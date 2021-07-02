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Підвищення податків знищить середній клас в Україні, - Странніков (УДАР) наполягає на внесенні змін до другого читання податкового закону

Підвищення податків знищить середній клас в Україні, - Странніков (УДАР) наполягає на внесенні змін до другого читання податкового закону

"УДАР Віталія Кличка" закликає не допустити знищення середнього класу в Україні.

Відповідну заяву зробив представник партії Андрій Странніков, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що із законопроєкту №5600 до другого читання необхідно вилучити норми, які передбачають підвищення податків для громадян.

"УДАР Віталія Кличка" не підтримує посилення податкового тиску на українських громадян, фермерів, а також на малий і середній бізнес. Ми наполягаємо на тому, що до другого читання в законопроєкті повинні залишити тільки норми, що стосуються олігархів і прибрати всі зміни для пересічних українців. Впевнені, це питання стане справжнім тестом на адекватність народних обранців. В умовах пандемії держава повинна підтримувати своїх громадян і стимулювати бізнес, а не намагатися вичавити з них останні соки", - написав депутат від "УДАРу Віталія Кличка" в Київраді Странніков.

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Він зазначив, що Верховна Рада повинна вилучити із законопроєкту норми щодо оподаткування ПДВ операцій із купівлі-продажу нерухомості, підвищення ставки ПДФО на операції з продажу квартир, зниження площі землі, дохід від продажу врожаю з якої не обкладається - з 2 га до 0, 5 га, введення поняття мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) для фермерських господарств.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України.

Напередодні розгляду законопроєкту депутат від "УДАРу Віталія Кличка" в Київраді Андрій Странніков розповів, як подорожчає житло через нововведення і скільки доведеться платити фермерам.

ВР (14975) Кличко Віталій (3512) податки (3838) УДАР (86)


