Підвищення податків знищить середній клас в Україні, - Странніков (УДАР) наполягає на внесенні змін до другого читання податкового закону

"УДАР Віталія Кличка" закликає не допустити знищення середнього класу в Україні.

Відповідну заяву зробив представник партії Андрій Странніков, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що із законопроєкту №5600 до другого читання необхідно вилучити норми, які передбачають підвищення податків для громадян.

"УДАР Віталія Кличка" не підтримує посилення податкового тиску на українських громадян, фермерів, а також на малий і середній бізнес. Ми наполягаємо на тому, що до другого читання в законопроєкті повинні залишити тільки норми, що стосуються олігархів і прибрати всі зміни для пересічних українців. Впевнені, це питання стане справжнім тестом на адекватність народних обранців. В умовах пандемії держава повинна підтримувати своїх громадян і стимулювати бізнес, а не намагатися вичавити з них останні соки", - написав депутат від "УДАРу Віталія Кличка" в Київраді Странніков.

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Він зазначив, що Верховна Рада повинна вилучити із законопроєкту норми щодо оподаткування ПДВ операцій із купівлі-продажу нерухомості, підвищення ставки ПДФО на операції з продажу квартир, зниження площі землі, дохід від продажу врожаю з якої не обкладається - з 2 га до 0, 5 га, введення поняття мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) для фермерських господарств.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України.

Напередодні розгляду законопроєкту депутат від "УДАРу Віталія Кличка" в Київраді Андрій Странніков розповів, як подорожчає житло через нововведення і скільки доведеться платити фермерам.