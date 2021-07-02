Захворюваність COVID-19 восени може бути на 30-40% вищою, ніж торік, - Кузін

За найгіршими прогнозами восени захворюваність COVID-19 може вирости на 30-40% порівняно з попереднім роком.

Про це в ефірі програми "Сніданок із 1+1" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дельта-штам зазвичай викликає на 30-40% більше госпіталізацій, і, відповідно, на 30-40% буде більше заражень щодо осінньої хвилі (2020 року - ред.). Це найгірший сценарій. За рахунок прискорення темпів вакцинації або за рахунок адекватного епіднагляду це можна буде зменшувати. Але осіння хвиля буде, сподіваємося, що ми будемо йти за реалістичним або оптимістичним сценарієм", - сказав Кузін.

Головний санлікар зазначив, що вже відомо, що дельта-штам вражає частіше підлітків. Наприклад, за його словами, у Великій Британії зареєстровані випадки інфікування дельта-штамом, пов'язані зі школами або іншими навчальними закладами.

"Тому зараз ми будемо перевіряти саме готовність дитячих інфекційних лікарень", - сказав Кузін.

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