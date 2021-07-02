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Паперові квитки для проїзду в громадському транспорті Києва остаточно вийдуть з обігу з 14 липня

Паперові квитки для проїзду в громадському транспорті Києва остаточно вийдуть з обігу з 14 липня

Протягом останнього року КП "Київпастранс" поступово виводило з обороту разові паперові квитки. І з 14 липня вони вийдуть з обігу остаточно.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.

Як нагадують у комунальному підприємстві "Київпастранс", першим на е-квиток перейшов фунікулер - із 14 вересня 2020 року. З 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамвая, 1 листопада - на міській електричці. З 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці.

Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах і трамваях. Цей етап почався з 1 липня, паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня. Зараз іде роз'яснювальна робота серед пасажирів. Пільгові категорії населення, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами.

Також на наземному транспорті вводиться посилений контроль. Штраф за неоплачений проїзд становить 160 гривень. Для посилення якості роз'яснювальної роботи підприємство звернулося в поліцію.

Електронні квитки доступні через мобільний додаток і карту "Київ Цифровий", також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі "Т-кіоск", терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки можна придбати в касах київського метрополітену.

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"Контролери-касири (кондуктори) отримали пропозицію перейти на посаду контролера або інші вільні вакансії на підприємстві. Тільки за вчора близько 370 співробітників прийняли пропозицію перейти в службу контролю, і процес перепрофілювання триває. Всі, хто не продовжив співпрацю з підприємством, повністю отримали вихідну допомогу", - зазначили в "Київпастрансі".

квитки (448) КМДА (2371) Київ (19490) проїзд (279)


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Топ коментарі
+11
т.е. нету смарта-ходи пешком.
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02.07.2021 17:13
+10
Думали, что смартфоны нам облегчат жизнь, а нас просто чипировали😁😁😁🤪🤪🤪
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02.07.2021 17:15
+4
Зеленка теперь всем кто за чертой бедности смарты будет выдавать?
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02.07.2021 17:21
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т.е. нету смарта-ходи пешком.
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02.07.2021 17:13 Відповісти
Не обязательно. Заплатил кондухтырю, и езжай себе, он против не будет. )
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02.07.2021 17:22 Відповісти
Як. Немає кондукторів.
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02.07.2021 17:24 Відповісти
А хто казав, що немає? Вони просто перефарбувалися. ))
"Контролеры-кассиры (кондукторы) получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии на предприятии. Только за вчера около 370 сотрудников приняли предложение перейти в службу контроля, и процесс перепрофилирования продолжается".
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02.07.2021 17:31 Відповісти
да , но они выдают билеты только стоимостью 160 гривен
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02.07.2021 18:08 Відповісти
Это уже второй вопрос.
Думаю, им это не помешает и не выдавать билет, взяв меньшую сумму за проезд. Контролировать их самих вряд ли будут, да и количество пассажиров определить затруднительно.
Они ничем не рискуют, в худшем случае вылетят с работы, а за мздоимство их точно не посадят.
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02.07.2021 18:26 Відповісти
Вероятно эту возможность учли , поэтому группу контролёров тоже станут проверять другая сознательная -банда- , т.е. команда контролёров (процесс перепрофилирования продолжается )
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02.07.2021 18:45 Відповісти
Вернее, её не учли, а запланировали. ))
Осталось ещё субнадстройку придумать - надсмотрищики за контролёрами, которые контролируют простых контролёров.
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02.07.2021 19:27 Відповісти
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02.07.2021 19:49 Відповісти
Узнаю звичайну структуру охмєтовських підприємств.
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03.07.2021 08:18 Відповісти
Как насчет оплаты проезда кредитной картой?
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02.07.2021 17:13 Відповісти
Чтобы все ваши передвижения за месяц, полгода, год хранились в базе данных ?
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02.07.2021 17:54 Відповісти
Думали, что смартфоны нам облегчат жизнь, а нас просто чипировали😁😁😁🤪🤪🤪
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02.07.2021 17:15 Відповісти
Зеленка теперь всем кто за чертой бедности смарты будет выдавать?
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02.07.2021 17:21 Відповісти
пенсіонери - задурно
Інших - за чертой бедности - у ЛТП
Та і інші варіанти ніхто не відмінив ...
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02.07.2021 20:26 Відповісти
Кияни повинні їздити в трмв/трлб безкоштовно. Для інших б/я вартість проїзду.
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02.07.2021 17:26 Відповісти
Кияни за опалення платять стільки, що проїзд справді має бути безоплатним.
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02.07.2021 17:56 Відповісти
Опалюють вулиці - от і платять.
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03.07.2021 08:21 Відповісти
підпалив гуцул смереку - а згоріла тУЯ
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02.07.2021 17:27 Відповісти
Так это и компостеров больше не будет ?
Отныне, компостировать можно только мозги.
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02.07.2021 17:38 Відповісти
Да.. Совок он и через 100 лет никуда из мозгов начальников не выветрицца. Все делают через задний проход. Вы, негодяи хотите сэкономинь шоб самим больше украсть? Если вы сокращаете кондукторов-где автоматы по продаже разовых билетов на остановках общественного транспорта? Небось, кажен протиратель кресел и опрожнитель бюджета пользовался общественным транспортом в Европе? Шож вы цирк вместо организации работы устраиваете?
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02.07.2021 23:03 Відповісти
Ну от розумієте, якби на зупинках наземного громадського транспорту були пункти поповнення цих карток, то без проблем, а так виходить, що людина без смартфону не має можливості нормально пересуватися містом,я проти таких новшеств, це тупа дурня
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03.07.2021 20:56 Відповісти
 
 