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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти готуються до диверсій на Донбасі: на передовій працюють російські кадрові офіцери, - ГУР МО

Окупанти готуються до диверсій на Донбасі: на передовій працюють російські кадрові офіцери, - ГУР МО

Російські окупанти на Донбасі активізували підготовку до диверсій. А на передовій кадрові російські офіцери оглядають місцевість.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), командування ЗС РФ посилює підготовку до застосування з'єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях. Протягом цього тижня спостерігається активізація противником підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилася присутність особового складу розвідувальних і саперних підрозділів. Зросла кількість випадків проведення рекогносцировки місцевості російськими кадровими офіцерами Південного військового округу ЗС РФ", - ідеться в повідомленні.

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армія рф (17399) розвідка (3862) Донбас (22356) найманці рф (2054)


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Топ коментарі
+9
а что делают кадровые украинские снайперы?
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02.07.2021 16:18
+7
а в ОП - ермак с шифером. эти также российские кадровые офицеры. и шо теперь делать? Ах да, там еще иногда зеленский появляется, чисто для мебели. Его, конечно, на офицера не натянуть, но в ефрейторы сгодится. тоже кадрового и тоже российского.
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02.07.2021 16:22
+6
Кожного дня я хочу бачити і чути повідомлення про те скільки свинособак забито на нашій землі. Замість цього мені повідомляють скільки українців вбили окупанти та сепаратисти. Під час другої світової в СРСР (цензура) не було опубліковано жодної (підкреслюю ЖОДНОЇ) фотографії загиблого червоноармійця... зате трупи ворога демонструвались в різних позах... Постійні повідомляння про наші втрати викликають у населення відчуття поразки та депресивні настрої. І це чудово розуміють всі хто має гуманітарну освіту! Смерть кацапським окупантам!
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02.07.2021 16:33
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а что делают кадровые украинские снайперы?
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02.07.2021 16:18 Відповісти
Надеюсь, что не переквалифицируются в управдомы.
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02.07.2021 16:19 Відповісти
нічогісінько
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02.07.2021 16:20 Відповісти
отведены вглубь...как и аэророзведка (БПЛА)... чтоб абизяны не обиделись и не пострадали... тамженашилюди среди ихтамнетов.. окопы копают и блокпосты сторожат только... как бы...
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02.07.2021 16:27 Відповісти
Бось, что с аэроразведкой еще хуже - было сообщение, что вообще расформирована.
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02.07.2021 20:09 Відповісти
да...
но "умельцы" и..."неформалы" никуда не делись...
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02.07.2021 20:13 Відповісти
а в ОП - ермак с шифером. эти также российские кадровые офицеры. и шо теперь делать? Ах да, там еще иногда зеленский появляется, чисто для мебели. Его, конечно, на офицера не натянуть, но в ефрейторы сгодится. тоже кадрового и тоже российского.
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02.07.2021 16:22 Відповісти
похоже, что кацапы не успокоятся, пока Украина их тварей не покарает раз и навсегда.
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02.07.2021 16:24 Відповісти
та нам тут своїх зелених диверсантів у владі вистачає.
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02.07.2021 16:28 Відповісти
прекрасно, что работают кадровые расийские офицеры... земля им будет асфальтобетоном... еще одна мамка кацапердовская заплачет по своему убиенному ссыкуну...
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02.07.2021 16:28 Відповісти
Кожного дня я хочу бачити і чути повідомлення про те скільки свинособак забито на нашій землі. Замість цього мені повідомляють скільки українців вбили окупанти та сепаратисти. Під час другої світової в СРСР (цензура) не було опубліковано жодної (підкреслюю ЖОДНОЇ) фотографії загиблого червоноармійця... зате трупи ворога демонструвались в різних позах... Постійні повідомляння про наші втрати викликають у населення відчуття поразки та депресивні настрої. І це чудово розуміють всі хто має гуманітарну освіту! Смерть кацапським окупантам!
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02.07.2021 16:33 Відповісти
Правильно сказано,бо тільки мертвий окупант-касап добрий!
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02.07.2021 16:38 Відповісти
Зато во время афганской войны публиковали.
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02.07.2021 16:46 Відповісти
Коли мене призивали в 1982 я категорично відмовився служити окупантом в Афганістані і сказав пяному воєнкому Маслову що на Україну ніхто не нападав. За що потрапив в психушку і отримав статтю 7б. Статтю я зняв в військовому госпіталі "Косий капонір", і потрапив с стройбат - воєнком процідив - "нє хотєл служіть как люді будєшь служіть как нєлюді"...
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02.07.2021 17:16 Відповісти
До чого це?
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02.07.2021 22:42 Відповісти
До того що для Вас то "афганская война" а для мене окупація Афганістану совком.
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02.07.2021 22:47 Відповісти
Врага можно простить, но сначала его нужно уничтожить...( Наполеон)
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02.07.2021 17:54 Відповісти
 
 