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Топ коментарі
+10
А хай знищує нафіг.
Йдіть всі в сраку ( С)
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02.07.2021 16:33
+10
Хоть поржом😁
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02.07.2021 16:38
+9
Підвищення податків знищить середній клас в Україні, - Странніков (УДАР) наполягає на внесенні змін до другого читання податкового закону - Цензор.НЕТ 9615.
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02.07.2021 16:51
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А хай знищує нафіг.
Йдіть всі в сраку ( С)
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02.07.2021 16:33 Відповісти
Хоть поржом😁
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02.07.2021 16:38 Відповісти
Який "срєдній клас"? Тут майже всі -Прєзідєнти!!! Як мінімум...
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02.07.2021 16:37 Відповісти
А этим зелёным идиотам не понятно , что такое средний класс и откуда у них зарплата депутата
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02.07.2021 16:38 Відповісти
Думаешь им интересна та зарплата? Один конверт в неделю приносит больше, чем зарплата депутата за год
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02.07.2021 17:22 Відповісти
ненужон нам етот МВФ и реформьі,просто надо платить налоги
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02.07.2021 16:41 Відповісти
судя по всему - тебя зеленый вампир покусал - а может даже тварина похуже))))
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02.07.2021 17:09 Відповісти
а зачем им средний класс ...образованные и богатые слишком много разговаривают и портят нервы , а тупыми и бедными управлять - проблем не знать
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02.07.2021 16:42 Відповісти
Підвищення податків знищить середній клас в Україні, - Странніков (УДАР) наполягає на внесенні змін до другого читання податкового закону - Цензор.НЕТ 5961
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02.07.2021 17:13 Відповісти
К сожалению, это было очевидно еще до того как Вова стал президентом. Более того это только начало и не самое плохое что еще ждет нас всех впереди. Единственное что я к этому готов и готовлюсь к будущим "покращенням" а 73% продолжают верить что Петю посадят. И, да, как писали выше, мне уже тоже абсолютно по№№й, уже даже интересно!
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02.07.2021 16:42 Відповісти
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ МАЛЫЙ БИЗНЕС С ИХ ПОБЕДОЙ НАД ВОРАМИ, ОЛИГАРХАМИ И БАРЫГАМИ!
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02.07.2021 16:47 Відповісти
И что характерно "вот такой рубец" в мозгах "уставших без войны"...
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02.07.2021 16:55 Відповісти
То мозоль от обещаний а не рубец.
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02.07.2021 16:57 Відповісти
Ну как вариант. Когда мозоль вскрывают, то кроме гнилого содержимого там ничего нет.
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02.07.2021 16:59 Відповісти
Налоги нах. Льготи нах. І головне не барига)))
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02.07.2021 16:43 Відповісти
Повышение налогов уничтожит средний класс в Украине, - Странников (УДАР) настаивает на внесении изменений ко второму чтению налогового закона - Цензор.НЕТ 6827.
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02.07.2021 16:47 Відповісти
Підвищення податків знищить середній клас в Україні, - Странніков (УДАР) наполягає на внесенні змін до другого читання податкового закону - Цензор.НЕТ 8711
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02.07.2021 17:27 Відповісти
Поехать на заработки не можешь, потому как долги по коммуналке(убрали норму закону по алиментщикам, теперь все попадают под ограничения перемещения), продать квартиру отвали оброк, купить землю не дадут, осталось только закрепить крепостное право. Вообще конечно этим уникам нужно почитать, что такое социальный договор. 1 Вариант: ты работаешь платишь налоги, но при этом Государство заботиться о своем налогоплательщике и делает все возможное, что б этот налогоплательщик жил. 2 Вараинт: ты ничего не делаешь, при этом государство платит пособия ровно столько, что б тебе хватило на бутылку водки и не задавал лишних вопросов, и Государство заинтересовано, что ю ты быстрее сдох. А У нас какой вариант социального договора?? Паши, плати, сдохни??
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02.07.2021 16:48 Відповісти
зеленщина - все работают до смерти на тех кто платит зеленым - шо разве не понятно))
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02.07.2021 17:11 Відповісти
Средний класс, в Украине?
80% живущих как средний класс - коррупционеры.
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02.07.2021 16:49 Відповісти
Та просто 80% корупционерьі. И Паравоз, уверен, тоже
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02.07.2021 18:45 Відповісти
не я еще могу понять повышение налогов, когда всем плохо.
Но на фоне джунглей и лифтов в ОП и 100 безконтрольных миллиардов на "велике крадівництво"...
суки................
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02.07.2021 16:49 Відповісти
А чому "крадівництво"..? Ти продери очі і подивися навколо- все будується!
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02.07.2021 16:53 Відповісти
шо, пля?
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02.07.2021 16:55 Відповісти
Протрезвися!
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02.07.2021 17:08 Відповісти
Та да
Підвищення податків знищить середній клас в Україні, - Странніков (УДАР) наполягає на внесенні змін до другого читання податкового закону - Цензор.НЕТ 2480
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02.07.2021 17:32 Відповісти
І що це означає? Можеш поставити своє фото.
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02.07.2021 17:35 Відповісти
И каким боком я к стройке юзика?
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02.07.2021 17:59 Відповісти
А навіщо ти його рекламуєш? До чого ти виставив цей коладж?
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02.07.2021 18:30 Відповісти
Дом стоимостью до $500 тысяч: СМИ нашли особняк Юзика под Киевом

https://glavred.info/politics/dom-stoimostyu-do-500-tys-zhurnalisty-nashli-osobnyak-yuzika-pod-kievom-10268523.html
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02.07.2021 18:33 Відповісти
"Простиє парні с наріду".

