Підбори є частиною парадної форми жінок-військовослужбовців: на параді вони йтимуть у парадній формі одягу, - Міноборони. ФОТО
Міністерство оборони України відреагувало на скандал з приводу того, що жінки-військовослужбовці повинні марширувати на параді до Дня Незалежності на підборах.
Свої аргументи з цього приводу міністерство опублікувало на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У Збройних Силах України не тільки піксель і берці. Є польова форма одягу, повсякденна і парадна. Польова форма - на полігоні і в окопах, повсякденна - в повсякденній діяльності, а парадна - ну вже самі здогадалися", - зазначили в МО.
Міноборони наполягає, що підбори є частиною парадної форми і передбачені відповідним наказом від 20.11.2017 № 606. Міноборони також акцентувало, що така форма є не тільки в Україні, а й в інших державах та опублікували фото жінок-військовослужбовців інших країн і витримку з наказу з парадною формою жінок-воїнів.
"Цього року на День Незалежності України йтимуть військовослужбовці-жінки в парадній формі одягу. Красиві і сильні", - додали в міністерстві.
Фото, оприлюднене пресслужбою Міноборони України
Раніше віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк з трибуни парламенту озвучила відкрите звернення з вимогою провести службове розслідування про те, хто ухвалив рішення, щоб жінки-військові на параді до Дня Незалежності марширували на підборах. Після виступу жінки-депутати подарували міністру оборони Андрію Тарану червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад".
Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.
Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Детальніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.
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Просто устроить массовые мероприятия т.к. в Украине идёт вяло текущая война !!!
А сэкономленные деньги направить в армию для...
вы скожыте даны чешские хоть успели к параду закупить ???
https://www.youtube.com/watch?v=O2IuJPh6h_A
И отказа от "печатанья шага"!
Ипанутым нет покоя. Одно дело женщинам идти в парадных туфлях, и свсем другое идти строевым шагом в туфлях на каблуках, что вы их хотите заставить делать на параде