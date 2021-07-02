Обвинувачений у розгоні запорізького Майдану ексглава УМВС області Серба повернувся в Україну і знятий з розшуку

До України повернувся обвинувачений у розгоні запорізького Майдану ексглава УМВС Запорізької області Володимир Серба, який із 2015 року перебував у розшуку. Перед засіданням суду поліція повідомила, що Серба не перебуває в розшуку, тому суд обрав для нього особисте зобов'язання.

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

1 липня 2021 року обвинувачений (Володимир Серба. - Ред.) з’явився на засідання Жовтневого районного суду, тоді як раніше переховувався. Прокуратура просила суд Запоріжжя взяти обвинуваченого Сербу під варту, однак суддя Пивоварова відмовила прокуратурі та обрала Володимиру Сербі особисте зобовязання, повідомила представниця потерпілих Олена Яркіна.

"Бувший очільник міліції Серба Володимир Іванович, переховувався від правосуддя, він був одним із підозрюваних, а згодом і обвинуваченим разом із О.Пеклушенко та В.Межейко. А 01.07.2021 року, Серба раптово з’явився на судовому засіданні в Жовтневому районному суді м.Запоріжжя у супроводі адвоката із м. Дніпро та на своє виправдання пояснив причини своєї неявки у судові засідання протягом 7,5 років тим, що він не переховувався за межами України, а просто не знав про кримінальне провадження відносно нього. До того ж він раптово дізнався у березні 2020 року про цей факт, але з’являтись до суду не бажає через боязнь підхопити коронавірус. А адвокат не міг з’являтися до суду через свою хворобу.

Не зважаючи на світову пандемію, сьогодні на судове засідання Серба В.І. прилетів із Туреччини та запевняв суд про те, що буде з’являтись на всі наступні засідання. Але жодного документу, що підтверджують всі ці твердження Серби, в суді не надав.

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Цікаво, що на підтвердження своєї особи, Володимир Серба надав свій закордонний паспорт, пояснивши суду те, що українського у нього немає, він втрачений у Росії. Як правило, така втрата українського паспорта може означати отримання російського громадянства. До речі, допомагати розганяти запорізький майдан 26.01.2014 їхали тітушки із Ростовської області", - зазначила Яркіна.

Представниця потерпілих додала, що обвинуваченого Сербу зняли з розшуку. Тоді як прокурори надавали суду документи, що підтверджували перебування Серби у всеукраїнському та міжнародному розшуку. Протягом 5 років Жовтневий райсуд Запоріжжя розглядав справу Серби за процедурою заочного засудження.

"Перед початком судового засідання, в місцевому відділку поліції (Олександрівський ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області) пояснили, що Серба не перебуває в жодній базі осіб, що розшукуються, тому затримати особу поліцейські не мають підстав. Яким чином Серба, який розшукується з 19.02.2015 року, вільно перетинав кордон, залишається загадкою.

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Наразі Володимир Серба готовий відстоювати своє чесне ім’я в українському суді. Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Запоріжжя, Ю.Пивоварова, вирішуючи питання щодо обрання запобіжного заходу Сербі В.І., відмовила прокуратурі в клопотанні про тримання його під вартою. Ухвалою суду, Сербі В.І. було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 2 місця до 01.09.2021. У разі порушення умов особистого зобов’язання, до Серби суд може застосувати штраф від 463,50 грн до 3708,00 грн", - зазначила Яркіна.

Колишній очільник Управління МВС у Запорізькій області Володимир Серба обвинувачується у вчиненні масових заворушень, у злочині групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, та у перевищенні влади або службових повноважень під час розгону мітингувальників під Запорізькою ОДА 26 січня 2014 року.

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