"При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" (это программа президента по реконструкции дорог в стране)."
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02.07.2021 19:36 Відповісти
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02.07.2021 20:02 Відповісти
Підвищення податків знищить середній клас в Україні, - Странніков (УДАР) наполягає на внесенні змін до другого читання податкового закону - Цензор.НЕТ 9615.
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02.07.2021 16:51 Відповісти
редиска - это шоб не ругаться - причем без совести
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02.07.2021 17:12 Відповісти
Все буде добре!
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02.07.2021 16:51 Відповісти
это смотря у кого. у зе-секты все будет "какая разница".
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02.07.2021 16:55 Відповісти
Буде добре у всіх, крім (словами Ляшка)- скотиняк!, які звикли красти та ухилятися від податків. Нехай ідуть обробляти землю.
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02.07.2021 17:07 Відповісти
это ты своим зе-"призедентам" расскажи - вы же все теперь "призеденты". по примеру вашего лидера - ни копейки в бюджет, ни копейки в пенсионный фонд. это называется:"я успiшний бiзнесмен". люмпен и халявщики в чистом виде.
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03.07.2021 00:29 Відповісти
и даже Удар тупит, мол, поднимайте налоги "только для олигархов".
Все "налоги олигархов", в конечном итоге, все равно заплатит мудрый нарид.
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02.07.2021 16:53 Відповісти
нет уж. мочить так мочить. Пусть платят. На халяву выучиться уму-разуму не получилось. Значит надо оплачивать учебу. Может так умнее народец станет.
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02.07.2021 16:53 Відповісти
Ворам средний класс в стране не нужен. Рабы и рабовладельцы-самая стабильная схема: примеры Сев.Корея, Московия, Белоруссия.
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02.07.2021 17:00 Відповісти
Білорусь не вплутуй, у них краще, ніж у нас.
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02.07.2021 18:28 Відповісти
То в цьому ж і задумка. Лише бідні та багаті. Ніяких протестів. Ніякох підтримки армії. Все, як в совці чи на рашці.
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02.07.2021 17:02 Відповісти
Повышение налогов.Здесь не всё так однозначно.Гетманцев как истинный ученик Азарова,видит Украину как страну инфантильных бюджетников.Такие модели построены в Рашке и в Беларуси.Где инфантилы полностью зависят от Государства,легко управляемы телевизором и лишены свободы.Другое дело,Украина среднего класса,где самообеспеченные люди,критически мыслящие и самодостаточные могут наступить власти на горло.Этог наша модель.
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02.07.2021 17:02 Відповісти
В основном только средний клас и требует и справедливости. Логика очень проста не будет среднего класса вот и нет проблем для Зе и всех олигархов ну и тех парикмахеров тамадов и поваров которые уже себя приобщили к богам.
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02.07.2021 17:08 Відповісти
ДВИЖЕМСЯ К ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ - ТЛЬКО ТАМ - БОГАТЫЕ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
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02.07.2021 17:13 Відповісти
Свободні, як латинська Америка.
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02.07.2021 18:31 Відповісти
Земельные паи тех кто отработали в колохозах всю жизнь это обычно 3 га.
Тоесть до 0.5 га без налогов это даже не средний класс зацепит - это обычные крестьяне будут платить налоги за вырощенный ими урожай!
Очень надеюсь, что зеленых, решивших пойти по стопам своих красножопых дедов-отцов коммунистов, в этот раз насадят на вилы не обращая внимания на вопли с их исторической родины.
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02.07.2021 18:57 Відповісти
Сдается мне, что именно этот средний класс и голосовал за зеленых. А как они думали, долг платежом красен. Проголосовали - платите!
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02.07.2021 19:09 Відповісти
Vasily
Працювати за їжу, це вже точно не епоха бідності, це епоха злиднів.
Підвищення податків знищить середній клас в Україні, - Странніков (УДАР) наполягає на внесенні змін до другого читання податкового закону - Цензор.НЕТ 5220
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02.07.2021 20:20 Відповісти
А хіба зеленський не обіцяв зниження податків та зменшення комуналки ? Не чую ?
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02.07.2021 20:38 Відповісти
Лох должен страдать, это его судьба. Кто у нас нелох? Ото ж....
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03.07.2021 00:42 Відповісти
 
 