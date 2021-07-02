Підвищення податків знищить середній клас в Україні, - Странніков (УДАР) наполягає на внесенні змін до другого читання податкового закону
"УДАР Віталія Кличка" закликає не допустити знищення середнього класу в Україні.
Відповідну заяву зробив представник партії Андрій Странніков, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що із законопроєкту №5600 до другого читання необхідно вилучити норми, які передбачають підвищення податків для громадян.
"УДАР Віталія Кличка" не підтримує посилення податкового тиску на українських громадян, фермерів, а також на малий і середній бізнес. Ми наполягаємо на тому, що до другого читання в законопроєкті повинні залишити тільки норми, що стосуються олігархів і прибрати всі зміни для пересічних українців. Впевнені, це питання стане справжнім тестом на адекватність народних обранців. В умовах пандемії держава повинна підтримувати своїх громадян і стимулювати бізнес, а не намагатися вичавити з них останні соки", - написав депутат від "УДАРу Віталія Кличка" в Київраді Странніков.
Він зазначив, що Верховна Рада повинна вилучити із законопроєкту норми щодо оподаткування ПДВ операцій із купівлі-продажу нерухомості, підвищення ставки ПДФО на операції з продажу квартир, зниження площі землі, дохід від продажу врожаю з якої не обкладається - з 2 га до 0, 5 га, введення поняття мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) для фермерських господарств.
Нагадаємо, вчора Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України.
Напередодні розгляду законопроєкту депутат від "УДАРу Віталія Кличка" в Київраді Андрій Странніков розповів, як подорожчає житло через нововведення і скільки доведеться платити фермерам.
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Йдіть всі в сраку ( С)
80% живущих как средний класс - коррупционеры.
Но на фоне джунглей и лифтов в ОП и 100 безконтрольных миллиардов на "велике крадівництво"...
суки................
https://glavred.info/politics/dom-stoimostyu-do-500-tys-zhurnalisty-nashli-osobnyak-yuzika-pod-kievom-10268523.html
"При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" (это программа президента по реконструкции дорог в стране)."
Все "налоги олигархов", в конечном итоге, все равно заплатит мудрый нарид.
Тоесть до 0.5 га без налогов это даже не средний класс зацепит - это обычные крестьяне будут платить налоги за вырощенный ими урожай!
Очень надеюсь, что зеленых, решивших пойти по стопам своих красножопых дедов-отцов коммунистов, в этот раз насадят на вилы не обращая внимания на вопли с их исторической родины.
Працювати за їжу, це вже точно не епоха бідності, це епоха злиднів.