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Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони. ФОТО

Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони України відреагувало на скандал з приводу того, що жінки-військовослужбовці повинні марширувати на параді до Дня Незалежності на підборах.

Свої аргументи з цього приводу міністерство опублікувало на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У Збройних Силах України не тільки піксель і берці. Є польова форма одягу, повсякденна і парадна. Польова форма - на полігоні і в окопах, повсякденна - в повсякденній діяльності, а парадна - ну вже самі здогадалися", - зазначили в МО.

Міноборони наполягає, що підбори є частиною парадної форми і передбачені відповідним наказом від 20.11.2017 № 606. Міноборони також акцентувало, що така форма є не тільки в Україні, а й в інших державах та опублікували фото жінок-військовослужбовців інших країн і витримку з наказу з парадною формою жінок-воїнів.

Читайте також: "Не забуваймо, що парад буде влітку, в серпні. Давайте людей якось жаліти", - Разумков про марш жінок-військових на підборах

"Цього року на День Незалежності України йтимуть військовослужбовці-жінки в парадній формі одягу. Красиві і сильні", - додали в міністерстві.

Читайте також: Тарану в Раді подарували червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад". ФОТОрепортаж

Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони 01

Фото, оприлюднене пресслужбою Міноборони України


Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони 02

Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони 03

Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони 04

Також читайте: На параді красивіше, коли жінки-військовослужбовці одягнені у футболки і штани, а взуті в берці, - "слуга народу" Кравчук

Раніше віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.

Автор: 

армія (3771) жінки (625) Міноборони (7374) парад (377)


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Топ коментарі
+57
Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8902
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02.07.2021 17:20
+54
Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5257
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02.07.2021 17:33
+35
Ми не знаємо всіх сюрпризів парада.
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02.07.2021 17:16
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не я, а ты отстань. я к тебе не приставал. это ж ты тут предлагаешь иттить на парад на твоих любимых лабутенах. вот сам и ступай.
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04.07.2021 01:41 Відповісти
А что нельзя обойтись без показухи-клоунады???
Просто устроить массовые мероприятия т.к. в Украине идёт вяло текущая война !!!
А сэкономленные деньги направить в армию для...
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03.07.2021 05:48 Відповісти
да фиг с ними с каблуками в конце концов если само ***** на копытах то шож нам отставать
вы скожыте даны чешские хоть успели к параду закупить ???
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03.07.2021 06:58 Відповісти
Какой-то адский маразм. Вообще не по хер на каблуках или нет - пройдут эти случайные барышни, имеющие очень малое отношение к нашей армии? Лучше бы выяснили их цель пребывания в ВСУ и умение хотя бы пользоваться АК, да гранату кинуть. Треш, какой-то. На передке некомпелкт, орки оттачивают снайпинг. А в Киеве - каблуки или не каблуки.
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03.07.2021 07:58 Відповісти
Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8565
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03.07.2021 08:09 Відповісти
Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9042
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03.07.2021 08:39 Відповісти
Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5856
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03.07.2021 08:39 Відповісти
напоминает клип muse
https://www.youtube.com/watch?v=O2IuJPh6h_A
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03.07.2021 09:47 Відповісти
Зараз у всьому світі жінки взагалі відмовляються від підборів. Жінку на підборах рідко можна побачити. Тенденція така, що взуття має бути зручним. Підбори залишаються домінувати у борделях. А ідіоти хочуть заставити марширувати жінок-військовослужбовців у підборах. Це вже признак дебілізму начальників і вони навіть тільки за це мають бути безжально звільнені з роботи.
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03.07.2021 11:03 Відповісти
Каблуки, мать вашу, требуют костюма с юбкой, а не камуфляжных брюк!
И отказа от "печатанья шага"!
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03.07.2021 11:55 Відповісти
Согласен с Вами полностью. На каблуках грациозно ходят, а не маршируют строем...Зеленский перед своим избранием обещал , что при нём будет всё "НЕ ТАК". Оно так и есть. Все его изобретения глупы. уродливы. бестолковы, несуразны, попахивают шизой или Альцгеймером...
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03.07.2021 15:27 Відповісти
"В этом году на День Независимости Украины будут идти военнослужащие-женщины в парадной форме одежды. Красивые и сильные",
Ипанутым нет покоя. Одно дело женщинам идти в парадных туфлях, и свсем другое идти строевым шагом в туфлях на каблуках, что вы их хотите заставить делать на параде
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03.07.2021 12:38 Відповісти
может для гендерного равенства, десантникам и порпехам, тоже выдавать берцы с каблуками шпильками ? (нехочу никого обидеть)
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03.07.2021 16:30 Відповісти
Дебилов надо гнать с работы. Тенденция в том, что женщины все меньше ходят на каблуках. Даже на сватьбы мало ходят на каблуках. Каблуки являются обязательным атрибутом только в борделях.
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04.07.2021 01:10 Відповісти
Квартальщик-дурачек просто издевается над народом.
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04.07.2021 01:12 Відповісти
короче, ясно. выковыряли зраду у себя из одного места.
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04.07.2021 01:58 Відповісти
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