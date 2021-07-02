За перший день роботи ринку землі зареєстровано три операції з продажу, - міністр Лещенко
Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив, що в перший день скасування земельного мораторію зареєстрували три угоди продажу ділянок сільськогосподарського призначення, які раніше під нього підпадали. Відповідні дані зафіксовані в Держреєстрі прав на нерухоме майно.
"З 1 липня в Україні скасовано мораторій на купівлю і продаж сільськогосподарських земель. За даними Державного реєстру прав на нерухоме майно, за 1 липня зареєстровано 3 угоди на право власності ділянок, які підпадали під мораторій", - сказав міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Глава Мінагрополітики зазначив, що землю продали дорожче нормативної грошової оцінки, яка визначає мінімальну суму, нижче якої ділянку не можна придбати.
"Середня нормативна грошова оцінка землі становить близько 28 тис. грн. Наші аналітичні дані підтверджують, що вартість проданих ділянок близько 50 тис. грн за гектар", - зазначив чиновник.
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https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан https://twitter.com/UA_CIbercat_ @UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1410636196242395136 20 ч
у яника було межигірья з хонкою, у бубсіка - бірючий
28 тисяч - це усереднена по всій Україні номінальна вартість 1 га землі у 2020 році.
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
Савпадєнійо, нє??!
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E https://www.economics-prorok.com/tag/порошенко-подарил-сыну-землю
🤣
Это кому? Госчиновникам?)))
Нет уж уж, лучше пусть будет у НАРОДА, а не у чиновников.. И пусть народ сам решает, что делать со своей землей: покупать, продавать, обрабатывать, сдавать в аренду, предоставлять в залог, дарить и т.д.