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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Близько 4 тис. людей стали жертвами катувань унаслідок війни на Донбасі, - ООН

Близько 4 тис. людей стали жертвами катувань унаслідок війни на Донбасі, - ООН

В результаті окупації на території України близько 4 тис. людей стали жертвами катувань. Майже до 1,5 тис. випадків причетні "державні діячі".

Про це йдеться в доповіді ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначають, що протягом 7 років жертвами тортур стали приблизно 3,4 тисячі чоловіків і 600 жінок. Майже до 1,5 тисячі випадків причетні "державні діячі" і до 2,5 тисячі - бойовики самопроголошених "республік".

У доповіді повідомляється, що тортури застосовувалися проти людей з метою надання інформації, приниження, залякування та вимагання особистого майна жертв.

На окупованій території порушниками виступали бойовики, а пізніше - члени "міністерств державної безпеки".

ООН, зі свого боку, закликає Україну оперативно розслідувати справи і ввести механізми захисту для жертв тортур. Також організація закликає бойовиків Донбасу дотримуватися міжнародних стандартів у галузі прав людини і гуманітарного права.

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ООН (3347) катування (599) Донбас (22356)


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02.07.2021 16:52 Відповісти
А в Беларуси зайчики значит пушистые? 🤡🤡🤡
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02.07.2021 16:59 Відповісти
Я сам мало не потрапив до них в руки.І думаю що насправді цифра як мінімум в кілька разів вища
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02.07.2021 17:20 Відповісти
Ну а причем здесь бес путлер, их там нету, а он всегда говорит только правду, его же учили и воспитали школе кгб.
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02.07.2021 17:33 Відповісти
 
 