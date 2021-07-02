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Естонія дозволила в'їзд громадянам України, які пройшли повну вакцинацію від COVID-19, - Кулеба
Повністю вакциновані від коронавірусу громадяни України зможуть в'їжджати в Естонію.
Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Для подорожей українців відкрилася Естонія - в'їзд дозволений за умови повної вакцинації. Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія і Нідерланди з 1 липня відновили в'їзд до країни для вакцинованих українців.
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Борис Фесенко
показати весь коментар02.07.2021 18:02 Відповісти Мені подобається 0
Oleksiy Tym
показати весь коментар02.07.2021 20:31 Відповісти Мені подобається 0
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