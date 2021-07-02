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За перший день роботи ринку землі зареєстровано три операції з продажу, - міністр Лещенко

За перший день роботи ринку землі зареєстровано три операції з продажу, - міністр Лещенко

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив, що в перший день скасування земельного мораторію зареєстрували три угоди продажу ділянок сільськогосподарського призначення, які раніше під нього підпадали. Відповідні дані зафіксовані в Держреєстрі прав на нерухоме майно.

"З 1 липня в Україні скасовано мораторій на купівлю і продаж сільськогосподарських земель. За даними Державного реєстру прав на нерухоме майно, за 1 липня зареєстровано 3 угоди на право власності ділянок, які підпадали під мораторій", - сказав міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава Мінагрополітики зазначив, що землю продали дорожче нормативної грошової оцінки, яка визначає мінімальну суму, нижче якої ділянку не можна придбати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова Мінагрополітики Лещенко закликає українців не поспішати з продажем землі: "Її вартість буде зростати щонайменше на 7-10% щороку"

"Середня нормативна грошова оцінка землі становить близько 28 тис. грн. Наші аналітичні дані підтверджують, що вартість проданих ділянок близько 50 тис. грн за гектар", - зазначив чиновник.

земля (1678) Мінагрополітики (1553) Лещенко Роман (126)


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Топ коментарі
+6
ці три покупця землі, це Коломойський, Ахметов і Пінчук?
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02.07.2021 15:51
+3
И как зубажелая бабця не старалась для кремля, а цивилизованный рынок земли в Украине заработал.Ближе к Европе, дальше от боярышниковых аборигенов.
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02.07.2021 15:54
+3
Ближче до Європи - це максимум 500 га в одні руки, як у Польщі чи 200-300 га, як у країнах Балтії. А у нас перші 3 роки ніби і нормально - 100 га , а з 2024 - 10 тис. га в одні руки! Це цивілізовано???
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02.07.2021 16:03
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За первый день работы рынка земли зарегистрированы три сделки по продаже, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 1701
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02.07.2021 15:49 Відповісти
https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан https://twitter.com/UA_CIbercat_ @UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1410636196242395136 20 ч

у яника було межигірья з хонкою, у бубсіка - бірючий
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02.07.2021 15:57 Відповісти
Всю землю продали111
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02.07.2021 15:50 Відповісти
ці три покупця землі, це Коломойський, Ахметов і Пінчук?
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02.07.2021 15:51 Відповісти
Там не видно щоб три покупці. Там три "сделки". По всім трьом Коломойський?
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02.07.2021 17:02 Відповісти
_И шоп заставить крестьян - вынудить насильно, по-бандитски, фактически! - как можно скорей продать землю по любой цене, бандиты вводят налог на землю 28 тыс. грн. с гектара! Ублюдки! Это просто беспрецедентный грабёж народа. Убивать их пора - иначе они убьют Украину.
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02.07.2021 15:52 Відповісти
. Звідки ці цифри. Податок на землю 5% від номінальної вартості в рік по новому кодексу. Податок дуже суттєво виріс (був 0,5-1%), але ж не на стільки. Буде десь коло 2-3 тисяч за гектар.

28 тисяч - це усереднена по всій Україні номінальна вартість 1 га землі у 2020 році.
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02.07.2021 17:18 Відповісти
И как зубажелая бабця не старалась для кремля, а цивилизованный рынок земли в Украине заработал.Ближе к Европе, дальше от боярышниковых аборигенов.
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02.07.2021 15:54 Відповісти
Ближче до Європи - це максимум 500 га в одні руки, як у Польщі чи 200-300 га, як у країнах Балтії. А у нас перші 3 роки ніби і нормально - 100 га , а з 2024 - 10 тис. га в одні руки! Це цивілізовано???
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02.07.2021 16:03 Відповісти
У нас вже по факту багато фермерів оброблюють по 100+ га. Для наших умов це нормально.
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02.07.2021 16:09 Відповісти
Це тільки початок шахрайської операції. Через декілька місяців (а може ще влітку) буде прийнятий ліміт 200 тис га. Тоді землю будуть скуповувати свої і іноземні шахраї зв'язані з нашими олігархами. І скоро скуплять майже всю землю декількох приморських областей. Потім, не давши роботи, вичавлять звідти місцевих українців і завезуть іноземців. Що буде далі можна до гадатись.
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02.07.2021 17:00 Відповісти
Так а що заважає купити 100 га, а решту га продовжити орендувати?
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03.07.2021 00:10 Відповісти
Порошенко подарил сыну агрохолдинг и 122 тыс га земли
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
Савпадєнійо, нє??!
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02.07.2021 16:09 Відповісти
Краще так
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E https://www.economics-prorok.com/tag/порошенко-подарил-сыну-землю
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02.07.2021 16:51 Відповісти
А каким образом Порошенко купил 122 000 га, если рынка земли нет ?
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02.07.2021 17:11 Відповісти
Агрофірма наукладала договорів з землевласниками на 122 тис.га. Умовний петя подарував агрофірму сину. Якось так.
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02.07.2021 17:20 Відповісти
Як.як... жодного дня не при бізнесі а при владі.😁
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02.07.2021 17:21 Відповісти
Вот поэтому его фракция вместе с ряженными проголосовали за дерибан Украинской земли. Нет олигархов плохих и хороших. Есть очень плохие и есть еще хуже.
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02.07.2021 17:10 Відповісти
Ныряй, Украина.Там не глубоко-приказал гадёныш Коломойского. Как нырнули Аргентина и Бразилия. Аргентина сопротивлялась китайской экспансии, но сдалась когда стоимость земли стала для "туземцев" неподъемной. Подобная картина имеет место и в Бразилии. Там, как и в Аргентине, сельского населения не осталось. Знаменитые бразильские фавелы возникли из-за того, что их населили безземельные крестьяне. «Мы не должны идти аргентино-бразильским путем и потерять как наших крестьян, так и социо-культурный феномен украинского села»-рассуждает специалист. /Раз не должны,значит, пойдём обязательно.Как сто лет назад пошли за где то Бланком с Свердловым и Троцким.
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02.07.2021 16:19 Відповісти
Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить.
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02.07.2021 16:20 Відповісти
Очень скоро будет все возвращено государству. Кто покупал, деньги им возвращены не будут.
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02.07.2021 16:49 Відповісти
Дай Боже нашому телятку вовків з'їсти.
🤣
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02.07.2021 17:24 Відповісти
"Возвращено государству"...))

Это кому? Госчиновникам?)))

Нет уж уж, лучше пусть будет у НАРОДА, а не у чиновников.. И пусть народ сам решает, что делать со своей землей: покупать, продавать, обрабатывать, сдавать в аренду, предоставлять в залог, дарить и т.д.
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02.07.2021 17:40 Відповісти
Смішний ти. За народ вже все вирішили...
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03.07.2021 00:24 Відповісти
Тоді - це народ смішний і нерозумний, якщо за нього хтось, щось вирішує..
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03.07.2021 07:48 Відповісти
А розповідали, що при куплі-продажу буде купа різних бюрократично-нотаріальних умов та перевірок. Але, видно, не для всіх...
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03.07.2021 00:27 Відповісти
 
 