnee-postroit-zelenuyu-elektrostantsiyu-chem.html
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02.07.2021 15:25 Відповісти
наверное когда принимали, не рассчитывали, что настроят такое количество станций.
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02.07.2021 15:40 Відповісти
когда принимали, не рассчитывали - пусть и платят по счетам
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02.07.2021 15:59 Відповісти
1.Приймали "для своїх". Набігло під шумок і чужих.
2.Не факт, що оті "інвестори" забугорні не наші ж ахмєтови з каломойшами.
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03.07.2021 08:02 Відповісти
Только ЗеМародер смог во время пандемии своровать весь Ковидный фонд, а на вопрос о провале вакцинации, поднять тарифы и налоги. Вы сделали это вместе!
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02.07.2021 15:31 Відповісти
гелю зеть?
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02.07.2021 15:44 Відповісти
Так! Одних скинули і цих скинем!
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03.07.2021 01:01 Відповісти
Так всё же началось с хитрожопых регионалов братьев Клюевых. Это они придумали такую схему обдирания бюджета Украины. Потом, когда им пришлось смыться после Майдана, инициативу подхватил Ахметов. Короче, инвесторы ещё те. Производишь дорогую электроэнергию - сам и продавай, если сможешь. И нечего доить госбюджет.
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02.07.2021 15:31 Відповісти
А чому ж "потужний рехворматор і спаситель України" в свій час не виправив ситуацію, не ліквідував таку несправедливість?
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03.07.2021 01:04 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/EPD6M6jX0AEYP_n?format=jpg&name=small
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03.07.2021 08:05 Відповісти
На смайлик ТИЦь.
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03.07.2021 08:06 Відповісти
Ты посмотри какие любители с бюджета бабло выгребать.
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02.07.2021 17:41 Відповісти
 
 