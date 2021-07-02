Близько 4 тис. людей стали жертвами катувань унаслідок війни на Донбасі, - ООН
В результаті окупації на території України близько 4 тис. людей стали жертвами катувань. Майже до 1,5 тис. випадків причетні "державні діячі".
Про це йдеться в доповіді ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначають, що протягом 7 років жертвами тортур стали приблизно 3,4 тисячі чоловіків і 600 жінок. Майже до 1,5 тисячі випадків причетні "державні діячі" і до 2,5 тисячі - бойовики самопроголошених "республік".
У доповіді повідомляється, що тортури застосовувалися проти людей з метою надання інформації, приниження, залякування та вимагання особистого майна жертв.
На окупованій території порушниками виступали бойовики, а пізніше - члени "міністерств державної безпеки".
ООН, зі свого боку, закликає Україну оперативно розслідувати справи і ввести механізми захисту для жертв тортур. Також організація закликає бойовиків Донбасу дотримуватися міжнародних стандартів у галузі прав людини і гуманітарного права.
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