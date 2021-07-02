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Меру Риги Стакісу заборонили в'їзд до Росії через те, що він зняв із флагштока російський стяг

Меру Риги Стакісу заборонили в'їзд до Росії через те, що він зняв із флагштока російський стяг

Росія заборонила в'їзд до країни меру Риги Мартіньшу Стакісу, який раніше зняв російський прапор із флагштока під час чемпіонату світу з хокею з шайбою.

Про заборону заявила представник російського МЗС Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ризькому міському голові, напевно, варто було б займатися не політичним хуліганством, а подумати про розвиток торгово-економічних зв'язків із російськими регіонами", - припустила вона.

"Тепер М. Стакісу це буде робити набагато складніше, він внесений до списку осіб, яким заборонений в'їзд до Російської Федерації", - додала Захарова.

Сам Стакіс заявив у твіттері, що і не збирався в Росію.

"Мені й у Ризі є чим зайнятися", - написав він.

Чемпіонат світу з хокею з шайбою проходив у Ризі в травні-червні. У центрі міста були встановлені прапори країн-учасниць першості. Влада замінила прапор Росії на прапор Олімпійського комітету, пославшись на рішення Всесвітнього антидопінгового агентства про заборону на російську національну символіку на міжнародних спортивних змаганнях.

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Тому російська збірна виступала на турнірі під назвою і прапором національного Олімпійського комітету. Замість гімну країни на турнірі виконували фрагмент із першого концерту Чайковського.

Крім того, в той же день разом із російським прапором Стакіс і глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс прибрали з центру Риги білоруський державний прапор і замінили його на біло-червоно-білий прапор, який використовує білоруська опозиція. Після протесту організатора турніру, Міжнародної федерації хокею, був знятий і прапор федерації, його замінили на прапор Риги. Білоруська влада порушила проти Стакіса кримінальну справу - Мінськ і Рига обмінялися висилкою дипломатів.

Латвія (1349) Рига (58) росія (65223) прапор (482)


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Топ коментарі
+31
Респект меру Риги.
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02.07.2021 16:10
+19
трехцветные тряпки запретил МОК, - мер Риги просто исполнил решение.
Но всинособакам на МОК хвоста задрать ссыкотно - решили мера "наказать".
Ох и убогие уроды)))
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02.07.2021 16:11
+16
Мэру Риги Стакису лучшие пожелания. Все правильно сделал. Флаг страны агрессора, оккупанта не должен развиваться в цивилизованных, демократических, свободных странах
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02.07.2021 16:11
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Респект меру Риги.
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02.07.2021 16:10 Відповісти
От що значить людину не били в голову як педаліка
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02.07.2021 19:34 Відповісти
Пєдалик побил тебя в голову? И ты стал зелеботом?
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06.07.2021 18:51 Відповісти
Не делай из педалика себе кумира. Вспомни хотя бы майдан если ты там был и то что там делал педалик.
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06.07.2021 22:02 Відповісти
трехцветные тряпки запретил МОК, - мер Риги просто исполнил решение.
Но всинособакам на МОК хвоста задрать ссыкотно - решили мера "наказать".
Ох и убогие уроды)))
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02.07.2021 16:11 Відповісти
Мэру Риги Стакису лучшие пожелания. Все правильно сделал. Флаг страны агрессора, оккупанта не должен развиваться в цивилизованных, демократических, свободных странах
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02.07.2021 16:11 Відповісти
Мэр выполнил распоряжение Всемирного антидопингового агентства. Не выполнил бы - его страну ждали санкции, но уже международные.
Запоребрику нужно запретить въезд всем членам Всемирного антидопингового агентства, а заодно и всему миру - чтобы ввп по пустякам лишний раз раз не беспокоить.
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02.07.2021 16:11 Відповісти
Кацапам вкладають у яатеі мізки думку, що шановний пан Стакіс буде рвати на голові волосся від розпуки. 😁
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02.07.2021 16:12 Відповісти
Люблю рижские шпротики - всегда подымают настроение.
Мэру Риги - респект !
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02.07.2021 16:21 Відповісти
бедный мер Риги. а мог бы сьездить в челябинск подышать "свежим" воздухом, попить боярышник и отведать рязанских блинов с лопаты. как же не подфартило мужику!
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02.07.2021 16:22 Відповісти
я так и не понял, что он сделал не так??? он выполнил закон! кацапы вообще охренели??
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02.07.2021 16:24 Відповісти
что же тут не понятно? - если закон наказывает рфию - низззя его выполнять, а то в Челябинск не пустят (ну или еще куда-нибудь)
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03.07.2021 06:57 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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02.07.2021 16:25 Відповісти
Сволочи, нацисты, убийцы, эти кацапы!
Где теперь мэру, балалайки и лапти покупать, когда закончатся??? "Дэбилы б#ля..."
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02.07.2021 16:27 Відповісти
Надо было вмечто Чайковского врубить деревню дураков. Недоработал мэр
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02.07.2021 16:34 Відповісти
Какой ужас!!! Это же он не сможет ежемесячно посещать мавзолей членина, парады победы, склонить голову у могилки сралина и других советстких жЫвотных типа мясника жукова.... И как же ему после
этого теперь жить?
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02.07.2021 16:42 Відповісти
Da jemu i nenado , vot predidushemu Ushakovu da , tamu bi ves gesheft bi ablamilsa . No tot i neprikasalsa k trikoloru ruskih , on predstovitel ruskava mira u nas .
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02.07.2021 16:55 Відповісти
russkij mir,ce ***** spiroheta plenety Zemlia.
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02.07.2021 20:56 Відповісти
Какое горе то🤣
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02.07.2021 17:01 Відповісти
Хай тебе Бог береже, хлопче!
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02.07.2021 17:06 Відповісти
Придётся меру билеты в Воркуту сдавать, не получилось отдохнуть-рпсслабиться. Теперь придётся поехать в какую нибудь Малёрку вонючую или ещё хуже в Эмираты.
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02.07.2021 17:08 Відповісти
Какой деликатный и культурный мэр! После снятия флага по протоколу было положено на него насрать, а он не осилил данную процедуру
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02.07.2021 18:17 Відповісти
Ще і щі йому в Суздалі не продадуть, хай і не просить. А ящик шпротів сьогодні ж на воронєжському сміттєзвалищі будуть всю ніч бульдозером давити.
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02.07.2021 18:22 Відповісти
Мер красавець,а Ерефія недолюдський конгломерат 404.
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02.07.2021 20:53 Відповісти
Это ж каким надо быть больным на голову, чтобы думать "о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами"
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06.07.2021 18:52 Відповісти
 
 