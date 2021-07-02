Меру Риги Стакісу заборонили в'їзд до Росії через те, що він зняв із флагштока російський стяг
Росія заборонила в'їзд до країни меру Риги Мартіньшу Стакісу, який раніше зняв російський прапор із флагштока під час чемпіонату світу з хокею з шайбою.
Про заборону заявила представник російського МЗС Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Ризькому міському голові, напевно, варто було б займатися не політичним хуліганством, а подумати про розвиток торгово-економічних зв'язків із російськими регіонами", - припустила вона.
"Тепер М. Стакісу це буде робити набагато складніше, він внесений до списку осіб, яким заборонений в'їзд до Російської Федерації", - додала Захарова.
Сам Стакіс заявив у твіттері, що і не збирався в Росію.
"Мені й у Ризі є чим зайнятися", - написав він.
Чемпіонат світу з хокею з шайбою проходив у Ризі в травні-червні. У центрі міста були встановлені прапори країн-учасниць першості. Влада замінила прапор Росії на прапор Олімпійського комітету, пославшись на рішення Всесвітнього антидопінгового агентства про заборону на російську національну символіку на міжнародних спортивних змаганнях.
Тому російська збірна виступала на турнірі під назвою і прапором національного Олімпійського комітету. Замість гімну країни на турнірі виконували фрагмент із першого концерту Чайковського.
Крім того, в той же день разом із російським прапором Стакіс і глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс прибрали з центру Риги білоруський державний прапор і замінили його на біло-червоно-білий прапор, який використовує білоруська опозиція. Після протесту організатора турніру, Міжнародної федерації хокею, був знятий і прапор федерації, його замінили на прапор Риги. Білоруська влада порушила проти Стакіса кримінальну справу - Мінськ і Рига обмінялися висилкою дипломатів.
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Но всинособакам на МОК хвоста задрать ссыкотно - решили мера "наказать".
Ох и убогие уроды)))
Запоребрику нужно запретить въезд всем членам Всемирного антидопингового агентства, а заодно и всему миру - чтобы ввп по пустякам лишний раз раз не беспокоить.
Мэру Риги - респект !
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Где теперь мэру, балалайки и лапти покупать, когда закончатся??? "Дэбилы б#ля..."
этого теперь жить?