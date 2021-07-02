Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони України відреагувало на скандал з приводу того, що жінки-військовослужбовці повинні марширувати на параді до Дня Незалежності на підборах.

Свої аргументи з цього приводу міністерство опублікувало на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У Збройних Силах України не тільки піксель і берці. Є польова форма одягу, повсякденна і парадна. Польова форма - на полігоні і в окопах, повсякденна - в повсякденній діяльності, а парадна - ну вже самі здогадалися", - зазначили в МО.

Міноборони наполягає, що підбори є частиною парадної форми і передбачені відповідним наказом від 20.11.2017 № 606. Міноборони також акцентувало, що така форма є не тільки в Україні, а й в інших державах та опублікували фото жінок-військовослужбовців інших країн і витримку з наказу з парадною формою жінок-воїнів.

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"Цього року на День Незалежності України йтимуть військовослужбовці-жінки в парадній формі одягу. Красиві і сильні", - додали в міністерстві.

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Фото, оприлюднене пресслужбою Міноборони України















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Раніше віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.