Ухвалення податкового законопроєкту з нормою про акциз на "зелений" електричний струм руйнує інвестклімат України, - інвестори

Підтримка парламентом податкового законопроєкту №5600 з нормою, яка передбачає запровадження акцизного збору на "зелену" енергетику в Україні, є незаконним зменшенням доходів іноземних інвесторів, що також руйнує інвестиційний клімат держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться в заяві Європейсько-Українського енергетичного агентства.

Організація нагадала, що вищезгаданий законопроєкт був ухвалений у парламенті 1 липня 2021 року.

"Зазначений законопрохєкт фактично знизить ще більше "зелений" тариф, що в подальшому загрожує неблагополучним інвестиційним кліматом, більшою кількістю арбітражних позовів та підвищенням ринкової ціни на чисту енергію", - говориться в заяві ЄУЕА.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується запровадити акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що запровадження акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.