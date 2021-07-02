Паперові квитки для проїзду в громадському транспорті Києва остаточно вийдуть з обігу з 14 липня
Протягом останнього року КП "Київпастранс" поступово виводило з обороту разові паперові квитки. І з 14 липня вони вийдуть з обігу остаточно.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.
Як нагадують у комунальному підприємстві "Київпастранс", першим на е-квиток перейшов фунікулер - із 14 вересня 2020 року. З 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамвая, 1 листопада - на міській електричці. З 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці.
Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах і трамваях. Цей етап почався з 1 липня, паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня. Зараз іде роз'яснювальна робота серед пасажирів. Пільгові категорії населення, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами.
Також на наземному транспорті вводиться посилений контроль. Штраф за неоплачений проїзд становить 160 гривень. Для посилення якості роз'яснювальної роботи підприємство звернулося в поліцію.
Електронні квитки доступні через мобільний додаток і карту "Київ Цифровий", також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі "Т-кіоск", терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки можна придбати в касах київського метрополітену.
"Контролери-касири (кондуктори) отримали пропозицію перейти на посаду контролера або інші вільні вакансії на підприємстві. Тільки за вчора близько 370 співробітників прийняли пропозицію перейти в службу контролю, і процес перепрофілювання триває. Всі, хто не продовжив співпрацю з підприємством, повністю отримали вихідну допомогу", - зазначили в "Київпастрансі".
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"Контролеры-кассиры (кондукторы) получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии на предприятии. Только за вчера около 370 сотрудников приняли предложение перейти в службу контроля, и процесс перепрофилирования продолжается".
Думаю, им это не помешает и не выдавать билет, взяв меньшую сумму за проезд. Контролировать их самих вряд ли будут, да и количество пассажиров определить затруднительно.
Они ничем не рискуют, в худшем случае вылетят с работы, а за мздоимство их точно не посадят.
Осталось ещё субнадстройку придумать - надсмотрищики за контролёрами, которые контролируют простых контролёров.
Інших - за чертой бедности - у ЛТП
Та і інші варіанти ніхто не відмінив ...
Отныне, компостировать можно только мозги.