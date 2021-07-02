Окупанти готуються до диверсій на Донбасі: на передовій працюють російські кадрові офіцери, - ГУР МО

Російські окупанти на Донбасі активізували підготовку до диверсій. А на передовій кадрові російські офіцери оглядають місцевість.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), командування ЗС РФ посилює підготовку до застосування з'єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях. Протягом цього тижня спостерігається активізація противником підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилася присутність особового складу розвідувальних і саперних підрозділів. Зросла кількість випадків проведення рекогносцировки місцевості російськими кадровими офіцерами Південного військового округу ЗС РФ", - ідеться в повідомленні.

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