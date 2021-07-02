Захворюваність COVID-19 восени може бути на 30-40% вищою, ніж торік, - Кузін
За найгіршими прогнозами восени захворюваність COVID-19 може вирости на 30-40% порівняно з попереднім роком.
Про це в ефірі програми "Сніданок із 1+1" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дельта-штам зазвичай викликає на 30-40% більше госпіталізацій, і, відповідно, на 30-40% буде більше заражень щодо осінньої хвилі (2020 року - ред.). Це найгірший сценарій. За рахунок прискорення темпів вакцинації або за рахунок адекватного епіднагляду це можна буде зменшувати. Але осіння хвиля буде, сподіваємося, що ми будемо йти за реалістичним або оптимістичним сценарієм", - сказав Кузін.
Головний санлікар зазначив, що вже відомо, що дельта-штам вражає частіше підлітків. Наприклад, за його словами, у Великій Британії зареєстровані випадки інфікування дельта-штамом, пов'язані зі школами або іншими навчальними закладами.
"Тому зараз ми будемо перевіряти саме готовність дитячих інфекційних лікарень", - сказав Кузін.
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а хвороба дуже підступна.
та це не про наших балаболів...
мені здається що і натепер ця тема мусується не з приводу турботи про народ... а з великого страху втратити струмки і ріки неконтрольованих грошових потоків
ТоваришЧ кузин хочет сказать ..что вакцинация это как до из..дверь??
Работа футуролога неблагодарна, а порой и не безопасна. Могут и физиономию набить, а в прежние времена за плохое предсказание и жизни можно было лишится. ))
2.07.2021
В Моршине Львовской области за два месяца не выявили ни одного нового заражения коронавирусом.
Как информирует Скептик ссылаясь на https://korrespondent.net/ukraine/4373419-v-morshyne-ot-COVID-vaktsynyrovaly-65-vzroslykh Корреспондент об этом сообщает Укринформ в пятницу, 2 июля.