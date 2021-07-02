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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ 12 разів обстріляли з артилерії і мінометів позиції ЗСУ біля Авдіївки, Гнутового, Пісків і Золотого-4, - пресцентр ОС

Від початку доби найманці РФ 12 разів обстріляли з артилерії і мінометів позиції ЗСУ біля Авдіївки, Гнутового, Пісків і Золотого-4, - пресцентр ОС

З початку доби, 2 липня, в районі проведення операції ОС зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі Золотого-4 ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру. Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти тричі відкрили вогонь із мінометів 120-го калібру.

Неподалік Авдіївки противник 5 разів вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. У напрямку населеного пункту Піски російські окупанти здійсниои обстріл із мінометів 82-го калібру.

Також окупанти двічі обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури та приватного сектора Авдіївки з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го калібру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти другий день поспіль з артилерії і мінометів обстрілюють житловий сектор Авдіївки, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали у відповідь вогонь.

обстріл (28523) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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когда там зе в очко поедет смотерть
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02.07.2021 17:57 Відповісти
Не мещай он занят налогами и растратами бюджета (с лохов деньги стрижот)
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02.07.2021 18:06 Відповісти
А він звідти і не вилазив.
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02.07.2021 19:04 Відповісти
Вранці в напрямку Пєскі було дуже гучно, сам чув.
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02.07.2021 18:14 Відповісти
У кацапни точно "нет желания продолжать агрессию"?
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02.07.2021 18:19 Відповісти
а Золотое-4... до сих пор является гордостью преЗЕнелоха... или ему не докладают ???
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02.07.2021 18:45 Відповісти
Не повідомляйте ці новини російськомовним "героям України" ігри в м'яч, бо вони можуть образитися, що їх "приплітають" до політики.
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02.07.2021 19:01 Відповісти
 
 