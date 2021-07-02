УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13031 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 936 9

Захворюваність COVID-19 восени може бути на 30-40% вищою, ніж торік, - Кузін

Захворюваність COVID-19 восени може бути на 30-40% вищою, ніж торік, - Кузін

За найгіршими прогнозами восени захворюваність COVID-19 може вирости на 30-40% порівняно з попереднім роком.

Про це в ефірі програми "Сніданок із 1+1" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дельта-штам зазвичай викликає на 30-40% більше госпіталізацій, і, відповідно, на 30-40% буде більше заражень щодо осінньої хвилі (2020 року - ред.). Це найгірший сценарій. За рахунок прискорення темпів вакцинації або за рахунок адекватного епіднагляду це можна буде зменшувати. Але осіння хвиля буде, сподіваємося, що ми будемо йти за реалістичним або оптимістичним сценарієм", - сказав Кузін.

Головний санлікар зазначив, що вже відомо, що дельта-штам вражає частіше підлітків. Наприклад, за його словами, у Великій Британії зареєстровані випадки інфікування дельта-штамом, пов'язані зі школами або іншими навчальними закладами.

"Тому зараз ми будемо перевіряти саме готовність дитячих інфекційних лікарень", - сказав Кузін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Накрити може за ніч, - лікарка-інфекціоністка Голубовська вважає, що вже зараз потрібно готувати клінічні бази через штам "Дельта"

карантин (18172) МОЗ (5393) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всі вже розслабились..
а хвороба дуже підступна.
показати весь коментар
02.07.2021 16:35 Відповісти
як підступні і ті, хто повинен не на словах попереджати а діяти на випередження...
та це не про наших балаболів...
мені здається що і натепер ця тема мусується не з приводу турботи про народ... а з великого страху втратити струмки і ріки неконтрольованих грошових потоків
показати весь коментар
02.07.2021 16:40 Відповісти
Готовимся к глухому локдауну с бизнес бабловым перерывом на Новый год.
показати весь коментар
02.07.2021 16:39 Відповісти
В прошлом году было вакцинированно 100 тысяч...в этом 2 миллиона..
ТоваришЧ кузин хочет сказать ..что вакцинация это как до из..дверь??
показати весь коментар
02.07.2021 16:40 Відповісти
К осени легализуют каннабис и он спасет всех! Забил косяк - и ты здоров, козаче!!!
показати весь коментар
02.07.2021 17:00 Відповісти
"По самым плохим прогнозам осенью заболеваемость COVID-19 может вырасти на 30-40% по сравнению с предыдущим годом", - заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Работа футуролога неблагодарна, а порой и не безопасна. Могут и физиономию набить, а в прежние времена за плохое предсказание и жизни можно было лишится. ))
показати весь коментар
02.07.2021 17:40 Відповісти
А если нет? Чем ответит этот оракул? 30-40%.... 148%... Как же задолбали эти п _даболы.
показати весь коментар
02.07.2021 19:07 Відповісти
Цікаво, а влітку вірус теж йде на канікули?
показати весь коментар
02.07.2021 19:30 Відповісти
От COVID в Моршине вакцинировали 65% взрослых



Захворюваність COVID-19 восени може бути на 30-40% вищою, ніж торік, - Кузін - Цензор.НЕТ 7001
2.07.2021
В Моршине Львовской области за два месяца не выявили ни одного нового заражения коронавирусом.
Как информирует Скептик ссылаясь на https://korrespondent.net/ukraine/4373419-v-morshyne-ot-COVID-vaktsynyrovaly-65-vzroslykh Корреспондент об этом сообщает Укринформ в пятницу, 2 июля.
показати весь коментар
03.07.2021 11:04 Відповісти
 
 