Необхідно посилити співпрацю між українським флотом і флотом союзників по НАТО в Чорному морі, - Кулеба

Для протистояння російській агресії в Чорноморському регіоні необхідно посилити співпрацю між українським флотом і флотом союзників по НАТО.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Newsweek, опублікованому в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кулеба відзначив спроби Москви порушити торговельні шляхи та обмежити свободу судноплавства. Крім того, глава МЗС звернув увагу на те, що Чорне море широко обговорювалося в його дискусіях із членами НАТО.

"Я порушую цю тему на всіх своїх зустрічах і з союзниками із НАТО у регіоні Чорного моря, Румунією, Туреччиною та Болгарією, і в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Поступово я бачу, що вони чують Україну, коли ми б'ємо на сполох. Багато речей були зроблені занадто мало і занадто пізно у 2014 році, і я сподіваюся, що тепер ми не повторюємо цих помилок, діючи по-іншому з повним розумінням намірів Росії", - наголосив він.

Український міністр визнав, що на сьогодні у Росії справді стратегічно вигідне положення в тимчасово окупованому Криму.

"Тому для нас дуже важливо, щоб Чорне море не повторило долю регіону Азовського моря. Нам необхідно посилити співпрацю між українським флотом і флотом союзників із НАТО у Чорному морі", - зазначив він.

Кулеба також висловив упевненість в тому, що ніщо не може перешкодити тренуванням Sea Breeze.

"Що наразі Росія намагається робити, так це грати у гру м'язами, показуючи, що незалежно від того, скільки тренуються інші, лише вони готові діяти в регіоні", - додав він.