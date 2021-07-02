Ухвалення податкового законопроєкту з нормою про акциз на "зелений" електричний струм руйнує інвестклімат України, - інвестори
Підтримка парламентом податкового законопроєкту №5600 з нормою, яка передбачає запровадження акцизного збору на "зелену" енергетику в Україні, є незаконним зменшенням доходів іноземних інвесторів, що також руйнує інвестиційний клімат держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться в заяві Європейсько-Українського енергетичного агентства.
Організація нагадала, що вищезгаданий законопроєкт був ухвалений у парламенті 1 липня 2021 року.
"Зазначений законопрохєкт фактично знизить ще більше "зелений" тариф, що в подальшому загрожує неблагополучним інвестиційним кліматом, більшою кількістю арбітражних позовів та підвищенням ринкової ціни на чисту енергію", - говориться в заяві ЄУЕА.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується запровадити акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.
Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що запровадження акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.
Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.
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2. если рассчитывали на "на-на технологии" то чо скулят про инвестклимат
тогда ясно, казларыло-аналитико облико морале
сколько налогов?
мо налоґы?
https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/31/666805/
Без "зеленого тарифу": китайська та українська компанія підписали контракт на будівництво вітрової електростанції
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Среднемировая стоимость в мире мегаватт-час солнечной и ветряной электроэнергии составляет $38 и $41 соответственно
Это 1 кВт 0,038$, с каких херов нищая Украина платит инвесторам 0,12-17$))
Bloomberg: в половине стран мира выгоднее построить «зеленую» электростанцию, чем жечь уголь или газ
https://www.profinance.ru/news/2021/06/28/c2nm-bloomberg-v-polovine-stran-mira-vygodnee-postroit-zelenuyu-elektrostantsiyu-chem.html
2.Не факт, що оті "інвестори" забугорні не наші ж ахмєтови з каломойшами.