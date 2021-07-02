Від початку доби найманці РФ 12 разів обстріляли з артилерії і мінометів позиції ЗСУ біля Авдіївки, Гнутового, Пісків і Золотого-4, - пресцентр ОС
З початку доби, 2 липня, в районі проведення операції ОС зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі Золотого-4 ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру. Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти тричі відкрили вогонь із мінометів 120-го калібру.
Неподалік Авдіївки противник 5 разів вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. У напрямку населеного пункту Піски російські окупанти здійсниои обстріл із мінометів 82-го калібру.
Також окупанти двічі обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури та приватного сектора Авдіївки з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го калібру.
Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали у відповідь вогонь.
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