Естонія дозволила в'їзд громадянам України, які пройшли повну вакцинацію від COVID-19, - Кулеба

Повністю вакциновані від коронавірусу громадяни України зможуть в'їжджати в Естонію.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Для подорожей українців відкрилася Естонія - в'їзд дозволений за умови повної вакцинації. Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія і Нідерланди з 1 липня відновили в'їзд до країни для вакцинованих українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОЗ дозволило змішувати COVID-вакцини різних виробників