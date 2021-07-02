За перший день роботи ринку землі зареєстровано три операції з продажу, - міністр Лещенко

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив, що в перший день скасування земельного мораторію зареєстрували три угоди продажу ділянок сільськогосподарського призначення, які раніше під нього підпадали. Відповідні дані зафіксовані в Держреєстрі прав на нерухоме майно.

"З 1 липня в Україні скасовано мораторій на купівлю і продаж сільськогосподарських земель. За даними Державного реєстру прав на нерухоме майно, за 1 липня зареєстровано 3 угоди на право власності ділянок, які підпадали під мораторій", - сказав міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава Мінагрополітики зазначив, що землю продали дорожче нормативної грошової оцінки, яка визначає мінімальну суму, нижче якої ділянку не можна придбати.

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"Середня нормативна грошова оцінка землі становить близько 28 тис. грн. Наші аналітичні дані підтверджують, що вартість проданих ділянок близько 50 тис. грн за гектар", - зазначив чиновник.