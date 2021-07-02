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Новини Коронавірус і карантин
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Естонія дозволила в'їзд громадянам України, які пройшли повну вакцинацію від COVID-19, - Кулеба

Естонія дозволила в'їзд громадянам України, які пройшли повну вакцинацію від COVID-19, - Кулеба

Повністю вакциновані від коронавірусу громадяни України зможуть в'їжджати в Естонію.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Для подорожей українців відкрилася Естонія - в'їзд дозволений за умови повної вакцинації. Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія і Нідерланди з 1 липня відновили в'їзд до країни для вакцинованих українців.

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вакцина (4419) карантин (18172) Естонія (1615) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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И какой же вакциной? Вот вопрос! Опять недоговорки.
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02.07.2021 18:02 Відповісти
и как это подтвердить
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02.07.2021 20:31 Відповісти
 
 